Ghost Factory Racing and the striking six-spoke Bike Ahead Composites wheel
© Bartek Woliński
bike

2021 UCI MTB XCO World Cup ：开幕赛的七大看点

2021年UCI MTB XCO World Cup首站在德国Albstadt进行，今年的World Cup XCO项目开幕赛，有哪些引起大家注意地方呢？
作者 Faye Brozek and Rajiv Desai
发布于
UCI MTB World Cup赛事由Red Bull TV热情转播，车手们开心重新回到赛场，如果你错过任何精彩时刻，欢迎重温赛事每一刻。
  1. XCC Albstadt replay
  2. Women’s XCO Albstadt replay
  3. Men’s XCO Albstadt replay

1、Albstadt多变的气候

周五早上，降雪和寒冷天气迎接各路好手，然而，比赛日出现潮湿与炎热的阳光，多变的气候让不少车手吃了苦头。
Schmutziges Bike beim XCO World Cup in Albstadt 2021.
Die Fahrer starteten bei Schneefall und Schlamm ins Wochenende
© Bartek Woliński

2、精英女子组短版赛道致胜战术

来自瑞士的Linda Indergand 在开场即展现积极能量，直到最后一圈，Pauline Ferrand-Prévot 才顺利缩短落后距离，Indergand 与 Ferrand-Prévot 两人于在最后直线进行对决，Ferrand-Prévot 率先抵达终点完成逆转。
赛后Ferrand-Prévot指出，她没想到自己可以逆转，比赛过程中他一直避免做为进攻发动机角色，坚持到底并顺利在最后直线逆转成功。
Pauline Ferrand-Prévot beim Interview nach dem XCC-Weltcup-Rennen in Albstadt, am 7. Mai 2021.
Pauline Ferrand-Prévot glänzte beim XCC-Rennen mit perfekter Taktik
© Bartek Woliński

3、大玩心理对决的精英组男子短版赛道

车手期待已久的World Cup开幕站，开跑后各路好手纷纷展现自身实力及状态，Mathieu van der Poel 在前两圈取得领先。
Mathieu van der Poel beim UCI XCO Weltcup in Albstadt, Deutschland, am 8. Mai 2021.
Keiner kann es mit der Explosivität von Mathieu van der Poel aufnehmen
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Henrique Avancini, Victor Koretzky 和 Mathias Flückiger 等人开始加压，而 Nino Schurter 也展示出当他的速度及能力，让 Van der Poel 一直很不轻松，直到最后一圈，Van der Poel 才顺利确认冠军到手。

4、车手们闪亮装备

开幕赛也是车手们展现全新装备的最佳舞台，积分王Henrique Avancini的金色头盔、Simon Andreassen 的Cannondale战驹、Emily Batty 全新人身部品、Kate Courtney 与 Ghost Factory Racing 合作，Tom Pidcock 在XCO精英组首次亮相。
Henrique Avancini mit seinem goldenen Red Bull-Helm.
Der Helm spiegelt die vielen sportlichen Erfolge des Brasilianers wider
© Bartek Woliński

5、精英女子组新势力窜起

21岁的Loana Lecomte 从开跑后，就掌握住全场战况发展，法国车手Pauline Ferrand-Prévot 试图缩小差距，但Lecomte仍较她早53秒抵达终点。
同时也看到首度参与精英女子组赛事的Haley Batten，初声试啼便获得第三名的佳绩，她成功超越美国名将Kate Courtney（排名第四），这代表精英女子组越来多年轻新势力加入战局。
Loana Lecomte holt den Sieg beim UCI XCO-Weltcup in Albstadt, am 9. Mai 2021.
Breites Grinsen bei der Siegerin Lecomte
© Bartek Woliński

6、Tom Pidcock 的比赛

Tom Pidcock 在这场比赛中有个目标：进入前16名。如此才能够参加第二站Nové Město的短版赛道比赛。但是，U23 XCO 世界冠军的任务并不容易，因为他没起跑顺位在非常后面。开赛后，Pidcock 便展开强烈攻击，不断超越其他车手，甚至在第三圈还一度取得领先优势。
Tom Pidcock beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 8. Mai 2021.
Ein Debüt, an das sich Tom Pidcock noch lange erinnern wird
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
可以理解的是Pidcock积极争取排名的决心，所以一开始就全力加速向前，但也因此付出后继无力的代价，最终获得第五名的席位，圆满完成赛前设定的目标。
Tom Pidcock beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 9. Mai 2021.
Ein guter, aber anstrengender Start in die Saison
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

7、Victor Koretzky 赢得人生第一座World Cup单站冠军

Victor Koretzky 在精英男子组赛事击败Nino Schurter。获胜的关键在于前几圈Koretzky奠定不错优势，并在炎热的天气中，保留最后决战的精力。
当其他人的状态面临炸裂时，Koretzky 保持他的耐心，并在集团内伺机而动。
Victor Koretzky feiert seinen Sieg beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 9. Mai 2021.
Erster Weltcup-Sieg für Koretzky
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
保留住体力，Koretzky 在最后一圈拥有充沛体能，并在终点冲刺轻松击退Nino Schurter 的纠缠。
Victor Koretzky feiert seinen Triumph in Albstadt beim UCI MTB Cross-Country-Weltcup, am 9. Mai 2021.
Dieses Gefühl, wenn man im Sprint gegen Schurter gewinnt
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
2021 UCI MTB World Cup 第二站将在捷克Nové Město举行。比赛日期为5月14日-16日，欢迎收看Red Bull TV的直播。
随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。
关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！
bike