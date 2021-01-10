传奇车手英勇事迹，让越野公路车发展更兴盛，为你介绍8位传奇骑手，拜读越野公路车界的上古神兽。

在体育赛事中，总是有些运动员突破限制且成就远高于他人，同时在赛场的表现总是占领主导地位，这些传奇运动员们，也决定该项目的未来走向，被专家和球迷都喻为传奇。

越野公路车赛中也许多传奇好手，此次特别列出五位男车手及三位女车手，这八名传奇车手对越野公路车发展，有卓越的影响力。

1. Erik de Vlaeminck (1966–1980)

Erik de Vlaeminck © Rob Mieremet (Anefo)/Wikimedia Creative Commons

成就:

世界冠军: 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973

比利时国家冠军: 1967, 1969, 1971, 1972

许多人认为Erik de Vlaeminck是有史以来最好的越野公路赛车手。从1960年代中期开始，Vlaeminck完全主导越野公路车赛场，他的车涯共获得超过200个冠军，并且包括七届世界冠军及四届比利时国家冠军头衔。由于比利时的好手众多，当时的比利时国家冠军通常比世界冠军更难拼。

退休后，1980年代Vlaeminck执教比利时国家队，并取得了很多成就。 Vlaeminck与竞争对手不同之处在于，他在泥泞的越野公路赛道上骑行时，能保持绝佳的平衡感，而且解读比赛的能力非常卓越，能够快速找出最佳的方式，让他在越野公路车赛场攻无不克、战无不胜。

2. Albert Zweifel (1973–1989)

Fünffacher Weltmeister im Radquer: Albert Zweifel © Anton Geisser

成就:

世界冠军: 1976, 1977, 1978, 1979, 1986

瑞士国家冠军: 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985

瑞士车手 Albert Zweifel 是继Erik de Vlaeminck后，下一位主导越野公路车赛的传奇选手。1970年中期后，Vlaeminck的表现不如过往，以扛车跑步闻名的Zweifel便彻底发挥优势，成为新一代的越野公路车霸主。

他第一次拿世界冠军是在1976年，开启他的世界冠军四连霸伟业，然而在1986年，当时Zweifel已经36岁了，不过他以优秀的经验，再为自已拿下一座世界冠军，实属不易。

3. Sven Nys (1995–2016)

Sven Nys competing in 2007 © Flickr CC/Peter Huys

成就:

世界冠军: 2005 & 2013

World Cup积分王: 2000, 2002, 2005, 2006 & 2009

比利时国家冠军: 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 & 2014

Superprestige系列赛总排名优胜: 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 & 2014

上述两位上古神兽都还未进入网络时代，而比利时的Sven Nys专可说是进入千禧年后，最具主宰力的越野公路车选手。Nys一直努力提高自己的自行车技巧和身体素质，透过健身房及长时间骑乘练习，也是参加公路车及越野登山车训练营的好手，让他可以长期主宰越野公路车赛场。

Nys在赛场上以强悍风格著称，尽管他只有两个世界冠军头衔，其中第二座世界冠军是他在37岁时拿下，加上车涯共超过300场胜利，让Nys的传奇地位无可撼动。

4. Wout van Aert (2010 后)

WK Valkenburg - Wout van Aert © Kristof Ramon

成就:

世界冠军: 2016, 2017 & 2018

World Cup 积分王: 2016 & 2017

比利时国家冠军: 2016, 2017 & 2018

Superprestige 系列赛总排名优胜: 2016

才华横溢的 Wout van Aert 在U23时就受到注目，然而在2014年，当时年仅20岁，在比利时Koppenbergcross比赛先是击败传奇巨星Sven Nys，让他被冠上Nys接班人的美名，并且同年越级打怪成功，赢得了个人第一座World Cup精英组冠军。

随后几年中，van Aert上升轨迹继续加速。2016年同时赢得了World Cup积分排名总冠军以及世界冠军，成功开启他的连霸伟业，现年只有25岁的Van Aert，未来几年很有机会持续主宰越野公路车赛场。

5. Mathieu Van der Poel (2011后)

Is there any stopping Mathieu van der Poel? © Balint Hamvas/Red Bull Content Pool

成就

世界冠军: 2015 & 2019

歐洲冠军: 2017, 2018 & 2019

World Cup 积分王: 2018

荷兰国家冠军: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Superprestige 系列赛总排名优胜: 2015, 2017, 2018 & 2019

既生喻，何生亮！当今越野公路车单车时代不仅看到Wout van Aert的出色才华，来自荷兰的Mathieu van der Poel更是宠坏了大家。van der Poel比大谷翔平还厉害，「三刀流」横跨越野公路车、公路车及越野登山车赛场，而且还能够在各项大赛中夺冠，让人不得不佩服van der Poel在自行车的成就。

van der Poel 在20岁时就成为世界冠军，并在2019年再次获得世界冠军。他出道至今不久，已经累积令人难以置信的26场World Cup胜利，而且可以随心所欲地赢得胜利，让对手完全未战先惧。截至2020年12月15日，van der Poel已经在越野公路车赛取得36胜。

6. Marianne Vos (2003 以后)

Marianne Vos competing under her national colours © Jason Meredith/Wikimedia Creative Commons

成就

世界冠军: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014

欧洲冠军: 2006 & 2010

World Cup 积分后: 2019

荷兰国家冠军: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2017

Marianne Vos 充分诠释全能车手的角色，无论公路车、越野公路车或是越野登山车，都难不倒Marianne Vos，其中她在越野公路车取得最多成就。

Vos 在台湾知名度非常高，是台湾品牌GIANT及女性自行车品牌LIV长期爱用者，她共赢得了7座世界冠军，而且她在比赛场上，常常以单飞致胜夺冠，巨大领先幅度让对手往往未战先惧，奠定她在赛场上的传奇地位。

7. Sanne Cant (2006 以后)

Sanne Cant at the 2018 Iowa City World Cup © Flickr CC/Phil Roeder

成就:

世界冠军: 2017, 2018 & 2019

欧洲冠军: 2015 & 2016

UCI World 积分后: 2015, 2016 & 2018

比利时国家冠军: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Superprestige 系列赛总排名优胜: 2016, 2017, 2018 & 2019

仅专注于越野公路车项目，Sanne Cant无疑是自行车选手的特例，自2008年投入职业车坛，Cant专注越野公路车，让她取得比利时国家冠军的11连霸。

她在2016年取得许多优秀成就，但却独缺世界冠军，来年Cant就拿下车涯首座世界冠军，并且一路称霸到2019年，堪称现今最强的女子越野公路车好手。

8. Katie Compton (2000 以后)

Katie Compton at the 2016 Jingle Cross race © Flickr CC/Matt Steele

成就

World Cup 积分后: 2013 & 2014

美国国家冠军: 2004-2018年

虽然已经超过40岁，但美国好手Katie Compton 丝毫没有放弃越野公路车。自2001年第一次成为精英组，她就开始在美国越野公路车占据了主导地位，连续15届全国冠军，就是最佳证明！

虽然年纪已超过40岁，不过她在赛场上仍可以技压后生才俊。车涯至今独缺世界冠军加持，今年很有可以继续代表美国参赛，所以仍保有站上世界顶端的机会。