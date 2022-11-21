就在你怀疑维斯塔潘是否能在 2022 年创造更多F1赛车纪录的时候，阿布扎比大奖赛来了。奥地利Oracle Red Bull Racing 车队的车手近年来创造了自己在大奖赛的辉煌纪录。周日在亚斯码头赛道举行的赛季收官站也不例外。

杆位出发，率先冲线，领先第二名8.7秒，本赛季已经双冠在手的维斯塔潘又创造了新历史：个人职业生涯首次连续三年赢得同一站大奖赛冠军宝座。与此同时，阿布扎比的冠军也是他本赛季的第 15 场胜利。

Sobald Verstappen vorne weg war, war ihm der Sieg nicht zu nehmen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

在维斯塔潘后方，阿布扎比场上粉丝的所有目光都集中在这位荷兰人的队友 佩雷兹 和法拉利车队勒克莱尔的身上，他们为争夺 2022 年度车手亚军展开了白热化的竞争。

之前，奥地利Red Bull车队从未有其车手在车手积分榜上获得第一和第二名的成绩，佩雷兹在排位赛中领先勒克莱尔获得第二名，这是奥地利Oracle Red Bull Racing自 2018 年墨西哥大奖赛以来首次在排位赛中拿下 1-2 名。

由于两人积分平分，因此，本场比赛，谁能拿到更多的积分，谁就将成为最终的赢家。比赛中，佩雷兹在 58 圈比赛的前 33 圈一直领先勒克莱尔，然而变数发生在比赛还剩25圈时，当时佩雷兹第二次进站更换硬胎。而勒克莱尔则采取了搏一下的一停策略。佩雷兹以更新的轮胎对摩纳哥车手拼命追赶。

事实证明，法拉利赌对了。最终勒克莱尔领先佩雷兹 1.3 秒冲过终点线，仅以 308 比 305 的 3 分微弱优势获得了年度车手亚军，佩雷兹获得第三。

以下是本赛季在阿布扎比夜空下最后一场比赛的精彩纪实。

维斯塔潘 再创佳绩

在一周前他在圣保罗大奖赛上艰难获得第六名之后，维斯塔潘在阿布扎比恢复了正常的成绩，表现出色。

在排位赛中，维斯塔潘以足够快的两圈获得杆位，在他发车并在九圈后以 2.5 秒的差距领先佩雷兹之后，他开始控制全局。 他在第 20 圈进站，放弃了中性胎，换上了硬胎。

维斯塔潘的胜利是他职业生涯的第 35 场胜利。

Das ganze Wochenende über war der Weltmeister eine Klasse für sich. © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘 表示：“这是一场非常精彩的比赛。这完全是取决于轮胎管理——我认为我们将中性胎管控良好，然后在硬胎上，实际上从第一圈（比赛的第二阶段）一直管理到结束。在这里再次获胜令人难以置信，本赛季的第15场胜利真是太不可思议了。”

“与整个团队一起工作并能够在今年取得这样的成就真的非常愉快。想要复制这样的成绩很难，但这也是明年努力做到更好的动力。”

在本赛事 14 年的历史中，奥地利Red Bull Racing车队现已在阿布扎比赢得六次冠军，以维斯塔潘的可靠度——他完成了本赛季的最后 19 场比赛，是所有车手在赛道上完成的最好成绩——只会让他的速度更具爆发力。

佩雷兹 只差一点点

当很明显法拉利决定不再第二次召回勒克莱尔时，佩雷兹很快意识到他所面临的巨大挑战——20 圈 18 秒，然而他差一点就成功了。

由于勒克莱尔的轮胎在最后几圈衰退明显，佩雷兹的赛车工程师 Hugh Bird 建议他的车手“全力以赴”，墨西哥人同意了。 他在最后两圈几乎抹平了勒克莱尔的优势，当两辆赛车在最后一圈的最后一个弯道先后出现时，佩雷兹距离勒克莱尔的距离触手可及，但这一个距离如此之近、又如此远矣。

Für Pérez war das Rennen um eine Runde zu kurz. © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹说：“事情就是这样，有时候一切都非常接近。归根结底，我必须感到高兴，因为我全力以赴了。”

“作为一个团队，我相信明年我们会变得更加强大。我们度过了美好的时光，经历了战斗。在比赛中管理轮胎方面，今年挣扎了一些，所以 希望这将是我们明年可以改进的地方。”

