荣耀的前奏：“武汉库里”韩曙光：篮球永远是我人生的“基石”

021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

与2021 Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛一同开启的，还有《SIZE·尺码》「荣耀的前奏」系列栏目——在《SIZE·尺码》眼中，在热血与拼搏乃至荣耀的背后，是每一位运动员，再或平凡运动爱好者夜以继日的努力与坚持，也正是这些，编织出了那些与热血有关的梦想。正因于此，《SIZE·尺码》正式开启「荣耀的前奏」系列栏目——在对此次赛事五座城市的明星球员进行深度报道，在与Red Bull奥地利红牛一同呈现他们赛场表现与成长故事的同时，亦让我们共同解读，热血、拼搏、梦想的含义。

2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

「怎样才能成为像你这样优秀的扣将？」

第一次见到韩曙光，是在他「调侃」史蒂芬·库里的视频里。有趣的是，在笔者的媒体从业生涯中，和后者有过很多交集，得到了不少与他交流的机会。但我从未想过，用一种调侃的方式和史蒂芬·库里对话。这并不是一件容易的事情。但韩曙光却做了一件所有人都想做的事情。当然，这一幕所呈现的，不仅仅是同世界顶级篮球赛场上的超级巨星开一个玩笑，更多的，是一种对撞之下的和谐——一方是高捧奥布莱恩的篮球巨擘，另一方则是代表着街头，野蛮生长的草根选手。而他们共同的话语与欢笑，亦离不开那颗永不停止跳动的篮球。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

天赋、努力

与家人的支持

是韩曙光的「成功公式」

人们总说成功没有捷径。但严谨的来说，成功纵然没有捷径，但却有着高效且可行的「公式」。韩曙光本人便是这一点最好的佐证。关于这位27岁的球手，互联网上有着这样一则评价——人们说韩曙光篮球人生的闪光，离不开他的天赋，离不开他的努力，同样离不开家人的支持。而当我们将这些一一剥离开来的时候，亦发现它们本身都拥有着强大的力量。同时在它们之间，却又有着千丝万缕的联系。

「我第一次扣篮就是初一，双手扣篮。当时觉得自己弹跳挺好的，还有就是在打高中联赛的时候，我隔扣了一个两米的中锋。但那个时候短视频流行的很少，所以就没有记录下来。哈哈，大家都以为我是吹牛的，但这个是我整个篮球生涯中，印象最深刻的一次扣篮。」当我们问到韩曙光第一次扣篮是在什么时候的时候，他给了我们这样的一个答案。无疑，当「初中生」与「扣篮」这两个词语结合在一起的时候，人们能想到的，也绝对是「天赋」。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

27岁的韩曙光生于山西太原，他惊人的弹跳力，是上天给予他的最为宝贵的礼物之一。早在此前同其他媒体的采访中，韩曙光曾分享了这样一件有趣的事情：在他初二那年，学校参加山西省运动会，但因为一些项目少人，所以找到韩曙光来充数参加跳远比赛。韩曙光的心态倒是很「职业」，他说虽说是临时充数，但还是要训练的。就这样，韩曙光跟着校田径队训练了一个星期，可在最后，他为学校拿回了一个跳远冠军。

弹跳的天赋是韩曙光篮球人生中最宝贵的财富。但真正让金子发光的，是家人一如既往的支持，以及他自己的不懈努力。

韩曙光说，他的篮球之路离不开家人的支持。从小受到大伯的熏陶，他对篮球就有着极大兴趣；而因为母亲教师的身份，他也有机会和母亲一同早早来到学校，参与到校田径队的体育训练当中；初中的时候，父亲更把他送到了山西省的篮球名校，让他的热爱继续升温。

「我老婆在我上学和毕业的时候，一直在帮助我，支持我，她坚定了我的篮球梦想。」韩曙光还告诉我们，在遭遇低谷的时候，妻子一如既往的支持与鼓舞，也更加坚定了他的篮球梦想。诚然，无论是最初兴趣方面的启蒙，青少年身体素质的开发，后期热爱的延续，韩曙光的家人给予了他莫大的支持。但就像我们知道的，师傅领进门，修行却永远是自己的事情。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

从热爱篮球的天赋少年，再到斩获国内各个赛事冠军的实力篮球手，就「篮球人生」而言，韩曙光定是成功的。而在此次的采访之中，我们也问了被称为「180CM以下最强扣将之一」的韩曙光这样的一个问题——身高往往会被人们和扣篮这件事情挂钩。你如何看待小个子扣不了篮这样的声音？关于这个问题，热情善谈的韩曙光并没有用太多的言语回答这个问题，只是掷地有声的说到：「努力，可以击溃所有质疑。」

