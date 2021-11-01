Red Bull Car Park飙速飘移大赛重返多哈了！

多哈，10 月 2 日—2021 年Red Bull Car Park飙速飘移大赛，Ahmed Al Amri在卡塔尔赢得“飘移之王”的称号。久负盛名的飘移赛事等待长达两年之久，终于在多哈举行这场令人难忘的排位赛，并吸引大批赛车迷和爱好者重返卡塔拉文化村南部停车场观赏赛事活动。

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021 © Wonderbox Photography

Ahmed Al Amr驾驶他的 Nissan Silvia S13 ，终场以 286 分的成绩，当之无愧赢得第1名的殊荣，他的精彩表现令评委和观众惊叹不已，最后让他脱颖而出。 从第 1 场的 17 名飘移车手开始，卡塔尔的 Red Bull Car Park飙速飘移大赛预赛，为赛车狂热者提供了一场充满竞争、充满动作的竞技场。

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021

Al Amri 的表现，在所有三轮比赛中吸引评委和粉丝的关注，让每个人都惊叹不已。 排名第2的是 Abdallah Al-Mohtaseb，他的座驾是 Nissan 370z，凭借精准的飘移天赋和技术，终场获得 213 分，而 Yasser Mustafa 位居第3，他的 Nissan Silvia S13 获得 51 分。3位获胜者在Red Bull飘移传奇车手Abdo Fegahli、评委和车迷的欢呼声中度过难忘的颁奖台时刻。

احمد العامري يتوج بلقب ملك الدرِفت القطري للعام 2021 © Wonderbox Photography

本项赛事在卡塔尔汽车和摩托车联合会 (QMMF) 的赞助下举行，与Dunlop轮胎、Vodafone Qatar、Al Fardan 汽车、卡塔拉文化村、多哈侯爵万豪酒店、Al Meera 消费品公司 (Q.P.S.C.) 合作举办。媒体合作伙伴包括beIN SPORTS为独家电视转播合作伙伴，我爱卡塔尔则是独家在线媒体合作伙伴，以及ProTV成为制作合作伙伴。 那些无法来到现场的车迷，仍然有机会在电视屏幕前，舒适的观赏比赛，因为赛事由 BeIN Sports 独家直播。

2021年飘移之王Ahmed Al Amri高举奖杯，表达他对这一成就的喜悦，他表示：我很高兴参加Red Bull Car Park飙速飘移大赛，并赢得卡塔尔漂移之王的称号。这对我来说是一个里程碑，也是我在未来付出更多的动力。期待11月5日在埃及举行的世界总决赛。

评审团系来自卡塔尔和该地区的赛车运动专家所组成，包括卡塔尔汽车与摩托车联合会执行董事 Amro Al Hamad、卡塔尔拉力赛冠军和赛车运动老将 Adel Hussein Abdullah，以及Red Bull Car Park飙速飘移系列赛经理 Yusif Bassil。

رياضي ريد بُل الأسطوري عبدو فغالي © Wonderbox Photography

本次活动迎来了传奇的Red Bull运动员Abdo Feghali，他以身为监督者和飘移赛道上具有挑战性障碍赛的幕后策划者返回多哈。 Feghali 也没让观众失望，他驾驶BMW M2 Hero赛车，在赛道上进行了令人印象深刻的表演，在场观众非常喜欢他的表现。 在评论此次活动时，Abdo Feghali 表示：卡塔尔的飘移社群总是给人留下深刻印象。所有飘移者的技能都非常出色， Ahmed Al Amri出色的表现，肯定会在即将到来的Red Bull Car Park飙速飘移决赛中以最佳方式代表卡塔尔。Fegahli 还赞扬了在场的车迷朋友，强调他们在赛事周围惊人的氛围，给了飘移车手额外的推动力，让他们在赛道上发挥出最好的实力与水平。

此次活动也邀集了来自卡塔尔各地的赛车迷，还欢迎来自各行各业的贵宾、受人尊崇的媒体，以及主要意见领袖和社会影响力人士。此外，还有著名的Red Bull运动员——足球传奇、亚洲和 ConcaCaf 最佳射手、卡塔尔国家足球队前锋和 Duhail SC 队长 Al Moeiz Ali，以及电竞冠军 Ahmed Al Meghessib，卡塔尔国家电竞队队长。两位传奇人物也与 Abdo Feghali 一起同乘驰骋，在副驾驶座位上体验飘移的快感。

البطلين المعز علي وأحمد المغيصيب © Wonderbox Photography

Ahmed Al Amri现在将所有目光转向埃及，全神贯注在 2021 年 11 月 5 日举行的Red Bull Car Park飙速飘移世界大赛的封关赛，届时世界各地的所有优胜者都将共襄盛举来到这里参与竞技。

为遵守COVID 协议，并保持安全的社交距离、请戴上口罩、要求强制接种疫苗和 EHTERAZ APP(卡塔尔防疫措施)在入口处验证，届时飘移车手和车迷仍可充分享受这次精彩的赛事活动。

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