2021年UCI MTB XCO World Cup首站在德国Albstadt进行，今年的World Cup XCO项目开幕赛，有哪些引起大家注意地方呢？

UCI MTB World Cup赛事由Red Bull TV热情转播，车手们开心重新回到赛场，如果你错过任何精彩时刻，欢迎重温赛事每一刻。

1、Albstadt多变的气候

周五早上，降雪和寒冷天气迎接各路好手，然而，比赛日出现潮湿与炎热的阳光，多变的气候让不少车手吃了苦头。

Die Fahrer starteten bei Schneefall und Schlamm ins Wochenende © Bartek Woliński

2、精英女子组短版赛道致胜战术

来自瑞士的Linda Indergand 在开场即展现积极能量，直到最后一圈，Pauline Ferrand-Prévot 才顺利缩短落后距离，Indergand 与 Ferrand-Prévot 两人于在最后直线进行对决，Ferrand-Prévot 率先抵达终点完成逆转。

赛后Ferrand-Prévot指出，她没想到自己可以逆转，比赛过程中他一直避免做为进攻发动机角色，坚持到底并顺利在最后直线逆转成功。

Pauline Ferrand-Prévot glänzte beim XCC-Rennen mit perfekter Taktik © Bartek Woliński

3、大玩心理对决的精英组男子短版赛道

车手期待已久的World Cup开幕站，开跑后各路好手纷纷展现自身实力及状态，Mathieu van der Poel 在前两圈取得领先。

Keiner kann es mit der Explosivität von Mathieu van der Poel aufnehmen © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Henrique Avancini, Victor Koretzky 和 Mathias Flückiger 等人开始加压，而 Nino Schurter 也展示出当他的速度及能力，让 Van der Poel 一直很不轻松，直到最后一圈，Van der Poel 才顺利确认冠军到手。

4、车手们闪亮装备

开幕赛也是车手们展现全新装备的最佳舞台，积分王Henrique Avancini的金色头盔、Simon Andreassen 的Cannondale战驹、Emily Batty 全新人身部品、Kate Courtney 与 Ghost Factory Racing 合作，Tom Pidcock 在XCO精英组首次亮相。

Der Helm spiegelt die vielen sportlichen Erfolge des Brasilianers wider © Bartek Woliński

5、精英女子组新势力窜起

21岁的Loana Lecomte 从开跑后，就掌握住全场战况发展，法国车手Pauline Ferrand-Prévot 试图缩小差距，但Lecomte仍较她早53秒抵达终点。

同时也看到首度参与精英女子组赛事的Haley Batten，初声试啼便获得第三名的佳绩，她成功超越美国名将Kate Courtney（排名第四），这代表精英女子组越来多年轻新势力加入战局。

Breites Grinsen bei der Siegerin Lecomte © Bartek Woliński

6、Tom Pidcock 的比赛

Tom Pidcock 在这场比赛中有个目标：进入前16名。如此才能够参加第二站Nové Město的短版赛道比赛。但是，U23 XCO 世界冠军的任务并不容易，因为他没起跑顺位在非常后面。开赛后，Pidcock 便展开强烈攻击，不断超越其他车手，甚至在第三圈还一度取得领先优势。

Ein Debüt, an das sich Tom Pidcock noch lange erinnern wird © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

可以理解的是Pidcock积极争取排名的决心，所以一开始就全力加速向前，但也因此付出后继无力的代价，最终获得第五名的席位，圆满完成赛前设定的目标。

Ein guter, aber anstrengender Start in die Saison © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

7、Victor Koretzky 赢得人生第一座World Cup单站冠军

Victor Koretzky 在精英男子组赛事击败Nino Schurter。获胜的关键在于前几圈Koretzky奠定不错优势，并在炎热的天气中，保留最后决战的精力。

当其他人的状态面临炸裂时，Koretzky 保持他的耐心，并在集团内伺机而动。

Erster Weltcup-Sieg für Koretzky © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

保留住体力，Koretzky 在最后一圈拥有充沛体能，并在终点冲刺轻松击退Nino Schurter 的纠缠。

Dieses Gefühl, wenn man im Sprint gegen Schurter gewinnt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

2021 UCI MTB World Cup 第二站将在捷克Nové Město举行。比赛日期为5月14日-16日，欢迎收看Red Bull TV的直播。

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