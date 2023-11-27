Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1 阿布扎比大奖赛关键纪实

维斯塔潘以出色的表现结束了创纪录的一年，在亚斯码头(Yas Marina)赢得了 F1 赛季的第19场胜利。在这个赛季中，奥地Red Bull车队几乎横扫了整个赛季。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于

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Abu Dhabi Grand Prix 2023

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麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

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Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Daniel Ricciardo

Eight-time grand prix winner Daniel Ricciardo returns to his spiritual home for the 2023 season, taking on the role of Third driver at Oracle Red Bull Racing.

AustraliaAustralia

1. 阿布扎比——74

维斯塔潘在2023年F1一级方程式赛季中春风得意，这位奥地利Red Bull车队的三届世界冠军，连续第四年赢得阿布扎比大奖赛，并在本赛季的22 场比赛中取得了第19 场胜利。这是他职业生涯的第 54 场胜利，使他在历史胜利榜上排名第三。队友佩雷兹以第二名冲过终点线，但因赛后五秒的判罚使他跌至第四位。
*2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张阿布扎比大奖赛精彩照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Signing off a dominant 2023 in style

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Abu Dhabi had a new podium, but a familiar face on the top step

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Verstappen "didn't expect" pole after struggling with balance in practice

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Max made the most of every inch of track to take a 12th pole of 2023

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A wide moment at Turn 1 cost Pérez a third-row starting spot

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Tsunoda sported a tribute helmet to departing team principal Franz Tost

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3. 带着感觉再来一次

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Verstappen had his hands full with Leclerc's Ferrari on the first lap

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阿布扎比大奖赛对维斯塔潘来说一直是、也将永远是一场特别的大奖赛，这位荷兰车手于2021年在这个价值数十亿美元的场地，上演了他的第一个三连胜，并在最后一圈超越了梅赛德斯车队的强劲对手汉密尔顿 。可谓是这项运动史上最戏剧性的赛季决赛。
维斯塔潘今年的主导地位，意味着类似的戏剧性事件已经层出不穷，即使他打破了一项又一项纪录，他对卓越的不懈追求仍在继续。阿布扎比就是一个很好的例子。在练习中遇到操控问题后，维斯塔潘适时地将RB19 推上了杆位，然后在第一圈击退了斗志昂扬的勒克莱尔 (法拉利车队）后，以17.993 秒的优势为自己赢得了比赛。
总而言之，维斯塔潘赢得了本赛季最后 18 场比赛中的 17 场，并且拿下 16 个杆位佳绩，结束了史无前例的七连胜。
与此同时，佩雷兹本赛季有望为车队第七次取得1-2 名的成绩，但在第47圈从第九位冲向前方时，由于与麦克拉伦车队的兰多·诺里斯发生擦撞，因而受到判罚。
这对墨西哥车手来说是一种耻辱，他在比赛的中段表现出了惊人的速度，在开场的比赛中被困在车阵中，周六的Q3 最后一圈因违反赛道限制被取消后，他被迫自后方发车区起步。 。
虽然阿布扎比赛道对佩雷兹来说是一条艰难的赛道——他曾13 次尝试登上领奖台（2021 年），但2023 年是他迄今为止最成功的赛季，33 岁时在车手积分榜上获得了职业生涯最好的第二名。

4. 对角田来说，近在咫尺

Yuki Tsunoda of Scuderia AlphaTauri at the Abu Dhabi Grand Prix on November 26, 2023.