车手积分榜上的第三名代表了佩雷兹职业生涯的新高点，他上个赛季在奥地利Oracle Red Bull Racing车队获得第四名，而阿布扎比的第三名，是他于本赛道上12 场比赛中取得的最好成绩。

奥地利Oracle Red Bull Racing车队负责人Christian Horner赞扬了他的车队在这个赛季的出色表现：“于车队来说，这是令人惊奇的一年，意义非凡。我们今年取得的成就超出了我们的想象。八年后重返车队冠军头衔，证明了所有的辛勤工作、奉献精神和信念得偿了回报。”

加斯利告别 AlphaTauri车队

加斯利在这支车队度过了五个赛季，当初它还被称为Toro Rosso车队，但他并不希望与 Scuderia AlphaTauri 告别。 这位前往Alpine车队的法国人在效力车队的最后一场比赛中获得第 14 名，显示软胎的赌注未能成效。

加斯利抱怨自己的赛车在亚斯码头赛道 (Yas Marina Circuit)低速弯道打滑，导致排位赛仅拿到第17位，并且再也无法将自己拖回积分榜的情况下，2022 年最终以第 14 名的成绩结束。

阿布扎比是他在车队的第 96 次发车。而最令人难忘的一次，无疑时 2020 年的意大利大奖赛，当时他夺得了意大利站的冠军，为车队赢得了 F1 有史以来的第二场胜利。

Gasly pushte die Limits bei seinem letzten Rennen für AlphaTauri. © Getty Images/Red Bull Content Pool

队友 角田裕毅 完成了今年的最后一场比赛。在他的第二个赛季，这位日本车手在世界锦标赛中获得第 17 名，而Alpha Tauri则在车队积分榜上排名第九。

加斯利将他在车队的最后一个周末描述为“非常情绪化”，而对于角田来说，结束与他唯一的F1 队友的合作关系引发了复杂的感受。

加斯利将他在车队的最后一个周末描述为“非常情绪化”，而对于角田来说，结束与他唯一的F1 队友的合作关系引发了复杂的感受。

角田说：“看到加斯利的离开，感到非常难过，他在赛道内外都是一位非常好的队友。我们在赛道之外成为了真正的朋友，我们也建立了良好的专业关系。我从他身上学到了很多东西。

随着帷幕落下的变化

阿布扎比传统赛季终结站总是让人怀念的时刻，几位车手最后一次代表他们的 2022 车队出场，而其他人则准备离开这项运动——有些车手则永远离开这项运动。

首先是前奥地利Red Bull Racing车队的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。 这位德国人在退役前效力于阿斯顿马丁车队。在德国车手参加的第 299 场，也是最后一场比赛中，维特尔获得第 10 名，并被这项运动的车迷票选为“当日最佳车手”。

维特尔以 F1史上第三多的胜利（53 场）退役，他将永远是奥地利Red Bull Racing车队 F1 成功故事的重要人物之一。

Vettel bekam von Horner ein Abschiedsgeschenk überreicht. © Getty Images/Red Bull Content Pool

另一位与奥地利Red Bull Racing车队有关系，且正准备离开的车手（至少退出全职车手）即是里卡多，他以第九名的成绩结束了与迈凯伦车队两年平淡无奇的比赛。

下个赛季，除了维特尔和里卡多，下个赛季还有4位车手将离开他们的车队。阿布扎比也标志着他们在现有车队的最后一场比赛，他们分别是：阿隆索 (Alpine)、拉提菲(威廉姆斯)、米克·舒马赫(哈斯)、以及加斯利。可惜的是，阿隆索和拉提菲是比赛三名未完赛者中的两名。而汉密尔顿(梅赛德斯)则是另一位。

下一步计划是什么？

2022 年赛道上的活动并没有完全结束——11 月 22 - 23 日在阿布扎比将举行传统的赛后年轻车手测试——但 F1 的每个人都将准备好好充电并重新设定计划，2023 年可谓是这项运动史上改动最大的赛季。

季前测试将于 2023年2 月 23 - 25 日在巴林进行为期三天的赛前测试。

3 月 5 日在巴林举行的首轮比赛姜开启2023年24 场比赛的序幕，大奖赛有六场冲刺赛尚未确定。法国退出赛历，而中国和卡塔尔则重返赛事。 最大的新增赛事无疑是拉斯维加斯，F1 将于2023 年11 月 18 日在倒数第二轮比赛中首次在著名的赌城大道上轰鸣呼啸。

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