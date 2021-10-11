来自运动摄影师及Red Bull摄影老师 Naim Chidiac得之不易的建议，以争取登顶佳绩。

一位伟大的摄影师如果没有好的时机，也就英雄无用武之地了：你必须选择时刻并抓住机会，这不仅适用于按下快门的那一刻，也适用于你接近拍摄对象的每一种方式。 能够判断完美时刻需要多年的实践和勤奋的准备。Naim Chidiac 为 Red Bull 拍摄动作和赛车运动已有 15 年的时间，包括Red Bull Car Park Drift、Formula One 及 Dakar Rally。他之前曾是一位职业风筝冲浪者，算是业内最忙碌的人之一，还在杜拜经营一家非常成功的摄影机构，并且是Red Bull摄影学院的正式讲师。

你认为要成为顶级赛事的摄影师，最重要掌握关键是什么？

我已经累积了多年的经验，即使是现在，我在每一份工作中都会学到一些新的东西，培养自己的技能是一个漫长的过程，并且会随着时间的推移不断进步。 但我很早就了解到，对于任何摄影师来说，最重要的是与客户建立良好的关系，这是最重要的。

Relaxed portrait of Mr and Mrs Dakar, Stéphane and Andrea Peterhansel © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

你是如何与赛车运动员打交道的？

我从与 Red Bull车队的合作中学习到，了解他们喜欢什么和不喜欢什么，以及何时可以与他们交谈很重要。运动员承受着很大的压力，最忌讳的就是增加他们不必要的压力。他们必须 100% 的专注。你学会要非常谨慎，并在正确的时刻拍摄，通常他们甚至不知道你就在旁边。

当你在拍摄时，了解主题重要吗？ 例如你在拍摄“超级英雄”的肖像......

这非常重要。 我自己就是一名运动员。 我曾经参加过风筝冲浪比赛，而且我喜欢很多运动。 所以我有我的运动生涯和做为摄影师的职业生涯。 我的很多朋友也是运动员，一天晚上，我们一群人吃完晚饭去了海滩，我看到他们穿着日常服装在做运动，于是我想到了将他们的日常生活和极端的赛事生活结合在一起的肖像描述。

Split portrait of MX rider and Dakarist Mohammed Al Balooshi © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

有了这些丰富的经验，拍摄达喀尔赛事是什么样的感觉？

我第一次参加达喀尔拉力赛，压力很大，但凭借着我的经验，我成功了。 我先做了许多的研究，我也问了很多问题，所以我知道会发生什么事。 当我到达那里时，情况变得更糟了！ 后勤是一个巨大的挑战：你周围有很多事情要做，这一切都需要小心翼翼与关注。

你说经验帮助你在达喀尔取得了成功，请再详细说明一下？

我的准备得偿回报，因为即使拍摄了数百张照片，我的照片从第一天起就能引起大家的关注，这是因为我想到了拍摄背后的故事：在这种情况下，这是第一次达喀尔来到沙特阿拉伯。 任何具有良好摄影技巧的人都可以拍摄经典的达喀尔特写镜头，拍摄沙地尘土飞扬的精采特写——但你无法分辨是非洲、南美洲还是其他的地方。所以，我选择从赛事动作和风景上着手，试图同时展示沙特阿拉伯和赛车的美丽与壮观场面。有数百张特写影像，将动作与美丽风景相结合的图像就非常突出。 我会向任何想成为出色摄影师的人建议这样的思维方式。

想必，你仍然想要能够在现场即兴发挥的可能？

在达喀尔，你永远不知道什么时候才有机会从直升机上拍摄，他们不会给你太多通知。从直升机上拍摄，你无法尝试太多不同的角度，所以有时只是幸运。 我不喜欢影像中有太多乱七八糟的沙子，当前两三辆赛车穿过未受干扰的沙丘时，我会尝试捕捉影像。 这就是经验和专注力有用的地方。 我专注于汽车行驶的路线，以及我认为最好的拍摄点。 如果大多数汽车都在同一条在线，那么就没有必要重复拍摄了。那时当你寻找正在尝试不同路线的运动员时，通常就是Red Bull的车手，此时在干净的路线上将有更多的拍摄机会。

Dakar winner Kevin Benavides shakes down after signing for KTM © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool Giniel De Villiers races through the Saudi landscape © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool A drift car shimmers in the heat at Red Bull Car Park Drift © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool Dramatic shot of a Dakar rider in the massive dunes of Saudi Arabia © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

自从你开始摄影以来，这项技术也发生了巨大的改变。对你有什么影响？

我在模拟相机上训练了 10 年，当你用 35mm 拍摄时，你会计算每一个镜头。它教会了我要精确。 当我去外景拍摄地时，我会环顾四周寻找我要的影像。在F1一级方程式中。 我会尽量避免在摄影师圈里，因为你会受到太多的干扰与限制。 如果比赛有 54 圈，你最终会得到 54 张看起来相同的照片。 我通常会去看台和赛道周围，因为你有更多的自由与发挥空间。

Naim Chidiac on location at the 2021 Dakar © AP Images / Red Bull Content Pool

对于任何想进入 Red Bull Illume 的参赛者，你有何建议？

好好看看过去获奖者的作品，因为很有可能这就是评委们想要的东西。 当然，你必须将自己的风格和独创性带入作品中，但没有人知道这一切：看看别人的成功会让你耳目一新。 我每年都会关注Red Bull Illume 比赛，因为你会看到最强烈的画面：令人惊叹的自然风光和伟大的运动员。 我的建议是找到合适的地点、合适的运动员及合适的时机。要坚定，尽可能富有创意，并非常小心对待你的照片。 如果你把所有这些都做得很好，你就会是赢家了。

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