1. 阿布扎比——74

维斯塔潘在2023年F1一级方程式赛季中春风得意，这位奥地利Red Bull车队的三届世界冠军，连续第四年赢得阿布扎比大奖赛，并在本赛季的22 场比赛中取得了第19 场胜利。这是他职业生涯的第 54 场胜利，使他在历史胜利榜上排名第三。队友佩雷兹以第二名冲过终点线，但因赛后五秒的判罚使他跌至第四位。

*2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张阿布扎比大奖赛精彩照片合集

Signing off a dominant 2023 in style © Getty Images/Red Bull Content Pool Abu Dhabi had a new podium, but a familiar face on the top step © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen "didn't expect" pole after struggling with balance in practice © Getty Images/Red Bull Content Pool Max made the most of every inch of track to take a 12th pole of 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool A wide moment at Turn 1 cost Pérez a third-row starting spot © Getty Images/Red Bull Content Pool Tsunoda sported a tribute helmet to departing team principal Franz Tost © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 带着感觉再来一次

Verstappen had his hands full with Leclerc's Ferrari on the first lap © Getty Images/Red Bull Content Pool

阿布扎比大奖赛对维斯塔潘来说一直是、也将永远是一场特别的大奖赛，这位荷兰车手于2021年在这个价值数十亿美元的场地，上演了他的第一个三连胜，并在最后一圈超越了梅赛德斯车队的强劲对手汉密尔顿 。可谓是这项运动史上最戏剧性的赛季决赛。

维斯塔潘今年的主导地位，意味着类似的戏剧性事件已经层出不穷，即使他打破了一项又一项纪录，他对卓越的不懈追求仍在继续。阿布扎比就是一个很好的例子。在练习中遇到操控问题后，维斯塔潘适时地将RB19 推上了杆位，然后在第一圈击退了斗志昂扬的勒克莱尔 (法拉利车队）后，以17.993 秒的优势为自己赢得了比赛。

总而言之，维斯塔潘赢得了本赛季最后 18 场比赛中的 17 场，并且拿下 16 个杆位佳绩，结束了史无前例的七连胜。

与此同时，佩雷兹本赛季有望为车队第七次取得1-2 名的成绩，但在第47圈从第九位冲向前方时，由于与麦克拉伦车队的兰多·诺里斯发生擦撞，因而受到判罚。

这对墨西哥车手来说是一种耻辱，他在比赛的中段表现出了惊人的速度，在开场的比赛中被困在车阵中，周六的Q3 最后一圈因违反赛道限制被取消后，他被迫自后方发车区起步。 。

虽然阿布扎比赛道对佩雷兹来说是一条艰难的赛道——他曾13 次尝试登上领奖台（2021 年），但2023 年是他迄今为止最成功的赛季，33 岁时在车手积分榜上获得了职业生涯最好的第二名。

4. 对角田来说，近在咫尺

Tsunoda gave it his all, but just fell short of sixth © Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 车队，不遗余力地试图超越威廉姆斯车队，获得车队积分榜第七名，车队为AT04 带来了全新底板以进行最后的冲刺，但在角田裕毅大胆的一站式计划中失败了，他获得第八名，车队需要第六名才能彻底改变车队的成绩。

角田裕毅在取得F1 最佳成绩（2021 年第四名）的同时，整个周末都表现得非常出色，在排位赛中取得了职业生涯最好的第六名，并领先五圈——这是他职业生涯中第一次在比赛中领先——但最后因轮胎寿命耗尽拿下4 分，赛季结束以17 分排名第14 位。

队友里卡多的周末问题更大。这位澳洲车手在周六的排位赛中仅获得第15 名，并在周日稍早的比赛中，因另一名车手头盔面罩撕下的条卡影响其刹车运作，导致进行了计划外的进站，他对此感到非常失望。 里卡多最终获得第11名。

这场比赛是Franz Tost负责的最后一场比赛，这位67 岁的奥地利人在2006 年加入F1 时，曾担任原Scuderia Toro Rosso的车队负责人。

5. 我们需要了解的数字

95.4: 以百分比计算，奥地利Red Bull车队本季的胜率。车队在 22 场大奖赛中取得 21 场胜利，超越 1988 年的麦克拉伦6 场比赛中取得 15 场胜利，胜率 93.8%），成为 F1 史上最成功的赛季。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 575 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 285 -290 3 Lewis Hamilton Mercedes 234 -341 4 Fernando Alonso Aston Martin 206 -369 5 Charles Leclerc Ferrari 206 -369

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 860 - 2 Mercedes 409 -451 3 Ferrari 406 -454 4 McLaren 302 -558 5 Aston Martin 280 -580

8. 赛道之外

你听过拉斯维加斯的比赛吧？不，不是那个……这是趣味系列赛的一部分，其中 F1 赛车换成了气垫船，抓地力的柏油路换成了湿滑的沙漠。

请观赏维斯塔潘、 佩雷兹、角田裕毅和里卡多齐聚内华达州沙漠，驾驶高性能气垫船，通过三项科幻电影中的太空挑战，看看到底发生了什么事。剧透警告：有很多笑声，一些高水平的竞赛，以及我们的快速四人组之一可能将在几个月内发现的沙子。

8 分钟 F1 hovercraft showdown Watch F1 drivers go head-to-head in sci-fi hovercraft racing, deep in the desert outside Las Vegas.

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第 1轮 2024（巴林），2月 29 至 3月2日

赛道名称/地点： 巴林国际赛车场/萨基尔

长度/圈数： 5.412公里，57圈

举办/首次亮相大奖赛： 19次/2004年

最成功的车手： 汉密尔顿（五胜）

最成功的车队： 法拉利（七 胜）

2023 年领奖台： 第一名： 维斯塔潘（奥地利Red Bull车队）、第二名：佩雷兹 (奥地利Red Bull 车队）、第三名：阿隆索 (阿斯马丁车队)-March 2

10.奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Two-time World Champion Pedro Acosta © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pedro Acosta正是那个人。你知道，运动员偶尔会出现，从第一天起就表现出潜在的伟大迹象，然后以只有真正特殊的人，才能做到的方式不断提高标准。这位西班牙人虽然只有 19 岁，但他已经是 MotoGP™ 的两届冠军，在 2021 年成为新秀赢得了入门级 Moto3 冠军，然后在今年荣获中级 Moto2 的桂冠殊荣。

这不仅仅是青少年感觉的统计数据；也是。就像Acosta 2021 年在多哈参加的 Moto3 比赛中那样，任何在 28 辆摩托车的场地上，从维修区起步并赢得第二次世界冠军的人显然都具有戏剧性的天赋。

当他在 2024 年登上 MotoGP 顶级赛事时，这是GasGas车队继Marc Márquez?之后最受关注的新秀，他的表现会如何呢？这就是未来的一切； 您现在需要了解的六件事。

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