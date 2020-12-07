《刺客教条：维京纪元》可说是刺客教条迄今最盛大的系列作，有许多的内容及挑战等着玩家克服，这也是这篇文章诞生的原因。

《刺客教条：维京纪元》遵循了前作《起源》和《奥德赛》的脚步，内容同样非常庞大。在一片雪白的挪威和绿意盎然的英格兰，游戏会更加困难，且有更多障碍和挑战等着玩家克服。我们已经玩了这款游戏一段时间，而其他地方也已经有相关的评测，但对于有着雄心壮志的埃沃尔来说，看着佛恩伯格周围凹凸不平的地形，而湖泊、峡湾和海洋，为大地形成了一个以水面为材料的地毯，加上眼前的占领地以及即将被掠夺的敌方营区，在逐渐失去身为维京人的精神前，还有许多事物值得探索。

我们在最困难的难度中使用了少量的地图标记，而且还是用双斧玩完整个游戏⋯⋯

以下为前期很重要的诀窍，能够适用于游戏中大部分的情况，从最初挪威开始的旅程，到之后掠夺英格兰王国的过程。我们在最困难的难度中使用了少量的地图标记，而且还是用了双斧玩完整个游戏。如果你是玩更低难度的，以下的方法更会让你玩起来很轻松，就算是对于勇猛的维京人来说，这些诀窍也相当重要。就让我们从一开始的挪威讲起吧。

ᚡ - 餐食

这点我们认为再重要不过了，特别是在前期的游戏中。在还没开始将斧头磨得锋利前，玩家第一件要做的是升级餐食袋。可别浪费任何从宝箱所找到的亚麻布，它非常稀少，且是升级餐食袋的必要素材，随着区域难度逐渐提高，若要通过的话，除非照着 ᚦ的诀窍做，否则还是需要额外的生命。而系统不会主动帮角色补血，需要随时注意餐食的数量和血量条。另外长矛兵是个非常扰人的敌人，如果发现自己已经弹尽粮绝而且也没有餐食了，就得要赶快找莓果或是煮东西来回血。但要记得做任何事前，最重要的还是升级你的餐食袋。

ᚢ -渡鸦视角

根据玩家选择的游戏难度以及接口设定，如果要确认目前该做什么可能有点难。尤其是世界事件更难确认任务的最后目标是什么，而我们最好的建议是，其实真正破关的条件往往不会发生在事件的周围，以世界事件山丘之王为例，玩家就需要回去重复触发关卡才能完成任务。但对于渡鸦悉宁就是另外一回事了，可以把它放到空中并停住。它会帮忙标示世界事件、宝物、可收集的物品和资源。这可以帮助追踪特定的动物以及了解猎补后的奖赏，相当好用。当到了英格兰，会看到需要供奉的地标雕像，通常可以给个五只鲑鱼或是三只兔脚来解锁。所以记得要好好地透过悉宁来狩猎并推进进度。

黄昏下的渡鸦 © Ubisoft

ᚣ -潜入水底

在开放世界游戏中有一些小秘密。像是要记得查看瀑布的背后，桥下以及任何可以打开的门。如果说看到一块岩石长得很可疑，那一定有鬼，应该要检查看看。山丘上也会有宝藏值得搜寻。在维京纪元中，按下R3可以开启奥丁视野，它会以颜色来标示附近的物品，如黄色就是宝物，蓝色是人们或世界事件，绿色则是友军，而白色是可收集的物品。红色的话⋯那是敌人。

维京纪元还有许多的池子或河流，在这些古老的流域中有着些许的残骸和箱子，里头可能藏了宝藏和饰品。只要系统请你按下B或要按圈圈跳进水里，做就对了，且要记得在水中使用奥丁视野。由于悉宁无法看穿海浪或海平面，因此在水下的探索需完全依靠玩家本身的观察力，而且在水中甚至可以找到刚才提到稀少的亚麻布。虽然我们知道每次都要潜入水里很烦，但你还是需要勤劳点，相信我们，回报会相当值得的。

ᚤ - 格挡时机

维京纪元的战斗可说是系列作中最紧凑的了。虽然还不到完美，但是现在已经有了一个雏形，只要再努力个几代，战斗系统就会越来越完美。双手持武在这代是个大重点，我个人已经使用了瓦林之斧和熊爪玩了将近60个小时。老实说，我可以很简单的就像个典型的维京人一样，左右手的武器挥出，在重重的敌人中杀出一条血路，但其实左手的攻击需要留着进行防御，挡掉敌人的攻击。这不只能够挡掉攻击（特别是在打王战），还可以向敌人触发晕眩攻击，相当的痛，就算没死，以Boss来说也能扣掉一大半的血，他们要杀掉平民可是像维京人割草一样容易。只要学会格挡的时机和警示，就能打出比预期更高的伤害。这可是一门艺术，值得投资时间学习。

