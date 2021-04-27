4月23日，2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛正式开启。作为城市赛首站的杭州赛事，亦得到了无数篮球爱好者、运动爱好者的关注。“上场即对决”是本次Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛的口号，而口号所象征的精神内核，定是Red Bull奥地利红牛始终强调的，之于运动的热血投入与运动场上的拼搏精神。

写在前面：

在热血与拼搏乃至荣耀的背后，是每一位运动员，再或平凡运动爱好者夜以继日的努力与坚持，也正是这些，编织出了那些与热血有关的梦想。于此，“荣耀的前奏”系列栏目正式开启——我们将对此次赛事五座城市的明星球员进行深度报道，在与Red Bull奥地利红牛一同呈现他们赛场表现与成长故事的同时，亦让我们共同解读，热血、拼搏、梦想的含义。

奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州火热开赛 © redbull-half-court-china-hangzhou

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杭州并不温柔。

西湖、六和塔、灵隐寺。提及曼妙的江南你会想到杭州，文人墨客笔下的诗情画意，也多是这里。但杭州并不温柔，篮球让它变得聒噪。

4月23日，Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛在杭州西子湖畔拉开帷幕。此次赛事，Red Bull奥地利红牛携手全球合作伙伴——百年优质篮球制造者SPALDING、专业护具品牌McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛方面则得到了PUMA与依云矿泉水的大力支持。比赛首日，22支队伍齐齐亮相，展开角逐。最终，“CKIDZ”队和“CKIDZ-Yongmoney”队分获杭州赛区冠亚军，将携手赶赴北京参加将于6月行的全国总决赛。同时，像杭州一样给予人们莫大“反差感”的，还有“荣耀的前奏”第一期栏目主角，亦是杭州赛区冠军队伍“CKIDZ”的灵魂人物，何昊天。

Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛杭州站-何昊天 © 2021-red-bull-half-court-china-hangzhou

何昊天笑起来很好看。眉毛微微上扬，眼睛像月牙一样。平时的他看起来没什么威胁。若回到学生时代，你会觉得他是那种成天泡在图书馆的腼腆书生。当然，他自己也说过，学生时代的自己，除了篮球，就是看书。

可踏上球场的那一刻，他便换了副面孔。

前CUBA浙江大学男篮队长，2019 NBA 5V5杭州站最有价值球员，决赛最有潜力球员，受邀NBA发展联盟长岛篮网队试训...当我们讲起何昊天的故事的时候，会有无数个近乎完美的切入点——之于篮球，24岁的他有着羡煞旁人的经历与荣耀；而当我们走进他的人生后，更发现篮球给予他的，不止于荣耀。

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沈阳到杭州

篮球梦的生根与开花

那份努力，始终未变

24岁的何昊天来自辽宁沈阳，他时不时会想念家乡的锅包肉。但现在，他已经视杭州为自己篮球人生的“第二故乡”。2016年，何昊天与故土告别，来到了沈阳外近2000公里的浙江大学，开启自己人生的全新阶段。“作为一个东北孩子，刚来到杭州的时候对这里的气候不是特别的适应。但后来在这里的时间越长，感情也就越深。每一年都会让我更爱这座城市一些。”当提起杭州这座对他有独特意义的城市的时候，何昊天眼前一亮。他告诉我们，他是如此的深爱着这里。“今年是我在杭州的第六年。这六年间，杭州陪伴着我从18岁走到24岁，记录了我的芳华岁月，伴我成长。我对这座城市非常有感情。同时这里的篮球氛围文化，城市文明风貌，都是我特别喜欢的。我一直想融入这座城市，我想现在，我也已经做到了。”

何昊天爱西湖，但更爱的，是浙江大学紫金港校区的球场。人们总说触景生情——特定的人物在特定的地点，伴上特定的时间流逝，便是感情酝酿的开始。对何昊天来说，如果杭州是他第二个家，那么紫金港球场，也许便是家里最舒服的那张床：欢笑，泪水，再或是有关梦想的呢喃，均在这里毫无保留的安放。

