4月23日，2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛正式开启。5月13日，赛事第三站暨校园赛第二赛站于四川成都打响。「上场即对决」是本次Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛的口号，而口号所象征的精神内核，定是Red Bull奥地利红牛始终强调的，之于运动的热血投入与运动场上的拼搏精神。

白晶——2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛广州站 © 2021-red-bull-half-court-guangzhou-athlete

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与2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛一同开启的，还有《SIZE·尺码》「荣耀的前奏」系列栏目——在《SIZE·尺码》眼中，在热血与拼搏乃至荣耀的背后，是每一位运动员，再或平凡运动爱好者夜以继日的努力与坚持，也正是这些，编织出了那些与热血有关的梦想。正因于此，《SIZE·尺码》正式开启「荣耀的前奏」系列栏目——在对此次赛事五座城市的明星球员进行深度报道，在与Red Bull奥地利红牛一同呈现他们赛场表现与成长故事的同时，亦让我们共同解读，热血、拼搏、梦想的含义。

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不知为什么，在最初听到白晶的名字的时候，我想到的是周星驰的电影，想到的是24岁的莫文蔚。这也就致使在我见到他的那一刻，收获了一种微妙的反差感。当然，这种反差感定是来自白晶本人——样貌，身形，再或气场。也就像他流传在球场的绰号一般，「冷面刺客」，是的，白晶就是杀手。

有趣的是，我不知道在他的人生中，有没有人曾用「白晶晶」的梗调侃过他。但得以肯定的是，若以天神的视角阅读他的人生，也便像电影般满是跌宕，充满戏剧色彩。但在这个世界中，没有神化与魔幻，没有法术与长生。却仍有着浓墨重彩般的爱与恨，以及肃穆的现实中，仍在燃烧的梦想。至于「冷面刺客」白晶的故事，也要从篮球讲起。

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是冷面刺客

更是南大学霸

白晶，不止一面

白晶身上有股特殊的气质。篮球往往会赋予人们一些特别的东西，当然，这不仅是形体的改变，球技的增长。人们总说：「那个人会不会打球，看一眼就知道了。」有趣的是，似乎没人能讲清楚，这个「看一眼」究竟看的是什么。但事实证明，白晶就是那种球手，看一眼，你就知道他绝非常人。

路人王17冠，精英制霸赛冠军、草根球王争霸赛冠军...刺客再或杀手，白晶在球场上的名字有很多。是的，这定然离不开他在球场上的表现，这是篮球赋予他的，可贵的礼物。但当我们真正走进白晶的人生当中，却发现在「冷面刺客」之外的他，同样精彩。

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在江湖上，白晶的另一个绰号是「南大学霸」。高考文化分639分，南京大学本科生。光是这两个信息便足以夺人眼球。另一方面，即便在今天，也有很多人认为篮球与学业，是背道而驰的两件事情，而针对这种看法，白晶自己亦给出了这样的解读：「其实很多人觉得篮球和学业是互相矛盾的，但其实不是，学习是脑力活动，篮球是体力活动。然后，它们其实是可以相辅相成的——因为大脑在学习和打篮球的工作部分是两个部分，是没有冲突的。同时，我们应该平衡之间的关系，再或分配它们的精力。」

冷面刺客与南大学霸，是白晶人生中的两个标签。而白晶深知的是，球场之上与球场之下，均是他人生的一部分，平衡，则是一切的关键。更是他的人生哲学。

「我觉得平衡这件事，再或是分配，是至关重要的。同时现在大家的生活中都充斥着短视频，充斥着各种爆炸信息，我觉得大家没办法平衡自己的时间。但你在高中的时候你的时间很单纯，只有篮球和学习。如果现在的我要像高中那样，这俩件事情我也是做不好。因为，好多信息好多乱七八糟的事情会烦扰着我的心思。」处理篮球与学业的关系，并不是一件容易的事情。而在这个过程中，在成为学霸与球场刺客的道路中，白晶也参悟出了很多人一辈子尚未搞懂的人生道理。