韩曙光接着说到，在短视频时代当中，人们看到了很多特别矮的球员能够完成扣篮的动作，其实这些视频更多的是想要告诉大家，扣篮不仅仅是局限在身高上，而是可以通过自己努力的训练完成的。「其实现在有很多180CM以下的扣将。国内很多很厉害的，比如：MIC还有野球帝，他们也都是个子很矮可以扣篮的，事实证明，通过努力是可以扣篮的。」其实没有人知道成功究竟有没有公式，甚至连韩曙光自己也是如此。但他的故事让我们知晓了一个道理——世上并不存在恰巧的成功，在一切辉煌的背后，都有着井然有序的收获与付出。收获是复杂的，父母的帮助，上天的给予。但付出是单一的，因为它只会仅有一种解答，便是「努力」。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

上场即对决

拼搏与执着

是他人生的主旋律

5月6日，Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛再度开赛。继杭州城市赛之后，武汉校园赛在湖北工业大学的校园如期而至。与上一站杭州城市赛不同的是，除了小组单败淘汰赛之外，武汉校园赛增加了车轮赛的淘汰方式。同时，韩曙光与另一位明星球员宋流轩亦在小组赛落败球队中各挑选3人组成复活球队参加到最后的四强车轮赛。

「Red Bull奥地利红牛的这次比赛，再或是篮球运动的精神我觉得就是拼搏。因为赛制的原因，谁能进入总决赛其实是未知的——赢三场，每个队伍都要碰，大家的机会都是平等的。不管有多累，四支队伍也要打完比赛。」赛后，韩曙光这样表述他对此次三人街头篮球赛的切身感受。「现在大家可能一说街球就是单挑，就是路人王那样的比赛，但其实此次的三人街头篮球赛是一个非常有氛围、职业化的三对三比赛，在赛场上每一位球员都在全力拼搏。」韩曙光给予了Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛高度的认可，而这并非局限于是赛制本身，他更加强调一种精神方面的契合——就像Red Bull奥地利红牛所强调的「上场即对决」一般，于赛场上不熄的拼搏精神，亦是韩曙光与Red Bull奥地利红牛所达成的「共识」。

另一个与拼搏有关的注脚，同「偶像」有关。韩曙光告诉我们，他最喜欢的球员是科比·布莱恩特。他将科比称作是自己的精神支柱。「我从小就只喜欢科比，其他喜爱的就没有了。我从他穿8号球衣时就开始看他的比赛了。然后也是非常非常早，我通过看科比的比赛喜欢上了篮球，才接触篮球。曼巴精神影响了我们很多，对吧，曼巴精神就是拼搏与执着。其实科比更多是精神支柱吧。他一直在打球，篮球这个东西对我来说是一样的。」

无论是曼巴精神，再或是「上场即对决」，它们亦始终在强调执着、不懈、拼搏...而也正是韩曙光这样的球手，通过自己的实际行动，将精神传递下去。

拼搏与执着，定是无形无声的。但对于球手来说，篮球便是他们付出的见证者。身体素质劲爆，三分神准；「180CM以下最强扣将之一」，「武汉库里」。韩曙光的称号有很多，这离不开他在赛场上的表现。也就像《SIZE·尺码》「荣耀的前奏」系列栏目所想要为大家呈现的故事一般。其实拼搏与执着，不仅仅是在赛场上，是的，拼搏与执着，已然是他们篮球人生的主旋律。

在科比·布莱恩特离世后，他的宿敌、挚友阿伦·艾弗森曾为他写了一封信。信中有这样的一句话，笔者觉得很适合今日的故事——艾弗森说将科比称为「传说」，用那些华丽的辞藻将他神话，是对他的一种亵渎。因为每个人都知道，科比是如何成为科比的。而对韩曙光而言，在那些看似夸张的绰号背后，在那些傲人成绩的背后，也便是他始终坚守的，独自一人的篮球修行。而在冗长枯燥的修行之后，也将张开双臂，迎接辉煌。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