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少有人能记得浙江大学紫金港校区篮球场有多少个篮筐，再或是哪个半场有完好的球网，哪个半场的边线已经磨得掉色。但这些记忆与画面，是何昊天篮球梦想之花绽放的观众——两座城市，同一梦想。这朵花开在温婉如玉的杭州，却扎根在北方，在肃杀的沈阳。

篮球早已完全融入了何昊天的人生。从沈阳到杭州，从梦想的生根到开花。土地在变，时间在变。但努力，始终不变。

“我5岁半就开始练球。基本上保持着常年无休的一个状态，一直坚持到现在。今年我24岁了，怎么说也练了小二十年的球了吧？这早就成了我的一个习惯了。”何昊天告诉我们，练球再或是篮球本身，已经成为他生活中的“习惯”，而这个或将陪伴他终生的习惯所养成的地方，便是故乡沈阳。在接受其他媒体的采访中，何昊天曾表示小时候父母让他接触篮球的原因是想让他得到一个健康的体魄。而在接触篮球最初的几年，终日与他相伴的，是朴实且枯燥的运球基本功——接触，兴趣，爱好……再到“习惯”。何昊天用了二十年完成了四个词语的递进与转变。在此之外，他还得到了两个最为珍贵的礼物：“热爱”与“努力”。它们相同在于，都是持续的，是需要时间验证与证明的；不同在于，前者往往激情昂扬。而后者，多是默默无声。

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在此次的采访中，我们问了何昊天这样的一个问题：“天赋与努力哪个更重要？”他说自己不算有天赋的那种球员，但因为练球早，也算是笨鸟先飞了。何昊天从未说过自己的努力与刻苦，这也让我想起了东北汉子常说的那句：“干，就完事儿了。”但我们知道，高中时他会每天加练两个小时，会投进500个三分球；在浙大念本科的日子他会没日没夜的泡在篮球场与健身房。当然，真正的智者从不会称自己为智者。而努力的那个人，也知道付出本是无声，却总会换来，熠熠的荣光。

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喜悦与困苦

照单全收

只为，上场即对决

在方才问题的最后，何昊天还加了这样的一句话：“打小他们对我的要求就十分严格，尤其是我爸。”而在过去六年间，同何昊天一样常常往返于沈阳、杭州乃至其他城市的，也便是他的父亲。“因为我生在沈阳，然后一直在沈阳练球，初中和高中都是我们校队的队长。那时球队的打法一直都是以我为核心，所以那会儿的比赛我觉得很是如鱼得水，比较得心应手。”提及沈阳篮球经历的时候，何昊天总是洋溢着幸福的——父亲的严格要求，球队的重视再加以自己的不懈努力，何昊天在稳步提升球技的同时，更逐步建立起了在球场上的自信。但没有谁的人生会是一帆风顺的，何昊天的也是如此。

“刚来大学这边我觉得不太适应。首先不熟悉我们浙江这边的打法，再一点，跟大伙配合也不够默契，所以说总是找不到自己在场上的价值，感觉对球队来说，自己没什么用。同时在场上我希望做到的事情也做不到——不光是个人进攻，组织、串联全队也一样糟糕。那个阶段我就感觉可能我是不是努力到这个份儿上，已经到我个人的天花板了。那时我也打不上球，然后也上不了场。说真的，我真的想放弃。”在聊到在哪一刻有没有想放弃篮球的时候，何昊天为我们讲述了刚到浙江大学打球时所面临的困境。彼时18岁的少年怀揣着梦想来到一片崭新的土地。而他所面临的，不仅是生活环境的变迁，学业的压力，还有更高水准的竞技舞台，以及他深爱着十余年的篮球本身，为他带来的巨大落差感。

