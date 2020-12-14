F1

2020 F1阿布扎比大奖赛收官站- Verstappen 杆位夺冠

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
2020年F1赛季收官战，在阿布达布灯火灿烂的氛围中起跑，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen从杆位到最后冲线全程表现优异，终场赢得漂亮的一仗。
作者 James W Roberts发布于
在今年独特又多事的赛季中，终点站在阿布扎比夜幕低垂的场景中耀眼登场，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen 于2020年F1大奖赛中，本站首次从杆位起跑，全程一马当先居领先地位，终场在方格旗的挥舞下，拿下本季第2胜佳绩，并赢得他在F1职业生涯的第10座分站冠军殊荣。
灯灭起跑之际，Verstappen自前排发车有个完美的开端，他率先冲出重围，甩开Mercedes 车队Valtteri Bottas及本届世界冠军得主Lewis Hamilton的纠缠，当太阳渐渐低垂，泛黄灯光照亮了整个Yas Marina赛道上，这辆33号赛车的车手可谓气势万钧、锐不可当。
周六，Verstappen在排位赛的表现令人赞叹不已，终场拿下最速圈时间，并且是他在F1职业生涯的第3个杆位佳绩。在正赛中，他安然度过稍早安全车出巡带队的突发状况，但也缩短了他迅速扩大的领先优势，不过，他全程沉着应战、固守城池，最后冲线以优势作为15.976s赢得冠军荣耀。
Race winner Max Verstappen celebrates in parc ferme during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 13, 2020 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Verstappen celebrates with his team
© Hamad I Mohammed - Pool/Getty Images/Red Bull Content Pool
如果回到3月份，当时看阿布扎比的赛事似乎是遥遥无期了，由于全球受疫情的影响，原定本赛季在澳大利亚的大奖赛都被取消，随后，预定的22个分站比赛中大多数也遭受同样的命运，今年赛季的排程完全被打乱了。
面对前所未有的挑战，F1的主办当局在短短5个月内重新安排了比赛，并迅速厘订了17场的比赛。从7月在Red Bull 环道举行的奥地利大奖赛开始，在某些情况下，在同一个巡回赛上连续两个周末举行F1大奖赛，这项运动还重新拜访了F1赛程中早已缺席的巡回据点，例如伊莫拉(Imola)和伊斯坦堡公园(Istanbul Park)，并冒险挺进葡萄牙南部的波尔蒂芒(Portimão)赛道及意大利的穆杰罗等新据点。
在大家最熟悉的亚斯码头赛道(Yas Marina)结束了今年的赛季，Verstappen从杆位起跑即气势如虹、表现亮眼，并在5圈后取得稳定领先地位，充份发挥他的Honda引擎的优势动力，与Bottas之间拉出可观的间距，至关重要的是，在Mercedes赛车追赶时可调式尾翼(DRS)范围之外，大约有3秒钟的时间。
受前站巴林Sakhir大奖赛冠军得主Sergio Pérez 赛车故障影响，触发了虚拟安全车，这也为大多数车手提供机会进站第1轮也是唯一一次的换胎动作，前3名车手均采用硬胎。对Verstappen而言，不幸的是，虚拟安全车变成了真实安全车入场带队，此时，也打乱其领先的间距优势。
Verstappen在第14圈开始重新起步，迅速与Bottas拉开超过1秒的优势间距，并在第20圈又获得3秒以上的缓冲。在全程55圈比赛的第40圈中，Verstappen的领先优势已达8秒，他的Aston Martin Red Bull车队的队友Alex Albon 一直在后方居第4名位置。
Max Verstappen takes the chequered flag during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 13, 2020.
Taking the chequered flag
© Bryn Lennon/Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen 的RB16 Honda动力引擎装置表现优异，在方格旗挥舞下，他与Bottas之间的领先幅度高达16秒，Hamilton终场挤上颁奖台，而Albon则以1秒多的劣势，位居第4名。
Verstappen在比赛结束后表示：“这真的太愉快了。我们有一个良好的起步，从那之后我们也注意轮胎的状况，赛车保持了非常好的平衡感-基本上我们做得很好。一旦跑在前方，你更可以控制速度与节奏，这让整个赛程变得更清松些。”
一旦跑在前方，你更可以控制速度与节奏，这让整个赛程变得更清松些。
Max Verstappen walks in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 28, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
马克斯 维斯塔潘
F1
两辆Scuderia AlphaTauri赛车，在排位赛3时，均进入前10名的行列，赛季的终点战，意大利大奖赛的分站冠军 Pierre Gasly 获得第8名。
车队的车手在大奖赛稍早，曾上演近距离接触的缠斗场面，Gasly大胆超越了俄罗斯籍队友 Daniil Kvyat 抢进第8名，Kvyat自落后前10名之后，在倒数25圈时，采取进攻策略超越了前方Racing Point的Lance Stroll，取得第9名位置。但最后冲线Kvyat落在积分圈之外，以5秒饮恨拿下第11名。
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