3种有效强化核心肌群的悬吊式训练技巧与注意事项

核心训练除了站着、坐着与躺着的姿势之外，你还可以透过悬吊的动作来强化它；然而，悬吊训练也十分重视正确的姿势及动作，才能避免训练过程中所造成的伤害。这对于许多需要稳定性的运动项目，例如：冲浪、自行车、溜冰或滑雪等运动训练的人，都必须要强化核心部位的肌肉，无论是力量或耐力！

核心训练除了站着、坐着与躺着的姿势之外，你还可以透过悬吊的动作来强化它；然而，悬吊训练也十分重视正确的姿势及动作，才能避免训练过程中所造成的伤害。这对于许多需要稳定性的运动项目，例如：冲浪、自行车、溜冰或滑雪等运动训练的人，都必须要强化核心部位的肌肉，无论是力量或耐力！

核心训练除了站着、坐着与躺着的姿势之外，你还可以透过悬吊的动作来强化它；然而，悬吊训练也十分重视正确的姿势及动作，才能避免训练过程中所造成的伤害。这对于许多需要稳定性的运动项目，例如：冲浪、自行车、溜冰或滑雪等运动训练的人，都必须要强化核心部位的肌肉，无论是力量或耐力！