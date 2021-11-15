2021 年，Alex Albon 如何帮助车队赢得胜利并登上颁奖台的荣耀。

Max 和 Checo 如何能在周五就能对赛道如此熟悉，并立即对 RB16B赛车的设定如此得心应手？ 嗯，有几个原因，但最重要的一个原因是，在他们上车之前，这辆赛车已经针对正确的条件和赛道进行了应有的设置。这全要归功于 Red Bull Racing Honda 的测试和预备车手 Alex Albon。

我们特别专访了Alex，并希望了解更多关于他在模拟器驾驶的角色，以及为什么他可能是F1一级方程式赛车中最忙碌的车手。

Alex Talks Behind The Role As A Sim Driver © Getty Images

首先我们要厘清的是，本赛季Alex并没有参加 F1 比赛，这真的不容易，但他心甘情愿抓住了这样的机会，这对他和车队来说都得到了回报。Red Bull Racing Honda 看起来是这几个赛季以来最强大的表现，而这位泰国车手已经在2022获得Williams车队的席位参赛资格。但是Alex是如何在 2021 年找到他新角色的定位呢？

Alex 表示：这是令人异常愉快的差事。看到你在模拟器所做的工作，转换到赛道上进而得到了回报。听到车手的评论总是很高兴的说：没错，这样更好。然后你就知道我们在模拟器所做的设定是正确的。

首先也是最重要的是，Alex是一名赛车手，那是他宁愿做的工作，但他说在 2021 年所做的工作，确实帮助他从不同的面向了解所发生的事情。

Alex Provides A Different Perspective © Red Bull Content Pool

在过去的六到七个月里，我每个周末都在赛道上，当你没有参赛的时候，在赛道上手会很痒。然而，当我体验到能够让赛车跑得更快的过程，对我来说是很棒的工作。因为，身为一位车手，我们显然在赛道上与工程师们一起度过了很多时间，并且完全专注于驾驶，但我们无法看到更大的面向。所以，参与整个测试过程真的很好，我认为这肯定会让我在明年的比赛获得更多的经验。

并非你所谓正常的朝九晚五

正如我们之前提到的，自从在车队转换角色后，Alex 一直非常忙碌。Alex表示：这比我在 F1 比赛时更忙。当你在 F1参赛并且每个周末比赛时，感觉有点忙，但现在变得更忙了。

因此，对Alex来说，基本上的一周会是他从参加 DTM 比赛后于周日返回英国。 然后他周一休息，周二和周三他将与车队合作研发 2022 年的赛车。

Delivering The Charge On The Track © Vladimir Rys

Alex表示：这是一辆‘虚拟’赛车，这意味着一切都还在计算机上。目前，我们正在做风洞测试，但在大多数情况下，我们已经将预测参数放入模拟器中，并且每周我们都会根据前一周的数据进行改进。今年年初，就下压力而言-非常低，而且我们每次都在加大力度。每次我驾驶模拟器时，赛车的下压力都会越来越大，因此我们必须评估赛车的平衡情况，以及如何进一步优化赛车的性能。

周三结束后，Alex是时候将注意力转移到即将到来的F1一级方程式比赛上。Alex 表示：让我们以俄罗斯大奖赛为例。星期四是确保我们的赛车就定位。我们为这些参赛车手测试项目，检查翼位的高度，并预测风速和平衡。

然后是星期五，游戏开始了！FP1 和 FP2 期间我在模拟器上，我们要观看实际回馈的参数数据，并实时做出正确的判断与处置。我们必须与赛道上所获得的平衡参数一致，总会有那么一点点差异需要解决。

在这些会议中，我们转向赛道上的情况，我们听取 Max 和 Checo 的回馈，并提供我们的建议。例如，当 Max 上车时，他会说他想要“这个、这个和这个”。我们首先要做的是将模拟器的设置调整与他在赛道上遇到的问题一样。所以，如果他在第二个进弯的后端遇到松动的问题，我们会让第二个弯的后端松动，然后再相对地调整它以确保问题得到满意的解决。之后再将我们的结果回馈给他的工程师，让他进行更改。然后我们也会为 Checo 做同样的事情。

Alex Albon: Role Of The Sim Driver © Getty Images

对Alex 来说，星期五是模拟器工作最漫长的一天，他最早要到 21:00 才能结束。对你们中的一些人来说，这听起来可能不算晚，但Alex通常要在周六早上 03:00 就要起床去机场，这样他才可以赶上排位赛和正赛，因为他也是备援车手。

设定 RB16B赛车并非 Alex唯一的工作，他还要分析其他车队的工作。Alex总结表示：我现在所做的很多工作都是研究其他车队的参数。在模拟器中，我们会查看自己的强项和弱点——尤其是当我们在弱项的赛道上比赛时。我们会挑选其他赛车，并研究为什么它们通过某些弯道比我们更快，并找出它们做了什么而我们没有做到。显然地，抓地力是一件容易的事情，但他们要走什么路线，他们在哪里撞上路沿石，他们如何使用赛道，以及他们在进弯使用了多少轮胎。研究这些，可以让你对每个人的弱点和强项有一个全面的了解。

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