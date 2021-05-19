2021年5月16日，2021年奥地利红牛国际三人街头篮球赛第四站的比赛在广州吹响号角，除了广州当地的街球爱好者以外，比赛还吸引了来自珠海、东莞、深圳等地的街头篮球爱好者前来参赛，只为表达对于篮球的热爱！

奥地利红牛国际三人街头篮球赛2014年始创于美国，并于2017年风靡全世界。赛事通过在街球胜地举办地区选拔赛并选送代表队参加全球总决赛，让街球手们走出自己的街区，创造了一个全球街球文化交流的舞台。比赛分为组内循环赛和单败淘汰赛，采用标准的三人制比赛规则，即三分线内进球记1分、线外进球记两分。组内循环赛在7分钟内率先砍下15分的一方获得胜利，单败淘汰赛在10分钟内打爆21分的一方获得胜利。比赛中每轮进攻时间仅有12秒，较常规的篮球比赛节奏更快、冲击性更强。赛事鼓励全力进攻，一切只为得分，充分展现出奥地利红牛勇敢无畏的精神。经过激烈的比拼，“天懿·一起飞“队和“拳队XXL”队成为整场比赛黑马，分获广州赛区冠、亚军，将共同代表广州赛区参加全国总决赛的荣誉争夺。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛广州站 © 2021-red-bull-half-court-guangzhou

小组赛参赛的20支球队通过组内循环赛进行比拼，其中不乏实力超群的队伍，20支球队各显身手，最终“三菜一汤”、“天懿·一起飞”、“达人bba”、“来打个球”、“江门一波流”、“星球大战”、“广深篮球”、“拳队XXL”晋级8强。

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经历过小组赛的残酷淘汰，晋级的8强队伍实力不分伯仲，各队间的比分始终维持在微小分差。“天懿·一起飞”和“星球大战”维持了小组赛中的全胜战绩，分别以11:10、16:14的比分率先锁定半决赛。而后凭借精准远投命中和默契配合，“拳队XXL”和“来打个球”分别以15:12和11:8的比分拿下比赛，会师半决赛。

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半决赛对于晋级队伍的重要性不言而喻，除了能够参与广州赛区冠亚军的争夺外，晋级决赛的两支队伍更是会获得通往全国总决赛门票。上半赛区，“天懿·一起飞”对阵“来打个球”，比赛开始“一起飞”队就用连续上篮打破对方防守获得开门红，而后两队分差始终维持在1分的分差，比赛第6分钟“来打个球”依靠内线配合，上篮得分将比分扳至7平。第八分钟“一起飞”抓住对方犯规机会罚球得分并获得比分反超，最终用一记远投三分命中篮筐10:7晋级广州赛区决赛。下半赛区，“星球大战”和“拳队XXL”展开对决，“拳队XXL”依靠队员的默契配合不断通过外线球员拿到篮板球组织进攻，对“星球大战”产生了极大的威胁。双方一度将比分扳至10平。比赛后半段，“星球大战”的体力消耗较为严重，对于“拳队XXL”的快速进攻丧失了防守能力。第8分钟，“拳队XXL”连续外线3分命中成为压垮“星球大战”的最后一根稻草，最终“拳队XXL”以17:10的大比分晋级决赛。

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在通往全国总决赛的门票安稳落袋之后，“天懿·一起飞”和“拳队XXL”两队明显放松了不少，手感也更加游刃有余，远投三分、妙传配合在两队球员的手下频频出现，充分展示出了高水准的篮球技巧和竞技水平，为全场观众贡献了一场淋漓尽致的决赛盛宴。最终，“天懿·一起飞”和“拳队XXL”分获广州赛区冠、亚军球队殊荣，两队将代表广州参加全国总决赛的荣誉角逐。

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2021年奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛得到了全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING 和专业护具品牌迈克达威McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛区得到了PUMA彪马的大力支持。下一站，奥地利红牛国际三人街头篮球赛将转战北京展开北京城市赛，比赛优胜队伍将于6月与其他城市赛和校园赛的优胜球队出战全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

Red Bull 奥地利红牛

Red Bull奥地利红牛公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办。受到远东功能饮料配方启发，Red Bull奥地利红牛在1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利红牛能量饮料，开创了“功能性饮料”这一全新的饮料品类。创办至今，已在全球171个国家和地区售出超过750亿罐Red Bull奥地利红牛银蓝罐。

“特立独行”是Red Bull奥地利红牛的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队，另外有5个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为，只要哪里有朝气蓬勃的人群想要实现自己的梦想，就有奥地利红牛陪伴着他们，或者在他们的头盔上找到Red Bull的印记。

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