Tsunoda gave it his all, but just fell short of sixth

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri 车队，不遗余力地试图超越威廉姆斯车队，获得车队积分榜第七名，车队为AT04 带来了全新底板以进行最后的冲刺，但在角田裕毅大胆的一站式计划中失败了，他获得第八名，车队需要第六名才能彻底改变车队的成绩。
角田裕毅在取得F1 最佳成绩（2021 年第四名）的同时，整个周末都表现得非常出色，在排位赛中取得了职业生涯最好的第六名，并领先五圈——这是他职业生涯中第一次在比赛中领先——但最后因轮胎寿命耗尽拿下4 分，赛季结束以17 分排名第14 位。
队友里卡多的周末问题更大。这位澳洲车手在周六的排位赛中仅获得第15 名，并在周日稍早的比赛中，因另一名车手头盔面罩撕下的条卡影响其刹车运作，导致进行了计划外的进站，他对此感到非常失望。 里卡多最终获得第11名。
这场比赛是Franz Tost负责的最后一场比赛，这位67 岁的奥地利人在2006 年加入F1 时，曾担任原Scuderia Toro Rosso的车队负责人。

5. 我们需要了解的数字

95.4: 以百分比计算，奥地利Red Bull车队本季的胜率。车队在 22 场大奖赛中取得 21 场胜利，超越 1988 年的麦克拉伦6 场比赛中取得 15 场胜利，胜率 93.8%），成为 F1 史上最成功的赛季。

6. 围场的话语

这是一个令人难以置信的赛季。上次我坐在这辆车上时，在赛道上还有点情绪化。这给了我很多美好回忆。很难再做类似的事情，但今年我们绝对很享受这样的成果。
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

575

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

285

-290

3

Lewis Hamilton

Mercedes

234

-341

4

Fernando Alonso

Aston Martin

206

-369

5

Charles Leclerc

Ferrari

206

-369

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

860

-

2

Mercedes

409

-451

3

Ferrari

406

-454

4

McLaren

302

-558

5

Aston Martin

280

-580

8. 赛道之外

你听过拉斯维加斯的比赛吧？不，不是那个……这是趣味系列赛的一部分，其中 F1 赛车换成了气垫船，抓地力的柏油路换成了湿滑的沙漠。
请观赏维斯塔潘、 佩雷兹、角田裕毅和里卡多齐聚内华达州沙漠，驾驶高性能气垫船，通过三项科幻电影中的太空挑战，看看到底发生了什么事。剧透警告：有很多笑声，一些高水平的竞赛，以及我们的快速四人组之一可能将在几个月内发现的沙子。

8 分钟

F1 hovercraft showdown

Watch F1 drivers go head-to-head in sci-fi hovercraft racing, deep in the desert outside Las Vegas.

英语 +1

麦克斯 维斯塔潘

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第 1轮 2024（巴林），2月 29 至 3月2日
赛道名称/地点：巴林国际赛车场/萨基尔
长度/圈数：5.412公里，57圈
举办/首次亮相大奖赛：19次/2004年
最成功的车手：汉密尔顿（五胜）
最成功的车队： 法拉利（七 胜）
2023 年领奖台：第一名： 维斯塔潘（奥地利Red Bull车队）、第二名：佩雷兹 (奥地利Red Bull 车队）、第三名：阿隆索 (阿斯马丁车队)-March 2

10.奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Pedro Acosta, Moto2 race Malaysian MotoGP, 12 November 2023.

Two-time World Champion Pedro Acosta

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pedro Acosta正是那个人。你知道，运动员偶尔会出现，从第一天起就表现出潜在的伟大迹象，然后以只有真正特殊的人，才能做到的方式不断提高标准。这位西班牙人虽然只有 19 岁，但他已经是 MotoGP™ 的两届冠军，在 2021 年成为新秀赢得了入门级 Moto3 冠军，然后在今年荣获中级 Moto2 的桂冠殊荣。
这不仅仅是青少年感觉的统计数据；也是。就像Acosta 2021 年在多哈参加的 Moto3 比赛中那样，任何在 28 辆摩托车的场地上，从维修区起步并赢得第二次世界冠军的人显然都具有戏剧性的天赋。
当他在 2024 年登上 MotoGP 顶级赛事时，这是GasGas车队继Marc Márquez?之后最受关注的新秀，他的表现会如何呢？这就是未来的一切；您现在需要了解的六件事。
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麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

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