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就像我们看到的，在生活之中，有很多精英人士不仅仅只有「一技之长」，而如何学会平衡与分配精力，才是人生璀璨的真正法则。与此同时，白晶也强调了对于年轻的小朋友而言，体育运动的重要性：「我觉得让更多学生参加体育运动是一件特别好的事情。体育运动可以培养小孩子或者青少年的身体素质。不管是学习工作还是做什么事情，身体健康是第一位；另一点就是体育运动可以培养孩子们与人相处的能力，因为体育运动大多是团队的，需要人与人之间的配合。相信大家都知道，与人相处这件事也是特别重要的，况且大家在走进社会后会发现，现在高分低能人还是很多的。」

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坚持，努力

再或「抉择」

均为「上场即对决」

球手用篮球说话。进一步走进白晶的人生，也定当在篮球场上找寻入口——在Red Bull奥地利红牛的赛场上，白晶战的忘我：成都校园赛四强车轮赛中，「交大二队」、「交大三队」以及白晶、杨柳杰分别带领的复活球队开始了鏖战。车轮赛伊始，白晶凭借出色的个人能力率先拿下一城。虽然在第二轮同杨柳杰队历经缠斗后惜败，但在最后一战中，白晶彻底将成都点燃。

开场「交大二队」的邹伟豪率先突破取得开门红，而白晶也干净利落的还以颜色。在萦绕全场的「交大加油」中，白晶队顶住压力不断拉开分差，第二分钟，白晶远投三分命中，随着比赛时间的流逝，和两对球员体能的消耗，双方犯规次数也不断增多，白晶两罚将比分拉至10:6并频繁突破对方球员争得球权之后，面对4分的分差，「交大二队」邹伟豪凭借精准的线外三分缩小比分差距。最后一分钟，白晶队4号外传，将球给到底线，白晶上篮得分，将比分终止在14:12。

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在Red Bull奥地利红牛同《SIZE·尺码》一同打造的「荣耀的前奏」系列栏目中，我们见证了许多饱含努力、坚持再或热血的故事。至于我们本期内容的主人公白晶，在他的篮球人生中，我们亦解读出了更多的东西——2016年，来到南京大学的白晶迎来了人生中的一个新的转折点。因为南京大学并非CUBA参赛院校，所以怀揣篮球梦想来到这里的白晶感到了不小的失落。但无独有偶的是，一次偶然的机会让他得到了前往江苏肯帝亚青年队试训的机会。而也便是在这时，白晶迎来了仅属于他人生中的「抉择时刻」。

每个人的人生中，都要做出一次抉择。纵然梦想与生活绝非是对立的，但也难为圆满的结局。但那年18岁的白晶，毅然决然的选择，与梦想相拥。

「去江苏肯帝亚那段时间是相对比较辛苦的，因为我之前从来没有接受过系统训练。突然一下子，跟那些职业队的青少年运动员一起去参加训练，从早上到晚上我的身体是有一段时间是吃不消的。」白晶这样同我们回忆道在江苏肯帝亚青年队试训的经历。与此同时，他还向我们讲了这样的一个小故事：「我有一次去江苏肯帝亚训练。有一天早上，9点训练，我是8：30到场热身，但8：30陆陆续续有很多人过来了。当时我们的外教，就是一个塞尔维亚的教练，他来和我说，你是休学来到我们这跟着我们一起训练，我觉得你应该比其他人付出更多的努力，你才能跟的上或者是超越别人，再或者是完成自己的梦想。」在今天看来，在江苏肯帝亚青年队试训的经历一定是人生中最为宝贵的财富之一，他告诉我们，那件小事让他印象深刻，让他觉得，「努力」是人生的必修课。而试训经历也不仅让他了解到了更高舞台的篮球水平，亦了解到了一个更为重要的道理——无论在哪里打球，努力都是无比重要的。

