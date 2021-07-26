法国世界拉力大赛 (WRC)旭日东升的新星，向古德伍德速度嘉年华的观众群介绍了Ford Puma Rally1拉力赛车。盛会中，受人尊敬的赛车运动记者David Evans也同乘共襄盛举。

Adrien Fourmaux周六早上在古德伍德速度嘉年华轻车穿越一座建筑。看到一个奇怪的眼神，但基本上并没有受到任何困扰。他看起来像是个粉丝。因为他确实就是。

第一次参加速度嘉年华，他很融入；并且喜欢它。

他从非洲抵达西萨塞克斯郡，刚刚才在世界拉力大赛赢得他的第一个赛段，终场拿下第4名。但在肯尼亚拉力赛后，因一个不经心的切入，受到时间判罚后，从第4名掉到第5名。

第4，第5，他并没有受到过度的干扰。这位26 岁的车手只是耸了耸肩，他唯一的兴趣在于排名更高3、4名的位置。

不过赛段的胜利还是不错的。

他笑着说：“我在等那个最好的成绩。我有好几次接近，但都被 Séb 超越！ 很高兴它出现在本赛季的第 100 个赛段。”

当然，Séb 是现任法国 WRC 的王者：Sébastien Ogier.

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随着Ogier坚称他真的会在年底结束 WRC 的全职工作，法国拉力赛车迷对未来的担忧确实是正确的。对一个世代，他们只知道成功。 通常居主导地位的成功。 在过去的 17 年中，有 16 年，Tricolor的标志跑得比其他任何赛车都要快； La Marseillaise 为 9 次获得冠军的Sébastien Loeb 和 7 次（迄今为止）获得冠军的Ogier 提供了配乐。

现在轮到Fourmaux了。

但首先，他必须找到一条穿过９个弯道和 1.86 公里（1.16 英里）的道路，这些弯道构成了古德伍德著名的速度爬坡嘉年华。幸运的是，他得到了 M-Sport Ford 最新的拉力武器——Ford Puma Rally1。 该原型车代表了世界拉力大赛中最锐利的尖端科技。仅在两天前首次向大众展示，这款车配备了混合动力套件，这将使明年的拉力类别赛事，成为有史以来最快速的拉力赛车。

很不幸，大雨开始落下。

他在起跑在线表示：今天，在这里撞车可不好玩喔！

从来没有这么好的时机，Puma在成千上万粉丝和Ford汽车公司执行长 Jim Farley面前（他几分钟前才降落在Richmond公爵的后花园内）荣耀登场。

当我们从树下冲出并进入第一个弯道时，我很想提醒Adrien这一点。

他将换档杆向前推一个齿轮，调整一下方向盘角度，然后重新踩下油门，几乎没有让赛车发生扭动的情况。

Adrien Fourmaux could be the next Frenchman to dominate the WRC © Fred Murray

这些 2022 年规格的汽车是并列的。五速顺序变速箱的回归是以换挡拨片、主动变速器和大部分空气动力学为主，所有这些都被归类，以控制这些汽车的技术、成本和速度为标准。

该技术拒绝的另一面是 100 千瓦的电动机和 3.9千瓦特的电池。

当他喜欢时，这些组合为 Fourmaux 提供额外的 100马力。

他表示：“我们在短时间内获得提升 [3 秒]。对车手来说，我们必须决定在哪里使用它。 当然，你会从起跑线就想要用它。”

“当你在柏油路上以高抓地力开始时，从起跑在线奔驰发车……真是太棒了！”

前方的道路真是太不可思议，但高抓地力，不过Ford仍然在 Fourmaux 的控制下稳定保持一致。

他表示：“有一个部分，在一个左右序列的中间，在那里我得到了全电动助力，这很有趣。你有感觉到吗？”

“我没有。”

“真的很滑。 看到所有这些漂亮的汽车都上山真是太棒了，但其中一些使用了非常旧的轮胎，它们使道路变得非常脏。”

在山顶上，通常有一大群人在等待接收最新呼啸而过的赛车，使其脱离绿树成荫的终点。 Fourmaux 用一对完美的甜甜圈引起了迄今为止最大的欢呼。 下了车，声浪有点短暂。 Fourmaux 来自 Loeb-Ogier 的赛车训练学校。

2021 FIA世界拉力大賽-與肯亞優勝者同乘體驗

他表示：“很高兴在这里看到这么多人。这是一个非常棒又酷的活动，但对我来说，这是驾驶这辆车的另一个机会。 我喜欢这辆 （2022） 车。 我已经驾驶（它）很熟悉了，做了很多测试，它的动力令人难以置信。”

“对于缺乏主动传播之类的事情，我不介意。 我仍然经常驾驶 Rally2 赛车，这款赛车配备了五速变速箱，但空气动力却少得多。 有时，空气动力学会让你大吃一惊。 当你从 Rally2 转到我们在肯尼亚中使用的世界拉力赛车时，你将拥有强大的气动抓地力，并且转弯速度惊人！ 但是当你来到 Rally2 时，就没有同样的下压力。我在撒丁岛碰过这个，你走到拐角处，转弯，很快就知道你没有同样的空气动力！”

“这些是不同的汽车。 如果没有主动 [传输]，作为车手会更忙，你必须管理混合动力以进行增压与再生。明年将会不一样。”

继新篇章的开始。这是一个比以往任何时候都更快的世界拉力大赛章节，法国人的希望，在近二十年来第一次不属于Sébastien。

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