这只是一个方向的画面，全景的话可以看到360度的风景，而且不只如此⋯⋯ © Ubisoft

ᚥ -很高兴在雪地中见到你

没有什么会比每场战斗的打得像背水一战糟糕。而且如果到后在同步也非常麻烦⋯⋯

就像是上面餐食诀窍所提到的，建议玩家尽可能一开始在挪威花越多时间待着越好。别急着把主线任务破完。因为英格兰地图大的可怕，危险程度可不是低等的埃沃尔可以承担的。没有什么会比每场战斗都打得像背水一战一样糟糕。而且如果到时候再同步也非常麻烦。花额外的时间在挪威能够帮助玩家获得更多的力量，同时还能取得能力、技能、武器和防具。挪威还有许多事物值得发掘，如果花时间理解到游戏探索的节奏逻辑，可以为你之后在山峦连绵的英格兰探索时，立下良好的基础。相信我们，尽情的在挪威的雪地中探险，直到无法再升级为止。

ᚦ -从远方就能看到我的占领地

想当然作为《刺客教条》系列作，地图大一点是正常的，但维京纪元是大到非常夸张。地图的横跨幅度已经跟《碧血狂杀2》有的比了，所以说解锁每一个同步点非常非常之重要。虽然用双脚走路，或是骑着你的马，甚至是像我们一样幸运可以骑到狼，穿越整张地图，看似很好玩，也可以看到游戏世界中的漂亮景致，而且景象也不会随着时间快速的衰退，但要记得在现实世界中，时间一去不复返，不要浪费时间跑地图才是正解。取得所有的同步点可以让你更快的在地图上移动，让你在扫地图，像是收集所有的收集品，100％走过每个乡镇、城堡、废墟或基本景点，有大大的帮助。要解锁所有的景点最少也要几个小时，可能会很无聊，但在看到下个技巧后，可以让这整个过程变得相当好玩。

有了狼坐骑，让你不再陷入困境 © Ubisoft

ᚧ - 享受跑地图

当你坐在你的长船、马或是狼的座椅上时，可以选择“沿着海岸线”、“沿着河流”或“跟随道路”。如果有地图标记，那只要点下去，就可以什么都不用做，坐下来看着田园风光，等着到目的地。而且还有电影式镜头可以看，虽然说它没有像GTA的Rockstar开发商做得那么精细，但能够在不需做任何设定的情况下，就有一个镜头可以看，还是很棒。相同的，在旅途当中也会让你遇到一些紧急状况，可能是有一个小镇失火了，或是占领地受到了诅咒。也有可能是看到一个路人被困在墙上，患了狂犬病的狼群正在向他接近，在刺客教条的世界中，什么事都会发生，如果说你不是在同步点间快速通行，那透过这样的方式，也可以找到不一样的乐子。就让游戏帮你偶尔找点乐子。就算是维京人也要享受一些娱乐。

ᚨ - 举手之劳，帮帮瑞达

在《起源》出现的瑞达，这次也转生到维京纪元的世界了。各处都会有这位小小企业家所管理的千眼商会，提供限时任务让玩家完成。而在游戏前期就能获得的蛋白石会是你和瑞达交易的媒介，可以跟他换到独特的装备和饰品。

这种限时的任务可是要及时把握，毕竟如果是一般任务，不管要放多久才解都行，但是瑞达的任务就像定时炸弹一样，只要时间一到就会离你而去。我们的建议是尽可能接他给你的任务。你可以因此获得满满的奖励，而且这个限时的元素也让原本较缓慢的游戏节奏增加了一点刺激。举手之劳，帮帮瑞达。

驶向日落 © Ubisoft

ᚩ -劫掠船队

我们已经多次提到游戏的力量排行系统。但还是可以克服。劫掠对于家园的建设和成长扮演着相当重要的地位，应该说游戏一大半的元素是由劫掠这项元素所撑起，更是角色成长的重要素材。你偶尔会被扯入劫掠的冲突当中。而且老实说还蛮容易会失败的。而劫掠成功的关键就在于不用击败每一个眼前的敌人。实际上，你的船员就是在劫掠中最能够分心敌人注意力的东西，如果你决定要追逐超过本身能力范围的宝藏，那么可以呼叫你的维京伙伴，请他们将第一扇的障碍门炸开，并继续前进直到取得有心仪战利品的黄金宝箱。一但你“劫掠完成”就赶快逃走，直到抵达安全位置，并快回到英灵殿。这样就任务完成了。

/ᛖᚾᛞ

请你花点时间在这上面。许多的评论都忽略掉了这点，没有花篇幅对这点着墨。维京纪元是不同于以往的刺客教条作品，对于开发团队和系列作都是重大且大胆的一步。到处都有丰富的谜题可以探索，周遭环境会随着玩家一起成长，而且世界也不是用来征服，是靠玩家自己塑造出来的。不需要急着把游戏破完，毕竟我们还要等一个月才可以玩到某款一直延期发售的游戏，进入他的霓虹世界中，所以偶尔也可以和朋友一起坐在草地上，晒点太阳，享受游戏外人生。

随时随地体验RedBull.com的精彩内容，欢迎点击下载Red Bull TV iPhone和安卓平台的手机应用程序。