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“我觉得在那个阶段，我爸给我的鼓励特别特别大。因为我爸爸在沈阳么，每天都会给我打电话，会跟我聊天，他就说那个儿子啊，老爸相信你，你不能放弃，都已经练了十多年篮球了，就这么放弃了吗？不能这样说，不管到哪里，只要你努力，一直坚持，一定有自己的一片天，在场上会有你的位置。”何昊天告诉我们，那时的每个邀请赛他的父亲都会飞到，不管浙大去哪儿打比赛，父亲都会去飞到比赛场地，到现场看他打球，赛后再和他交流比赛心得。“我爸陪我度过了艰难的一年了。在那之后，一切都走上了正轨。”

在自己的不懈努力与家人朋友的支持下，那些喜悦与困苦，何昊天照单全收。而这一切的一切，只为上场即对决。

刚刚结束的Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛杭州赛站，何昊天率“CKIDZ”成功夺冠。本是同一支球队的“CKIDZ”和“CKIDZ-Yongmoney”在决赛相遇，前者凭借着更加默契的配合与丰富的经验成功登顶。而“CKIDZ”同另一支黑马球队“Buffalo”的半决赛之战，则让所有人乃至何昊天自己都捏了把冷汗。“CKIDZ”和“Buffalo”的半决赛之争为整场比赛带来了一个小高潮：比赛开始后两队将比分死死咬住，比赛进入第5分钟，“Buffalo”球员三分命中实现比分反超，随后又命中一记中投进一步扩大比分；第8分钟，依靠对方犯规和内线配合何昊天及队友连得2分缩小分差；第9分钟“Buffalo”球员抢断后命中三分再度反超比分。胜败似乎已成定局。

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“其实大家知道，这次比赛大家对我们的期望很高。但往往这种状态下， 就很容易膨胀与放松。半决赛的时候，队友们的手感不太好，没有找到节奏，确实很艰难。但那个时候我只想赢，所以我就很拼。既然来了这里想拿到冠军，那么我就一定要实现它，其实有些瞬间也没想那么多输赢，就想把球打进，仅此而已。”在半决赛的最后，凭借何昊天的稳定发挥及同队友的默契配合，“CKIDZ”以12：11的比分获得胜利。“上场即对决”是此次Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛的口号，而何昊天也用实际行动将这五个字完美演绎。同时对这句口号，他也有着这样的解读：

在我眼中，‘上场即对决’就是上场的那一刻就要专注，就要为比赛投入热血。这样在场上才能有作用，才能对整个队伍有帮助。

诚然，“上场即对决”是Red Bull奥地利红牛所强调的之于运动的拼搏、极限的挑战精神的完美展现——在上场的那一刻，便当投入热血，全力以赴。同时《SIZE·尺码》与Red Bull奥地利红牛在“荣耀的前奏”系列栏目中所关注的，亦是运动员上场前的积累，蜕变。无疑，喜悦与困境，坚持与努力，何昊天所遇到的一切，何昊天所秉持恪守的一切，都是在为上场的瞬间做准备。而他也将带着这些收获与改变，以热血之心，拼搏之姿，迎接每一次的场上对决。

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二十四岁的篮球少年

刚刚开始的

篮球人生

2020年本科毕业后，何昊天顺利进入浙江大学医学院就读研究生。对于这位24岁的篮球少年来说，他的人生，似乎才刚刚开始。“现在的话，中午我会去健身房抽出一个半小时的时间，拿午休时间来做一些核心力量训练，或者跑跑步。然后晚上的话我要么就会去操场自己练球，要么会去做一些专项训练。”

读研的何昊天告诉我们，不同于就读本科时期有更多的时间可以给予篮球，现在他将学业与篮球的配比进行了调整：“因为我的专业是在我们的医学院，需要每天做大量的实验，阅读大量的那种外国的文献，所以这对我来说，我觉得学习能力上是一个挑战。刚开始去的时候也很苦恼，后来我觉得人生接受更多挑战总归是有意义一些吧？如果就一劳永逸地那样安逸的过一辈子，我也不想这样。所以虽然可能在这个过程当中，我没有那么多时间专注去打篮球，但就像刚才说的，白天上课、做实验学习，然后抽空午休时间，晚上时间拿出来，我会继续练篮球。这就是每天的时间安排。”