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成都赛后，白晶将会和西南交大的同学们一起征战北京总决赛。而当我们提到这次赛事的口号「上场即对决」的时候，他给了我们一个值得深思的答案：「上场即对决这个口号很有趣。其实就像Red Bull奥地利红牛一样，它是选手们补充能量的法宝，但所有人都知道的是，在上场前我们更要做足准备，而也只有之前做好准备，才能真正的上场即对决。而当你在场上有需要的时候，Red Bull奥地利红牛也就像这句口号蕴含的精神一般，时刻让我们保持满电状态！」诚然，在「上场即对决」之前，每一位球员都做着完全的准备，而所有的努力、拼搏、坚持，再或是抉择，也正是为了这一刻的到来。

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遗憾与梦想交织

白晶的人生中

篮球从未缺席

如同方才在文章开篇我们提到的那样：若以天神的视角阅读白晶的人生，也便像电影般满是跌宕，充满戏剧色彩。同时所有人深知的是，在现实生活中，梦想与遗憾，往往是并行的，甚至是一体的。

「我从来没有觉得篮球累，没有觉得篮球太难想要放弃篮球。但是有一刻，因为我休学一年去完成自己得梦想，为了进入CBA。然后呢？一年结束我是以失败告终，可能那个时候会觉得别打球了，我还是好好完成学业吧。」2017年，白晶结束了自己的试训之旅，选择继续回到南京大学完成学业。当在现在回看那段经历的时候，白晶同我们提到了「遗憾」，但这份遗憾，并非是没有走上职业的道路。

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「我从没后悔过休学。我当时年轻，我就想给自己一年时间，不想让自己遗憾。然后如果说有一个机会给到你去训练去参加CBA，我没有去参加，这个机会我丢掉了，我会后悔很长一段时间。所以说，我选择不后悔，所以我去参加了。」白晶口中的「担心遗憾」，在我眼中，其实应该叫做勇气。也许有很多人都难以对彼时18岁少年的选择，感同身受。但白晶自己知道，自己做了人生中最为正确的抉择。即便他的人生也许有着遗憾，但他从没有让自己的梦想有过遗憾。

白晶的人生中有过很多的经历。也许从旁人的视角中来看，定是有着遗憾的存在。但是对白晶自己来说，对于职业篮球的坚持与向往，便是之于梦想的无憾。

「其实我有想过放弃篮球。但是你放弃篮球的一段时间里面，你会很焦虑，你会很不安。你会觉得你生活中缺少很大一部分的东西。所以说，我后来还是把篮球捡起来了。我从来没有走过没有篮球的那一段路，我没办法跟这条路比较。就我不知道我不打篮球我会是什么样的。然后没办法做比较。」白晶告诉我们，他的人生中，从没有走过「没有篮球」的那条路。而在梦想与遗憾的交织中，在白晶的人生中，篮球也从未缺席。

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生活还在向前，白晶的篮球人生，也还在继续。白晶说，他现在将所有的精力都放在了学习当中，因为在毕业之后，他还要考研。人生就像电影，充满了各式的跌宕，也会一晃而过，没留下些什么，又留下了些什么。但对于人生本身而言，它并不存在重播与暂停，所有的抉择，所有的努力，都在推动着人生，稳步向前。

也许遗憾本身并不存在，它们不过是梦想的另一种解读；也许所有人都实现了梦想，以他们自己的方式实现了梦想。

在《大话西游》的最后，戴上金箍的孙悟空遇到了另一个「至尊宝」，后者拥抱了爱情，前者却开始了名为人生的苦行。我们又何尝不是如此，将最好的自己给予了那一刻，将更强大的自己，留给了人生。

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Red Bull奥地利红牛公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办。于1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利红牛能量饮料，开创了「功能性饮料」这一全新的饮料品类。「特立独行」是Red Bull奥地利红牛的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员、两支一级方程式车队及五个世界顶尖足球俱乐部。

2021年Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛得到了全球合作伙伴百年优质篮球制造者SPALDING和专业护具品牌McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛得到了PUMA及Ninebot九号电动车的大力支持。接下来一个月，奥地利红牛国际三人街头篮球赛将在广州和北京上演更加激烈精彩的三人篮球竞技，比赛优胜队伍将于6月出战全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

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