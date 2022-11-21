Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 20, 2022.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2022 F1大奖赛阿布扎比收官 – 维斯塔潘夺冠佩雷兹第三

维斯塔潘，这位奥地利Oracle Red Bull Racing 赛车明星连续 3 年在亚斯码头赛道从杆位发车并最终冲线夺冠。而队友佩雷兹在争夺年度车手亚军的路上功败垂成，最终位列第三。
作者 Matthew Clayton
7 min read发布于

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就在你怀疑维斯塔潘是否能在 2022 年创造更多F1赛车纪录的时候，阿布扎比大奖赛来了。奥地利Oracle Red Bull Racing 车队的车手近年来创造了自己在大奖赛的辉煌纪录。周日在亚斯码头赛道举行的赛季收官站也不例外。
杆位出发，率先冲线，领先第二名8.7秒，本赛季已经双冠在手的维斯塔潘又创造了新历史：个人职业生涯首次连续三年赢得同一站大奖赛冠军宝座。与此同时，阿布扎比的冠军也是他本赛季的第 15 场胜利。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022.
Sobald Verstappen vorne weg war, war ihm der Sieg nicht zu nehmen.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
在维斯塔潘后方，阿布扎比场上粉丝的所有目光都集中在这位荷兰人的队友 佩雷兹 和法拉利车队勒克莱尔的身上，他们为争夺 2022 年度车手亚军展开了白热化的竞争。
之前，奥地利Red Bull车队从未有其车手在车手积分榜上获得第一和第二名的成绩，佩雷兹在排位赛中领先勒克莱尔获得第二名，这是奥地利Oracle Red Bull Racing自 2018 年墨西哥大奖赛以来首次在排位赛中拿下 1-2 名。
由于两人积分平分，因此，本场比赛，谁能拿到更多的积分，谁就将成为最终的赢家。比赛中，佩雷兹在 58 圈比赛的前 33 圈一直领先勒克莱尔，然而变数发生在比赛还剩25圈时，当时佩雷兹第二次进站更换硬胎。而勒克莱尔则采取了搏一下的一停策略。佩雷兹以更新的轮胎对摩纳哥车手拼命追赶。
事实证明，法拉利赌对了。最终勒克莱尔领先佩雷兹 1.3 秒冲过终点线，仅以 308 比 305 的 3 分微弱优势获得了年度车手亚军，佩雷兹获得第三。
以下是本赛季在阿布扎比夜空下最后一场比赛的精彩纪实。

维斯塔潘 再创佳绩

在一周前他在圣保罗大奖赛上艰难获得第六名之后，维斯塔潘在阿布扎比恢复了正常的成绩，表现出色。
在排位赛中，维斯塔潘以足够快的两圈获得杆位，在他发车并在九圈后以 2.5 秒的差距领先佩雷兹之后，他开始控制全局。 他在第 20 圈进站，放弃了中性胎，换上了硬胎。
维斯塔潘的胜利是他职业生涯的第 35 场胜利。
Max Verstappen von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022.
Das ganze Wochenende über war der Weltmeister eine Klasse für sich.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
维斯塔潘 表示：“这是一场非常精彩的比赛。这完全是取决于轮胎管理——我认为我们将中性胎管控良好，然后在硬胎上，实际上从第一圈（比赛的第二阶段）一直管理到结束。在这里再次获胜令人难以置信，本赛季的第15场胜利真是太不可思议了。”
“与整个团队一起工作并能够在今年取得这样的成就真的非常愉快。想要复制这样的成绩很难，但这也是明年努力做到更好的动力。”
在本赛事 14 年的历史中，奥地利Red Bull Racing车队现已在阿布扎比赢得六次冠军，以维斯塔潘的可靠度——他完成了本赛季的最后 19 场比赛，是所有车手在赛道上完成的最好成绩——只会让他的速度更具爆发力。

佩雷兹 只差一点点

当很明显法拉利决定不再第二次召回勒克莱尔时，佩雷兹很快意识到他所面临的巨大挑战——20 圈 18 秒，然而他差一点就成功了。
由于勒克莱尔的轮胎在最后几圈衰退明显，佩雷兹的赛车工程师 Hugh Bird 建议他的车手“全力以赴”，墨西哥人同意了。 他在最后两圈几乎抹平了勒克莱尔的优势，当两辆赛车在最后一圈的最后一个弯道先后出现时，佩雷兹距离勒克莱尔的距离触手可及，但这一个距离如此之近、又如此远矣。
Sergio Pérez von Oracle Red Bull Racing beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022.
Für Pérez war das Rennen um eine Runde zu kurz.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
佩雷兹说：“事情就是这样，有时候一切都非常接近。归根结底，我必须感到高兴，因为我全力以赴了。”
“作为一个团队，我相信明年我们会变得更加强大。我们度过了美好的时光，经历了战斗。在比赛中管理轮胎方面，今年挣扎了一些，所以 希望这将是我们明年可以改进的地方。”
车手积分榜上的第三名代表了佩雷兹职业生涯的新高点，他上个赛季在奥地利Oracle Red Bull Racing车队获得第四名，而阿布扎比的第三名，是他于本赛道上12 场比赛中取得的最好成绩。
奥地利Oracle Red Bull Racing车队负责人Christian Horner赞扬了他的车队在这个赛季的出色表现：“于车队来说，这是令人惊奇的一年，意义非凡。我们今年取得的成就超出了我们的想象。八年后重返车队冠军头衔，证明了所有的辛勤工作、奉献精神和信念得偿了回报。”

