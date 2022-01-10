F1 一级方程式赛车的里程碑并不常见。考虑到这项运动对统计数据的痴迷，这可能令人感到惊讶，但这些统计数据的本质数量又非常多，特别是对于已经存在一段时间的车队或个人而言。

这是Red Bull车队在 F1 的第 17 个赛季，虽然与赛场上一些更受人尊敬的车队相比，我们还是一支年轻的队伍，但我们在周末仍然可以达成许多新目标，或者反映历史性周年纪念日即将来临。

在墨西哥城大奖赛的重要时刻——无论如何，其中之一，庆祝了一场早在 Red Bull Racing Honda 组队之前就发生的事件。当Max举起他的第 19 座冠军奖杯的同时，Adrian Newey在颁奖台上与他一起庆祝车队的荣耀。这也是纪念他首次 F1 胜利 30 周年最合适的纪念奖励。

2021 年，Adrian Newey 已是 F1 世界中一位明显资深的人物。 他对使用绘图板的偏爱是有据可查的，但他的方法论与主流的不同之处在于其他更多方面，只是他更喜欢自动铅笔而非计算机辅助设计。

Putting Pen To Paper © Getty Images

当整个设计部门可以共享一张办公桌时，他已经学会了自己的技能，他是最后一批能够从整体看待汽车的设计师之一：看到从鼻锥到变速箱的整个画面。 21世纪设计部门拥有数百名员工和众多细分部门，每个人都有成为专家的趋势。所有组成部分契合在一起的方式令人惊叹，绝对是工程的胜利，但Adrian的目光往往不拘一格，看得更深远。

有关设计师在车队的影响力，与其车队工作之间仍有些差异，他的赛车赢了多少 F1 比赛是一个浮动的概念，但我们可以肯定地说，Adrian无与伦比的成功 ，已成为赢得 F1 赛车的设计师，Max 在 墨西哥城Autódromo Hermanos Rodríguez 为 RB16B 赢得了胜利，而 Riccardo Patrese 则在 1991 年在同一条赛道上为Williams车队赢得冠军的荣耀。

Adrian花了十年时间在 F1 一夜成名。在归还图书馆书籍的过程中，他从大学生变成了赛车空气动力学家，涉足赛车工程，进而从事设计跑车和印地赛车极其成功的职业，然后又回到 F1 设计领域，原先与 FORCE 车队合作并没有成功 ，但之后为 March/Leyton House设计一系列令人印象深刻的 F1 赛车终于受到瞩目，这些赛车还能够和高于自己重量级别的对手较量。

然而，正是在Williams车队，Adrian的传奇才得以确立。1992 年至 1997 年间，Newey设计的Williams-Renaults车队与Patrick Head一起赢得了五座车队冠军和四座车手总冠军的殊荣，在Adrian转战效力McLaren车队之前，在他的简历中又增加了三座冠军头衔。

Establishing A Reputation In F1 © Getty Images

1991 年抵达墨西哥城Autódromo Hermanos Rodríguez，一切都在未来。 然而，墨西哥的比赛预示着即将到来的事情。Williams 的 FW14 速度很快，但在前五场比赛并没有发挥其潜力，记录了 3 次登上颁奖台和 7 次未完赛。

然而，Patrese 和 Mansell 锁定了前排，并以相同的顺序完赛，Mansell 还拿下最快速圈。那时也为Williams车队打开了胜利之门，车队赢得后续十场比赛中的六场。 他们将车队总冠军一直保持到最后一轮，但在赛季初的缺席之后，他们没有足够能力将其与McLaren-Hondas分开……然而，1992 年的 B 规格才是真正游戏规则的改变者。

在Williams 和 McLaren期间，Adrian是让前冠军重振雄风的关键组成要素：相反地，他在 2006 年来到Red Bull Racing车队时面临的挑战却大不相同，那是要从头打造冠军争夺者的角色。74 场胜利，以及 8 座世界冠军头衔，该项目仍在进行中。在现今，Adrian并不常在赛道上：设计过程的无情本质往往排除了这种旅行计划，所以他和技术总监Pierre Waché倾向于互相替换。

Adrian On The Pit Wall © Getty Images

当Adrian在赛道上时，他会继续按照他的惯常做法，在手上拿着手写板，研究对手的优劣，偶尔画画草图。2022 年新空气动力学法规的出现，以及重新开始设计的机会，似乎是为他的技能所量身定做的。

他表示：“我确实喜欢标准改变。他们让我回到坐位重新开始，从原先的方案找出解决方法。 稳定性使得 F1 非常具有重复性。没有人想出新的想法，相反，在既定的主题上有很多小的更动。拥有资源越多，可以负担得起的重复次数就越多，因此获胜就变成了谁可以组装最多资源的问题。 我想，这是一种工作方式，但没有做新事物来得刺激。”

Adrian Enjoying The Celebrations © Vladimir Rys

关注Red Bull新浪微博 @奥地利红牛 ，官方微信公众号“奥地利红牛”获取一手前沿资讯！