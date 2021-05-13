2021年5月6日，奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛再度开赛。继杭州城市赛之后，武汉校园赛在湖北工业大学的校园如期而至。

绵绵的细雨并未影响同学们火热的篮球热情。与上一站杭州城市赛不同的是，除了小组单败淘汰赛之外，武汉校园赛增加了车轮赛的淘汰方式。同时，韩曙光、宋流轩将在小组赛落败球队中各挑选3人组成复活球队参加到最后的四强车轮赛。参加比赛的16支队伍分成2组进行对抗，在经历单败淘汰赛与四强车轮赛的残酷洗礼之后， “直升机维修组”队和宋流轩带领的复活队成功晋级全国总决赛。

2021 Half Court China © 2021 Half Court China

奥地利红牛国际三人街头篮球赛2014年始创于美国，并于2017年风靡全世界。赛事通过在街球胜地举办地区选拔赛并选送代表队参加全球总决赛，让街球手们走出自己的街区，创造了一个全球街球文化交流的舞台。比赛采用标准的三人制比赛规则，即三分线内进球记1分、线外进球记两分，在10分钟内率先砍下21分的一方获得胜利。每轮进攻时间仅有12秒，较常规的篮球比赛节奏更快、冲击性更强。赛事鼓励全力进攻，一切只为得分，充分展现出奥地利红牛勇敢无畏的精神。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

小组赛首场“下一队”6号球员就用一记3分奠定了整场比赛激动人心的氛围基调。而后依靠频繁的篮下配合为队伍创造得分机会，通过巧妙配合率先晋级。场地另一边“老年电梯”队和“直升机维修组”队的比赛则略显保守，两队球员更多的把注意力放在了防守和抢断，外线3分命中率堪忧。后半程比赛，“直升机维修组”队逐渐打出节奏，凭借4号球员和7号员的底线配合，以3分命中锁定胜局。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

小组赛16支球队分两个半场同时进行，其中不乏不少精彩瞬间。在“别太认真”和“Mamba mentality”的较量中，“别太认真”在比分落后的情况下，5号球员凭借精彩的假动作过人，上篮得分得到全场欢呼声。但“Mamba mentality”6号球员在比赛最后一分钟连进两个3分，高命中率保住了全队的领先优势也展现了自身实力，“别太认真”最终未能挽回局面，遗憾止步。

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比赛进入四强车轮赛，最先取得三场比赛胜利的球队可以获得奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛区全国总决赛的晋级资格。本赛段由小组赛的两只获胜队伍“直升机维修组”、“Mamba mentality”以及明星球员宋流轩、韩曙光分别带领的复活球队共同参与角逐。

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四强车轮赛第一场，由韩曙光带领的复活队对战“Mamba mentality”。比赛开始，受到球员之间配合默契程度和比赛紧张氛围的影响，两队频频犯规，互相僵持不下。1分40秒，韩曙光外线3分命中，打破比分僵局。而后制造罚球机会的“Mamba mentality”扳回比分。比赛过半，韩曙光依靠背后妙传将球给到队友，7号球员上篮得分，韩曙光队9：8拿下第一轮比赛。第二轮，韩曙光队对战“直升机维修组”。比赛一开始“直升机维修组”队就依靠强攻，强行突破先行上篮得分，但韩曙光队显然不会让对手得意很久，随即韩曙光依靠3分命中反超比分，场上比分2：1。 “直升机维修组”队作为小组赛晋级的优胜队伍，关键时刻展现出非常强大的心理素质，面对韩曙光队频频远投3分，及时调整战术，依靠身体优势不断在内线配合制造机会。“直升机”队4号球员依靠灵活假动作骗得对手空档，妙投得分。比赛过半，双方的体能都有所下降，陷入僵持阶段时。由于对方犯规，“直升机”队获得罚球机会，从而打破比分僵局。此后，“韩曙光队”陷入苦战，需要频繁提防对手犯规，比赛后半段韩曙光频频投出3分，但过大的体能消耗影响了命中率，始终不能打破僵局。比赛被拖至加时赛，最终“直升机维修组”队凭借加时赛进球 获得胜利，并连胜两局率先锁定总决赛名额。

另一边，两次带领球队战胜“Mamba mentality”的宋流轩对战韩曙光带领的白队。比赛开始，韩曙光带球过人，在晃掉对方7号队员的同时上篮得分，将飘逸球风发挥到极致。宋流轩队立刻还以颜色，在比赛第2分钟，宋流轩组织进攻，依靠内线传球，线外远投得分，将比分追平。宋流轩队4号球员及时篮下抢的球权，背传将球给到宋流轩，宋流轩跳投得分，比分7:7。或许是因为王对王的一场较量，双方在比赛最后一刻仍7:7咬死。比赛最后一分钟，宋流轩队通过制造罚球机会争取拉开差距，通过罚球领先一分，选择防守保留球权，最终获得胜利，成功与“直升机维修组”队会师全国总决赛。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

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2021年奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛得到了全球合作伙伴百年优质篮球制造者斯伯丁SPALOING 和专业护具品牌迈克达威McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛得到了PUMA彪马及Ninebot九号电动车的大力支持。接下来一个月，奥地利红牛国际三人街头篮球赛将在成都、广州和北京展开更加激烈精彩的三人篮球竞技，比赛优胜队伍将于6月出战全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

Red Bull 奥地利红牛

Red Bull奥地利红牛公司由迪特里希·马特希茨于1984年在奥地利创办。受到远东功能饮料配方启发，Red Bull奥地利红牛在1987年4月1日推出了第一罐Red Bull Energy Drink奥地利红牛能量饮料，开创了“功能性饮料”这一全新的饮料品类。创办至今，已在全球171个国家和地区售出超过750亿罐Red Bull奥地利红牛银蓝罐。

“特立独行”是Red Bull奥地利红牛的典型标签，品牌自问世以来凭借层出不穷的创意营销以及在各垂直运动和文化潮流领域的深耕闻名于世。在全球70多个国家范围内，拥有800多名顶尖运动员。我们拥有两支一级方程式车队，另外有5个世界顶尖足球俱乐部。您可以认为，只要哪里有朝气蓬勃的人群想要实现自己的梦想，就有奥地利红牛陪伴着他们，或者在他们的头盔上找到Red Bull的印记。

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