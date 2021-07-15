Abdullah Abu Hussein Clinches Red Bull Car Park Drift Title in Jordan

2021 年约旦“漂移之王”新鲜出炉

阿卜杜拉·阿布·侯赛因 (Abdullah Abu Hussein) 在他的 Nissan Silvia S13 上获得了 2021 年“漂移之王”的桂冠，总得分为 1,035 分。

阿卜杜拉·阿布·侯赛因 (Abdullah Abu Hussein) 有幸获得了 2021 年约旦预选赛的冠军，他的表现超过了 Mohammad Al Foqahaa，后者驾驶 BMW E30 获得 982 分排名第二，Othman Takriti 驾驶 BMW E46 获得 969 分排名第三。奖杯和奖品由 Abdo Feghali 和 Jean Pierre NasrAllah 颁发。由于获胜，阿卜杜拉·阿布·侯赛因有资格代表他的国家约旦参加在埃及举行的世界大赛决赛。

活动于下午 3 点开始，顶级漂移车手们为决赛做好准备。在第一轮比赛中，阿卜杜拉·阿布·侯赛因表现出色，表现优于 Mohammad Al Foqahaa 和 Othman Takriti。接下来的几轮（前 8 名和前 4 名）进行了激烈的战斗，但只有 Abdullah Abu Hussein 给评委留下了深刻的印象，并以令人瞠目结舌的表现赢得了冠军。

阿卜杜拉·阿布·侯赛因 (Abdullah Abu Hussein) 表达了他在激烈的竞争中赢得这个冠军的喜悦： “比赛非常接近，尤其是在最后四轮比赛中。我很高兴奥地利红牛漂移大赛回到约旦，并期待代表我的国家参加世界大赛。”

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！