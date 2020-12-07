我们很高兴在此宣布，Alex加入“全球路跑Wings For Life”的大家庭，担任脊髓研究基金会官方大使的任务。

“全球路跑Wings For Life”与F1车队有着密切的关系，自2005年以来一直是我们的官方慈善合作的伙伴。基金会的使命很明确：寻找治疗脊髓损伤的方法。

在首次封城期间，经由Ed Jackson和他自己Everest楼梯的挑战，了解更多关于Wings For Life活动的意义，Alex毫不犹豫地为基金会提供了更多的支持与协助，并以意外惊喜的身份，在车队工厂与F1一级方程式超级粉丝Matt Knoesen会面。

Alex With Matt Knoesen For Wings For Life © Aston Martin Red Bull Racing

7岁的Matt，出生时脊髓即受伤，但这项残疾并没有阻止这位年轻的赛车狂人，以卡丁车来模仿他的赛车英雄Alex和Max。

按行程他是要去医院进行例行检查，Matt在未知的情况下，到了Red Bull的赛车工厂，意外地，与Wings For Life代言大使Alex及车队负责人Christian Horner在车队总部进行了一趟难忘又令人兴奋的私人旅程。

身为Wings For Life代言大使，对我来说意义重大，能与Matt会面，并看到这样一个活力充沛又坚定的年轻人，确实令人印象深刻。

与Matt会面之后，Alex表示：身为Wings For Life代言大使，对我来说意义重大，能与Matt会面，并看到这样一个活力充沛又坚定的年轻人，确实令人印象深刻。确保继续进行脊髓损伤，研究所需的必要资金是非常重要的，这样像Matt一样的年轻人，以及所有受脊髓损伤影响的患者，有一天都可能重获健康。

在英国，每8小时就有人遭受脊髓损伤，大多数人就此必须坐在轮椅上。脊髓损伤会影响所有年龄和各个层面的人，最常见的原因是道路的交通事故、跌倒、疾病和运动。脊髓损伤会在瞬间发生，但这种冲击将会持续一生。