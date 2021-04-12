意气风发的法国车手Adrien Fourmaux，将驾驶全动力的 M-Sport Ford Fiesta 参加本季的世界拉力大赛。

Fourmaux在2019年蒙地卡罗拉力赛，为自己赢得第1次WRC积分进帐成绩，随后在2020年土耳其拉力赛，及之后2021赛季的开幕战皆获得第9名佳绩。

Fourmaux will be competing in WRC-2 in Finland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

除了这些成绩外，这位25岁的车手在WRC-2类别中的表现令人印象深刻，在2020年冠军赛中整体排名仅次于挪威Mads Østberg及瑞典的 Pontus Tidemand，拿下总成绩第3名的荣耀。

他现在准备与比利时籍的副驾驶Renaud Jamoul继续向前冲刺，并追随同胞Sébastien Loeb 和 Sébastien Ogier过往的丰功伟业，他们在过去17届WRC大赛中，赢得16座冠军的殊荣。

我很高兴今年能够加入WRC，并追随拉力英雄的足迹向前行。 Adrien Fourmaux 从芬兰北极拉力赛开始，Fourmaux将在国际汽联世界拉力锦标赛上，驾驶EcoBoost引擎驱动的Ford Fiesta Rally2和Ford Fiesta WRC 赛车为其座驾。 这位法国籍车手将于4月22至25日在萨格勒布地区的克罗地亚拉力赛以最高规格的Fiesta WRC赛车首次亮相前，先于本周驾驶Fiesta Rally2赛车参赛。

Fourmaux and Belgian co-driver Renaud Jamoul © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Fourmaux表示：“我很高兴今年能够加入WRC，并追随拉力英雄过往的足迹向前行。目前目光则专注在我的首役，为4月在克罗地亚的全新赛事做好准备。”

著名的人才猎聘和M-Sport管理总监Malcolm Wilson OBE透露：Red Bull和我们一样，在Adrien身上看到了同样的潜力，很高兴欢迎他们回到M-Sport的大家庭。这是为了与新法规抗争，大家共同努力的第1步。我们将投入大量资源，以确保我们前进2022年之前，拥有最好的解决方案。

M-Sport Ford车队负责人Richard Millener补充表示： “Adrien和Renaud是我合作过两位最敬业的车手。Adrien是一位非常聪明的人，潜力雄厚，我们期待见证他的进步与未来的发展。”