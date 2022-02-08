在现今F1一级方程式赛车时代，你真的没有太多回忆的机会。尽管 2021 年锦标赛的尘埃刚刚落定，但它正迅速消失在后视镜中。2022 赛季转眼迫在眉睫。

物流已将装备派送至第一场比赛地点，冬季测试计划已经制定完毕，RB18 崭新推出，设计制定了长期的计划，零附件生产正在制造中，注意力转向至第一批的更新。像往常一样，淡季可谓是 F1 车队一年中最忙碌的时候。

一种新的空气动力学理念，旨在产生缜密的赛事，人们希望 2022 年能让 2021 赛季戏剧性和爆发力继续上演。 诚然，这样的赛季并不经常出现，但即使我们没有看到冠军争夺战的最后一圈，在有望成为一个截然不同的一级方程式赛季的比赛中，相信会有更多值得车迷期待的地方。

Charging On Into 2022 © Getty Images

1. 新赛车

新的 F1 赛季意味着新的 F1 赛车，但一切都是相对的，今年，“新”具有非常不同的含义。 F1是一项让人热血沸腾的运动，因此技术法规的修订被称为改变游戏规则或革命性的情况并不少见。

有时这些陈述可能有些半信半疑。今年，他们不能。F1 的新空气动力规则不是调整或更新，而是从头开始对 F1 的大规模改造。 这项运动已经存在了 72 年，毫无疑问，这是当时它所见证最大休赛期后的变化。革命性的？ 绝对。 改变游戏规则吗？很有可能。

虽然变化在 F1 中是不变的，但从 2009 年的 RB5 到上赛季赢得冠军的 RB16B 的几代Red Bull Racing赛车都具有很强的家族相似性，这反映了一套空气动力学规则，虽然每年都会受到激励 - 包括 2017 年进行了相当大的修订——但基本保持不变。

然而，今年，我们回归了地面效应理念，旨在促进更近距离的比赛。再加上转向 18 英寸轮胎，这些赛车的外观将会完全不同，反应也不同。 对于设计来说，这是一张白纸，传统上，这预示着啄食顺序的变化，灵感得到了难得的机会，超过汗水。这真是一个非常有趣的时代……

The Reigning World Champion © Getty Images

2.卫冕冠军

Max Verstappen 很快就习惯了F1 世界冠军的称号，之后就必须开始捍卫这个头衔。在过去的几年里，我们看到了机会主义的Max和猎人的Max。而 Max现在已是众人的目标。 对一些人来说，它带来了额外的压力； 更多时候，它会让人变得更自信、更坚决。

3. 邁阿密

正如过去两年已经司空见惯的那样，我们真的无法确切知道 2022 年的行程将采取何种形式：这显然取决于 F1 无法控制的事情——但我们确实至少有一个F1 的新场地，我们计划于 5 月访问迈阿密。

这是近 40 年来我们第一次在美国有两场比赛的行程，尽管与 84 年的底特律和达拉斯之旅不同，这次在迈阿密和 COTA 的赛事则放在赛季的前、后举行。

A New Track Means A New Challenge For 2022 © Getty Images

虽然每场新的比赛都为 F1 的奇观增添了一些东西，但迈阿密国际赛车场的比赛，在迈阿密花园郊区的硬石体育场周围建造的临时赛道，距离迈阿密中央商业区以北 16 英里，将会吸引额外的审查。

这是 Liberty Media 自接管这项运动以来一直在追求的一项赛事，它反映了他们经常为 F1未来宣传的愿景，即在无障碍的地方，而不是在已建立的永久赛道上进行比赛。我们希望新的迈阿密大奖赛能够取得圆满成功。

4. 老朋友

2022 年的行程还提供了自 2019 年以来首次回归往年错过比赛的地点。墨尔本、蒙特利尔、新加坡和铃鹿都在赛程行程表上，每一个都增加了 F1 在过去两年中所缺乏的东西。

在穆杰罗(Mugello)、罗赛尔(Losail) 和波尔蒂芒（Portimão）比赛，回到纽伯格林和伊斯坦堡都是积极的经历，我们非常感谢这些场地能够加入，提供出色的比赛，以及关于未来的谈资。 然而，同样很高兴能够期待重返 F1大奖赛。

如果一切按计划进行，这也将是 F1 有记录以来最繁忙的赛季，23 场比赛的行程安排会比 2021 年提前三周结束。

Singapore In All Its Glory © Vladimir Rys

5. Red Bull动力总成

身为 F1 最新的动力总成制造商，本赛季将会是一次未知之旅。Honda让我们保持了良好的状态，但新世界既令人生畏又令人兴奋。 我们是 F1 20届赛季以来第一家新引擎制造商，正准备与拥有大约 630 场 F1 胜利的三个知名品牌展开竞争。 虽然没有人预计马力会在今年占据主导地位，但为卫冕车手冠军提供动力并不是新引擎制造商通常选择的那种低调感觉方式的介绍。不过，这个赛季还有很多事情等着我们去做。

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！