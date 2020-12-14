2020年F1赛季收官战，在阿布达布灯火灿烂的氛围中起跑，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen从杆位到最后冲线全程表现优异，终场赢得漂亮的一仗。

在今年独特又多事的赛季中，终点站在阿布扎比夜幕低垂的场景中耀眼登场，Aston Martin Red Bull车队的Max Verstappen 于2020年F1大奖赛中，本站首次从杆位起跑，全程一马当先居领先地位，终场在方格旗的挥舞下，拿下本季第2胜佳绩，并赢得他在F1职业生涯的第10座分站冠军殊荣。

灯灭起跑之际，Verstappen自前排发车有个完美的开端，他率先冲出重围，甩开Mercedes 车队Valtteri Bottas及本届世界冠军得主Lewis Hamilton的纠缠，当太阳渐渐低垂，泛黄灯光照亮了整个Yas Marina赛道上，这辆33号赛车的车手可谓气势万钧、锐不可当。

周六，Verstappen在排位赛的表现令人赞叹不已，终场拿下最速圈时间，并且是他在F1职业生涯的第3个杆位佳绩。在正赛中，他安然度过稍早安全车出巡带队的突发状况，但也缩短了他迅速扩大的领先优势，不过，他全程沉着应战、固守城池，最后冲线以优势作为15.976s赢得冠军荣耀。

Verstappen celebrates with his team © Hamad I Mohammed - Pool/Getty Images/Red Bull Content Pool

如果回到3月份，当时看阿布扎比的赛事似乎是遥遥无期了，由于全球受疫情的影响，原定本赛季在澳大利亚的大奖赛都被取消，随后，预定的22个分站比赛中大多数也遭受同样的命运，今年赛季的排程完全被打乱了。

面对前所未有的挑战，F1的主办当局在短短5个月内重新安排了比赛，并迅速厘订了17场的比赛。从7月在Red Bull 环道举行的奥地利大奖赛开始，在某些情况下，在同一个巡回赛上连续两个周末举行F1大奖赛，这项运动还重新拜访了F1赛程中早已缺席的巡回据点，例如伊莫拉(Imola)和伊斯坦堡公园(Istanbul Park)，并冒险挺进葡萄牙南部的波尔蒂芒(Portimão)赛道及意大利的穆杰罗等新据点。

在大家最熟悉的亚斯码头赛道(Yas Marina)结束了今年的赛季，Verstappen从杆位起跑即气势如虹、表现亮眼，并在5圈后取得稳定领先地位，充份发挥他的Honda引擎的优势动力，与Bottas之间拉出可观的间距，至关重要的是，在Mercedes赛车追赶时可调式尾翼(DRS)范围之外，大约有3秒钟的时间。

受前站巴林Sakhir大奖赛冠军得主Sergio Pérez 赛车故障影响，触发了虚拟安全车，这也为大多数车手提供机会进站第1轮也是唯一一次的换胎动作，前3名车手均采用硬胎。对Verstappen而言，不幸的是，虚拟安全车变成了真实安全车入场带队，此时，也打乱其领先的间距优势。

Verstappen在第14圈开始重新起步，迅速与Bottas拉开超过1秒的优势间距，并在第20圈又获得3秒以上的缓冲。在全程55圈比赛的第40圈中，Verstappen的领先优势已达8秒，他的Aston Martin Red Bull车队的队友Alex Albon 一直在后方居第4名位置。

Taking the chequered flag © Bryn Lennon/Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 的RB16 Honda动力引擎装置表现优异，在方格旗挥舞下，他与Bottas之间的领先幅度高达16秒，Hamilton终场挤上颁奖台，而Albon则以1秒多的劣势，位居第4名。

Verstappen在比赛结束后表示：“这真的太愉快了。我们有一个良好的起步，从那之后我们也注意轮胎的状况，赛车保持了非常好的平衡感-基本上我们做得很好。一旦跑在前方，你更可以控制速度与节奏，这让整个赛程变得更清松些。”

一旦跑在前方，你更可以控制速度与节奏，这让整个赛程变得更清松些。 马克斯 维斯塔潘 F1 两辆Scuderia AlphaTauri赛车，在排位赛3时，均进入前10名的行列，赛季的终点战，意大利大奖赛的分站冠军 Pierre Gasly 获得第8名。 车队的车手在大奖赛稍早，曾上演近距离接触的缠斗场面，Gasly大胆超越了俄罗斯籍队友 Daniil Kvyat 抢进第8名，Kvyat自落后前10名之后，在倒数25圈时，采取进攻策略超越了前方Racing Point的Lance Stroll，取得第9名位置。但最后冲线Kvyat落在积分圈之外，以5秒饮恨拿下第11名。