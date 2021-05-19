2021年5月13日，席卷2021年初夏的奥地利红牛国际三人街头篮球赛第三站造访成都，伴随着点点细雨在西南交通大学热力开赛！

参加比赛的16支队伍分成两组，两两进行对抗，比赛采用标准的三人制比赛规则，即三分线内进球记1分、线外进球记两分。小组赛每局比赛时间为7分钟，率先砍下15分的一方获得胜利。同上一站武汉校园赛一样，成都校园赛在小组单败淘汰赛之外，采用了车轮赛的淘汰方式，即前两支获得3胜的队伍晋级全国总决赛。同时，明星球员白晶、杨柳杰将在小组赛落败球队中各挑选3人组成复活球队参加到最后的四强车轮赛。经过激烈的比拼，最终由白晶和杨柳杰各自带领的复活队获得晋级资格，将代表成都参加全国总决赛的荣誉争夺。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛成都站 © 2021-red-bull-half-court-chengdu

小组赛首场，“交大一队”取得开门红，以15:12率先晋级小组赛八强，而后“博远”、“交大二队”、“交大三队”等纷纷获得晋级资格。经过16进8和8进4小组淘汰赛的洗礼，四强小组赛各组实力不分伯仲，其中“交大二队”的邹伟豪凭借过硬的球技在小组赛阶段就频频贡献暴扣，获得全场球员和观众的欢呼，同时也对其他参赛球员产生了极大的压力。最终，“交大三队”同“交大二队”成功会师最终的四强车轮战。

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进入四强车轮赛，本赛段由小组赛的两只获胜队伍“交大二队”、“交大三队”以及明星球员白晶、杨柳杰分别带领的复活球队共同参与角逐。

车轮赛伊始，白晶凭借灵活的脚步，和令人匪夷所思的运球，一开始就展现出了强大的控场能力，将球权牢牢的掌握在己方手中，带领队伍以11:4、14：9连胜两局。在第三局中，已经连续进行两场激烈对抗、体力消耗巨大的白晶队不敌杨柳杰队，被对方率先打爆15分惜败。之后杨柳杰队在杨柳杰的带领下，凭借强突终结的快速打法以及频繁换人，轮流进行体力恢复的战术再下两城，率先拿到北京总决赛的入场券。

车轮赛的最后一场比赛，在现场观众一声声的“交大加油！”中拉开帷幕。白晶队对战“交大二队”，在前几轮的比赛中两队分别获得两胜，最后的晋级名额将在两队间产生。开场“交大二队”的邹伟豪率先突破取得开门红，而白晶也不逞多让，干净利落的还以颜色。比赛俨然成为了两人之间王对王的较量。在全场阵阵的“交大加油”声中，白晶队顶住压力不断拉开分差，第二分钟，白晶远投3分命中，随着比赛时间的流逝，和两对球员体能的消耗，双方犯规次数也不断增多，白晶两罚将比分拉至10:6并频繁突破对方球员争得球权之后，面对4分的分差，“”交大二队”邹伟豪凭借精准的线外3分缩小比分差距。最后一分钟，白晶队4号外传，将球给到底线，白晶上篮得分，将比分终止在14:12。白晶与杨柳杰将会和西南交大的同学们一起征战北京总决赛。而为整场比赛奉献了精彩表现的“交大二队”和频频暴扣得分，制造一个又一个比赛高潮的邹伟豪也获得了所有参赛球员和观众的尊敬，虽败犹荣！

白晶——2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛广州站 © 2021-red-bull-half-court-guangzhou-athlete

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2021年奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛得到了全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING 和专业护具品牌迈克达威McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛得到了PUMA彪马及Ninebot九号电动车的大力支持。接下来一个月，奥地利红牛国际三人街头篮球赛将在广州和北京上演更加激烈精彩的三人篮球竞技，比赛优胜队伍将于6月出战全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

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Red Bull 奥地利红牛

Red Bull奥地利红牛公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办。受到远东功能饮料配方启发，Red Bull奥地利红牛在1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利红牛能量饮料，开创了“功能性饮料”这一全新的饮料品类。创办至今，已在全球171个国家和地区售出超过750亿罐Red Bull奥地利红牛银蓝罐。

“特立独行”是Red Bull奥地利红牛的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队，另外有5个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为，只要哪里有朝气蓬勃的人群想要实现自己的梦想，就有奥地利红牛陪伴着他们，或者在他们的头盔上找到Red Bull的印记。