加斯利告别 AlphaTauri车队

加斯利在这支车队度过了五个赛季，当初它还被称为Toro Rosso车队，但他并不希望与 Scuderia AlphaTauri 告别。 这位前往Alpine车队的法国人在效力车队的最后一场比赛中获得第 14 名，显示软胎的赌注未能成效。
加斯利抱怨自己的赛车在亚斯码头赛道 (Yas Marina Circuit)低速弯道打滑，导致排位赛仅拿到第17位，并且再也无法将自己拖回积分榜的情况下，2022 年最终以第 14 名的成绩结束。
阿布扎比是他在车队的第 96 次发车。而最令人难忘的一次，无疑时 2020 年的意大利大奖赛，当时他夺得了意大利站的冠军，为车队赢得了 F1 有史以来的第二场胜利。
Pierre Gasly von Scuderia AlphaTauri beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022.
Gasly pushte die Limits bei seinem letzten Rennen für AlphaTauri.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
队友 角田裕毅 完成了今年的最后一场比赛。在他的第二个赛季，这位日本车手在世界锦标赛中获得第 17 名，而Alpha Tauri则在车队积分榜上排名第九。
加斯利将他在车队的最后一个周末描述为“非常情绪化”，而对于角田来说，结束与他唯一的F1 队友的合作关系引发了复杂的感受。
加斯利将他在车队的最后一个周末描述为“非常情绪化”，而对于角田来说，结束与他唯一的F1 队友的合作关系引发了复杂的感受。
角田说：“看到加斯利的离开，感到非常难过，他在赛道内外都是一位非常好的队友。我们在赛道之外成为了真正的朋友，我们也建立了良好的专业关系。我从他身上学到了很多东西。

随着帷幕落下的变化

阿布扎比传统赛季终结站总是让人怀念的时刻，几位车手最后一次代表他们的 2022 车队出场，而其他人则准备离开这项运动——有些车手则永远离开这项运动。
首先是前奥地利Red Bull Racing车队的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔。 这位德国人在退役前效力于阿斯顿马丁车队。在德国车手参加的第 299 场，也是最后一场比赛中，维特尔获得第 10 名，并被这项运动的车迷票选为“当日最佳车手”。
维特尔以 F1史上第三多的胜利（53 场）退役，他将永远是奥地利Red Bull Racing车队 F1 成功故事的重要人物之一。
Christian Horner und Sebastian Vettel beim Großen Preis von Abu Dhabi 2022.
Vettel bekam von Horner ein Abschiedsgeschenk überreicht.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
另一位与奥地利Red Bull Racing车队有关系，且正准备离开的车手（至少退出全职车手）即是里卡多，他以第九名的成绩结束了与迈凯伦车队两年平淡无奇的比赛。
下个赛季，除了维特尔和里卡多，下个赛季还有4位车手将离开他们的车队。阿布扎比也标志着他们在现有车队的最后一场比赛，他们分别是：阿隆索 (Alpine)、拉提菲(威廉姆斯)、米克·舒马赫(哈斯)、以及加斯利。可惜的是，阿隆索和拉提菲是比赛三名未完赛者中的两名。而汉密尔顿(梅赛德斯)则是另一位。

下一步计划是什么？

2022 年赛道上的活动并没有完全结束——11 月 22 - 23 日在阿布扎比将举行传统的赛后年轻车手测试——但 F1 的每个人都将准备好好充电并重新设定计划，2023 年可谓是这项运动史上改动最大的赛季。
季前测试将于 2023年2 月 23 - 25 日在巴林进行为期三天的赛前测试。
3 月 5 日在巴林举行的首轮比赛姜开启2023年24 场比赛的序幕，大奖赛有六场冲刺赛尚未确定。法国退出赛历，而中国和卡塔尔则重返赛事。 最大的新增赛事无疑是拉斯维加斯，F1 将于2023 年11 月 18 日在倒数第二轮比赛中首次在著名的赌城大道上轰鸣呼啸。
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