何昊天告诉我们，他最喜欢的球员是郭艾伦与凯里·欧文。前者是他的辽宁老乡，是他眼中的英雄；而后者则是他努力的目标：“我在社交媒体上也提到过，作为一名后卫，一名场上的大脑、指挥官，欧文的打球风格和在球场上的领袖气质，都是非常完美的。我自己也以他为目标努力。”而当提及欧文的时候，何昊天还讲到了另一位球员——科比·布莱恩特。

最近我一直在穿科比四代，同时凯里·欧文也是曼巴精神的继承者。科比·布莱恩特的好胜心，这种刻苦，拼搏，要强的精神，是所有球员都要学习的。

就篮球运动而言，“传承”尤为重要。无论是技巧再或是精神，均是如此。在此次的采访中，我们曾问到何昊天，有没有什么经验或建议可以给到年轻的球员。何昊天挠了挠头，腼腆的笑了下，告诉我们他其实也没比00后大多少：“现在来看，00后都已经20岁了，他们身上也有他们独有的拼搏精神。虽然我没有比他们大特别多，但是确实，90后和00后站在一起打球时候，可以从他们身上看到之前我在高中，在大一大二时，打球的影子。所以现在在这个阶段，我希望他们不管遇到什么困难，遇到什么不顺心的地方，一定要坚持下去。既然喜欢打篮球，就一定要将它作为自己的全部。付出努力，如果真的喜欢。就要全力追逐目标，我相信，付出努力，一定有回报。”

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奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州站冠军 © redbull-half-court-china-hangzhou

毋庸置疑的是，何昊天，这位24岁少年的人生才刚刚开始，与此同时，他也渴望着追逐更高的荣誉：“就这次Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛来说，决赛将在国际舞台打响。那么如果能有机会站在决赛舞台，就有机会代表中国。那么我想是Red Bull奥地利红牛给我们这样的一个机会，同时也可以把Red Bull奥地利红牛所关注与强调的，热血青春，以中国球员的身份，展现于世界舞台。展现我们国家运动员的风采。”

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何昊天告诉我们，他喜欢陈奕迅。同那首脍炙人口的《十年》一般，我们也问了这样一个具有时间跨度的问题，以此作为本次内容的结尾：“如果想让你对五年前和五年后的自己分别说些什么，你会？”

何昊天仔细想了想，然后说他会感谢五年前的自己，感谢自己在最痛苦，最艰难的时候没有放弃。随后他打趣地说到：“还好你没放弃自己，真放弃的话，我会瞧不起你。”而关于五年后，他说那时自己也快30岁了，对自己想说的也很简单：“多懂点事儿，多读点书，多赚点钱。”

“还有...多练会儿球。”

在此次的采访最后还有这样的一个小插曲，我们注意到何昊天在此次的比赛中戴上了面具，于是问他为什么会弄出这样一个造型。他说这次的面具不是造型，而是上个月在学校打球的时候，鼻子和同学撞到骨折了。之后去医院做手术，医生和他说，小伙子你三个月不能打篮球。很快何昊天就狡黠的告诉我们，第二天他就去健身房了，第三天就跑到了球场。

说罢，那个少年又拿起了篮球。

走向了那远远的，熟悉的篮筐。

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未来的一个月，除杭州、广州、北京三站城市赛之外，Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛今年还将在成都和武汉举办校园赛，并特别邀请街球大咖现场指导，选出最闪亮的校园之星。城市赛、校园赛的优胜队伍、明星邀请队伍以及去年比赛的优胜队伍将于6月出战北京的全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

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