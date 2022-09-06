奥地利Red Bull BC One中国区冠军专访

从街头小巷到问鼎中国区冠军，他们一直用自己的力量传达热爱，舞动出专属于自己的奇迹。两位冠军舞者接受了我们的专访，冠军背后，是热爱与坚持。

2022 Red Bull BC One China © 2022 Red Bull BC One China

1.对你而言，Breaking的核心是什么？

PLUS ONE：我觉得是团队，因为我的队友们一直给了我很大的能量，包括这次比赛也是他们一直陪伴着我，就感觉团队在的时候我就没有什么可害怕的。

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国盛：Breaking的核心是派对文化。

2.从街头一路走到中国区总冠军的位置，可以和大家分享一下你的比赛心路历程吗？备战的时候有什么特别的训练方式吗？

PLUS ONE：比赛前我没有想很多，我就是想着多学习，然后好好发挥把自己想表达的东西跳出来，不留遗憾就行了。备战的时候我没有什么特别的训练方式，就是正常的练舞，然后在比赛前加强了平时的训练量和体能。

国盛：在大多数情况下迈出去的第一步是从Toprock开始的，Toprock是相对好表现自己的元素，我建议平时要好好盘玩它。

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3.登上奥地利Red Bull BC One中国区决赛的舞台是一种怎样的体验呢？

PLUS ONE：感觉像做梦一样，又紧张又激动，有点蒙蒙的，感觉不太真实

国盛：奥地利Red Bull BC One是单挑最高殿堂，上去会有点晕。

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4.获得这个奥地利Red Bull BC One中国区总冠军，对你有什么意义呢？

PLUS ONE：这是我第一次参加奥地利Red Bull BC One，也是第一次拿冠军，这注定是我一个不平凡的开始。

国盛：我的舞蹈可以让更多人见到，给了相似风格的舞者们强心剂。

5.接下来的纽约决赛之行，将有机会和全球Breaking舞者同台竞技，你会做哪些准备呢？

PLUS ONE：我会更加严格的要求自己，在能力上面会继续突破和加强，然后更进完善自己的套路，加入一些的新的元素和想法，改善自己的不足，调整好自己的状态。

国盛：先调时差再把竞技两个字变成真实的跳出自己。

6.曾经登上过的最不寻常的舞台在哪里？

PLUS ONE：也是在广州，之前和我们团队一起在广州大剧院跳的齐舞，那次给我留下了很深刻的印象。

国盛：圣地亚哥的Freestyle session。

7.在走向全国总冠军的道路上，你觉得最让自己受益匪浅的一点是什么呢？

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PLUS ONE：一定要相信自己，要有自信才能表达出自己想表达的东西。

国盛：好好听老前辈舞者们的话，模仿他们的动作，再思考动作的运动模式，这个过程对我帮助非常大，也会被他们夸赞，这个过程会让你曾强自信心，有了自信舞蹈也会坚定。等疫情好转要去国外跳出自己和交流，再把经验分享给下一代。

8.你和Breaking是如何结缘的呢？有什么特别的故事要和我们分享的吗？

PLUS ONE：因为我之前是一个特别特别害羞，非常不自信的人，然后在假期的时候，我妈妈就想让我学个特长，当时去了一个图书馆，里面有那种特长班，就很巧我的老师当时在那里做兼职，当时觉得街舞很酷，就去学了。

那个时候我还是个体育特长生没有什么时间可以练舞，一周就去一次，但是一直都在坚持，后来我的老师就把我带到了现在我在的团队北海TNTCrew，我就认识了我现在的队友。因为我性格的问题吧，有点别扭，话比较少，又很害羞，不敢和大家一块儿练舞，每天自己找个角落偷偷练，围圈练的时候就在旁边一直坐着看大家练，后来，我们团队的老大就和我说：“如果你跳舞连跳都不敢跳，就没必要练了，你永远只能这样。”然后我才开始慢慢有了改变，因为我的性格的原因，大家一直以为我不会坚持很久的，谁都没想过我能坚持到现在，我自己也都没想过。

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9.是什么让你坚持跳Breaking的呢？如果要用一句话表达你的breaking态度，会是什么呢

PLUS ONE：热爱，我觉得一直做自己喜欢的事是很难的，因为生活是曲折的，但那些一直坚持做自己喜欢的事的人真的很酷，我也想当一个很酷的人。

国盛：坚持的原因就是好玩，学到的动作可以延伸、组合、变化，经常拿出来盘玩到现在，没想过坚持。态度的话，回到老学校是必经之路,学会一就有十，去打开它！