篮球并非

生活的全部

却永远是人生的「基石」

「最近我在穿PUMA的鞋子，性能不错，挺好穿的。」韩曙光口中聊得话题，永远和篮球有关。是的，篮球的故事仍在继续。但生活，也在继续。大学毕业后的韩曙光选择在武汉定居，他将这里认做自己的第二家乡。「我是大学直接考到武汉来着，我其实最开始是来湖北工业大学上学的。我来湖工住过一个多月，但最后我没有上湖工大。就在这个篮球馆的旁边。最后选择了武汉体育学院，我现在把武汉当作了第二个家乡，我在这边已经定居了。」

从太原到武汉，篮球与生活，韩曙光经历了很多。当然，不仅仅是生活环境的转变，他在武汉走向了人生的全新阶段，也在这里留下了青春。而步入社会的韩曙光，也想通过篮球，回报这座对他意义非凡的城市：「现在我想让武汉这座城市中更多的年轻人喜欢上篮球。包括就像Red Bull奥地利红牛这个赛事可以让更多人参与进来，就是想做一些这样的事情。让武汉这座城市的篮球氛围越来越好。」

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

韩曙光告诉我们，小时候他曾想过放弃篮球，因为他不知道自己打篮球的意义究竟在在哪儿。但随着年岁的增长，放弃的念头逐渐淡化乃至消失。与此同时，他更发现，篮球与自己的关系发生了微妙的转变。而这种转变，也只有他自己方能知晓：「一开始自己就是喜欢篮球，但到后面篮球可以代表我的很多东西——我现在可以靠篮球吃饭，靠篮球生活。慢慢的，它变成了一种工作吧？但是其实根本上我还是很喜欢篮球。对这件事来说，越到后来，越没有想过放弃。」

篮球在韩曙光的人生中扮演了很多种角色——童年玩伴、生活的伙伴，再或是人生的导师...在人生中的任何时刻，他们也都将形影不离。

「生活大于篮球，现在在我心中生活是第一位的。因为之前在24小时都在想着篮球这件事。现在不一样了。」韩曙光告诉我们，现在他的人生中生活是大于篮球的。但事实是在韩曙光的人生中，篮球已经从单一的爱好，变为了生活的基石。而篮球来说，它也从闪光灯下的主角，便为了韩曙光人生中幕后的奉献者。当然，篮球在韩曙光的人生中扮演了很多种角色——童年玩伴、生活的伙伴，再或是人生的导师...在人生中的任何时刻，他们也都将形影不离。「现在打的时间越长越会发现一些道理，真的有的时候打篮球不止是为了在球场打篮球，篮球也教会了我很多道理。比如说，做所有事情都能像打篮球一样一定是会成功的。现在就想有自己的时间，然后抽一些时间去做别的事情。不简简单单是做一个球员了。有更多喜爱篮球的人们，能一起打打球，让别人也通过这个东西实现一些自我的人生价值。」

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

在不同年龄的人眼中，「热爱」定是有着不同的含义。在本次采访的最后，我们问了问韩曙光对年轻的球员有着什么样的建议与期许，出乎意料的是，韩曙光却谈到了「热爱」的重要性：「其实也没什么期许和建议，我就是觉得既然你选择打篮球这项运动，你一定要热爱它。因为这是一种尊重，对于这项运动的尊重。真的非常喜欢这项运动的话，就不会有很多借口——没时间，我要什么什么的。其实说实话，篮球这项运动就是要你无时无刻都要训练，有时间就去训练，变得更强。我也没办法建议下一代，就是说如果你真的热爱这项运动，就去把它做好。」

在字典中「曙光」的释义大多有两种：其一是指破晓时的阳光；另一个，则是即将在望的美好前景或希望。

对于韩曙光而言，他的篮球人生，他的篮球故事，再或他本人，便是破晓的化身——在黑夜中努力，上场即对决，如朝阳一般，释放出能量。

是的，篮球是他的希望，他也是篮球的希望。

韩曙光 2021Red Bull Half Court 奥地利红牛国际三人街头篮球赛武汉校园赛 © 2021-red-bull-half-court-wuhan

2021年Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛中国赛得到了全球合作伙伴百年优质篮球制造者SPALDING和专业护具品牌McDavid以及专业耳机品牌Ready 2 Music为全球选手提供支持；中国赛得到了PUMA及Ninebot九号电动车的大力支持。接下来一个月，Red Bull奥地利红牛国际三人街头篮球赛将在成都、广州和北京展开更加激烈精彩的三人篮球竞技，比赛优胜队伍将于6月出战全国总决赛，总决赛冠军球队将代表中国赛区前往俄罗斯参加全球总决赛，与全球二十多个国家的冠军球队争夺2021年的世界冠军殊荣。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！