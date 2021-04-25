2021年4月23日，奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛在杭州西子湖畔拉开帷幕。比赛首日，22支队伍齐齐亮相，展开角逐。最终，“CKIDZ”队和“CKIDZ-Yongmoney”队分获杭州赛区冠亚军，将携手赶赴北京参加将于6月行的全国总决赛。

奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州8强 © redbull-half-court-china-hangzhou

2021年是奥地利红牛国际三人街头篮球赛在中国大陆落地的第二年，比赛旨在“用最简单的规则统治球场”，鼓励选手们突破防守、全力进攻，这也正是奥地利红牛勇敢无畏的精神在球场上的最佳呈现。此外，在奥地利红牛国际三人街头篮球赛的赛场上，不只有各地顶尖的街球手展现技巧，也有音乐、潮流、艺术等元素一起为参赛球员和现场观众呈现出一场精彩纷呈的街球文化盛宴。比赛继续携手全球合作伙伴、百年优质篮球制造者斯伯丁SPALDING、专业护具品牌迈克达威McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛得到了PUMA彪马与依云矿泉水的大力支持。

奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州火热开赛 © redbull-half-court-china-hangzhou

奥地利红牛国际三人街头篮球赛遵循标准的街头篮球规则，同时在赛制上还进行了独特的创新：如果一支队伍在规定时间之前达到21分，则该队伍获胜。 如果比赛时间结束，得分高的球队获胜。在比赛时间结束，双方得分相同时，进入加时赛，率先得到2分及以上的球队赢得比赛。小组比赛中得分最高的球队将获得额外的最高得分奖励积分。这要求所有的球队都孤注一掷，为了荣誉而战！

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基于3V3比赛阵地攻防空间大，协防作用有限的特点，开赛伊始各个队球队即拿出全力，展开激烈的攻防对抗。“T team”以12:3拿下第一场小组赛的胜利，并紧接着在第二轮比赛中以10:3的大比分结束比赛，率先晋级八强。面对陌生的对手小组赛的每一只球队都必须全力以赴，迸发出空前的毅力，“CKIDZ”队7号球员何昊天化身面具侠，在内场频频配合4号张梓晨连砍4分，6号球员程鑫凯连续3分线外进球得分，最终打爆15分晋级8强。小组赛最后一个晋级名额在“花里胡哨”队和“大牛子”队之间展开，开局“大牛子”队4号球员领先连砍5分，手感火热，6号球员内线配合连续上篮得分，而另一方“花里胡哨”队尽管奋起直追，依靠7号球员连续外线长投得分，将比分追至8平，但无奈对手攻防能力突出，篮下配合默契，最终不敌，以8:12痛失晋级8强名额。

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比赛进入单败淘汰赛后比赛变得更加激烈。首场八进四淘汰赛，“SKIDZ”对阵“牛马”，“CKIDZ”以无可争议的实力21:6快速解决战斗，提前拿下第一个4强赛名额。第二场八进四由 “T team”对阵“三枪加一炮”，双方势均力敌，一度将比分打到14:14，更是陷入到僵持状态，比赛最后40秒，“三枪加一炮”4号球员内线突破得分，最后10秒，4号球员长传，6号球员三分绝杀直接命中，14:17晋级四强。第三场八进四，由来自上海的“Buffalo”对战“四个大个”，虽然“四个大个”以小组赛总比分第一的成绩进入八强，但面对“Buffalo”娴熟的内线配合，体型优势反而成了制约的分的因素，在拼抢中双方犯规频出，十分考验球场上球员的心理素质，最终，“四个大个”罚球不中，“Buffalo”12:7成功淘汰对手，晋级四强。最后一场八级进四，“CKIDZ-Youngmoney”对阵”花里胡哨”，以6号球员王楷烨为队长的“CKIDZ-Youngmoney”充分发挥了篮下灵活多变的运球风格，频频长传队友远投得分，以总比分11:5锁定胜局。

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随后进行的半决赛和决赛战火升级。“CKIDZ”和“Buffalo”的半决赛之争为整场比赛带来了一个小高潮，比赛开始6号程鑫凯单刀突进，用假动作骗得对手空档，4号球员张梓晨秒传得分，而后两队将比分死死咬住，“CKIDZ”4号球员张梓晨与7号球员何昊天频繁内线配合，第3分钟，何昊天三分命中得分，比赛5:5平。比赛进入第5分钟，“Buffalo”5号球员三分命中实现比分反超，6号球员长手投篮进一步扩大比分。此时双方的体力都消耗巨大，比赛第8分钟依靠对方犯规和内线配合“CKIDZ”6号球员程鑫凯内线接应7号何昊天连得2分缩小分差。第9分钟“Buffalo”6号球员抢断，转身三分远投反超比分引起全场惊呼，胜利的似乎已经向“Buffalo”伸出了双手，“CKIDZ”6号球员程鑫凯、7号何昊天两罚投中，咬住比分，最终，“CKIDZ”以12:11的比分获得精彩胜利。另一边“三枪加一炮”与“CKIDZ-Yongmoney”的角逐同样激烈，“CKIDZ-Yongmoney“第35秒就连进两球取得开门红，比赛1分半对方4号球员两罚一中迎来进球，比赛2分钟”三枪加一炮“4号、7号球员利用体型优势不断向内线施压，但“CKIDZ-Yongmoney“顶住压力没有给对方任何得分机会，6号球员王楷烨不断通过篮下拿球得分，将比分优势进一步拉大。比赛行至9分半，“CKIDZ-Yongmoney“7号球员吴升格绕开对方球员单独上篮得分，将飘逸的运球风格演绎的淋漓尽致，最终5号球员叶光辉篮下跳投得分锁定胜局，以11：18挺进决赛。

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决赛在“CKIDZ”和“CKIDZ-Yongmoney”之间展开德比之战，似乎是命运的安排，同一支只球队的新老球员在决赛场中相遇，“CKIDZ-Yongmoney”队长王楷烨发挥灵活优势一记长手夺得开门红。此后“CKIDZ-Yongmoney”数次突破长手得分，但相较于老队的默契配合配合和经验丰富，“CKIDZ-Yongmoney”比赛后段再无得分机会，比赛行至9分时“CKIDZ”率先得到21分终结比赛,夺得杭州首站冠军!

奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州站冠军 © redbull-half-court-china-hangzhou

奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛首站杭州站亚军 © redbull-half-court-china-hangzhou

未来的一个月，除杭州、广州、北京三站城市赛之外，奥地利红牛国际三人街头篮球赛今年还将在成都和武汉举办校园赛，并特别邀请街球大咖现场指导，选出最闪亮的校园之星。城市赛、校园赛的优胜队伍、明星邀请队伍以及去年比赛的优胜队伍将于6月出战北京的全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

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Red Bull 奥地利红牛

Red Bull奥地利红牛公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办。受到远东功能饮料配方启发，Red Bull奥地利红牛在1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利红牛能量饮料，开创了“功能性饮料”这一全新的饮料品类。创办至今，已在全球171个国家和地区售出超过750亿罐Red Bull奥地利红牛银蓝罐。

“特立独行”是Red Bull奥地利红牛的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队，另外有5个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为，只要哪里有潮气蓬勃的人群想要实现自己的梦想，就有奥地利红牛陪伴着他们，或者在他们的头盔上找到Red Bull的印记。

2021 Red Bull Half Court © 2021 Red Bull Half Court

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