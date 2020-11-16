F1

大桥上的维修区！且看Gasly和Albon展现F1飞车疾驰的爆发力

© Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool
为庆祝土耳其的赛事及高级时尚品牌AlphaTauri首次进驻伊斯坦堡，两位车手在欧、亚边界，同时进行了烧胎画甜甜圈和进站换胎的大秀活动。
作者 Trish Medalen发布于
F1 Scuderia AlphaTauri车队的车手Pierre Gasly和Aston Martin Red Bull 车队的Alex Albon，浩浩荡荡来到土耳其横贯两大陆的城市伊斯坦堡，并在镇上及7月15日烈士桥上进行了飞车秀表演。在众所期盼中，这个周日，F1一级方程式终于重返土耳其。而顶级时尚品牌AlphaTauri.d AlphaTauri也首次进驻亮相。
横跨欧、亚的博斯普鲁斯海峡，伊斯坦堡是位于两大洲为数不多的城市之一，并在东、西方几个世纪之间扮演了重要的角色。Albon和Gasly驾驶着两辆F1赛车，驶入长达1,560米的跨海斜拉大桥，并成为史上首次同时在两大洲的一个城市，展现进站换胎和烧胎画甜甜圈的F1车手。
Aston Martin Red Bull Racing’s Alex Albon drives his race car past the iconic Sultan Ahmed Mosque in Istanbul, Turkey.
Scuderia AlphaTauri's Pierre Gasly tours his F1 race car through the streets of Istanbul.
Aston Martin Red Bull Racing’s Alex Albon poses for a picture in Istanbul, Turkey.
Scuderia AlphaTauri's Pierre Gasly drives his F1 race car through the the centre of Istanbul, Turkey.
Aston Martin Red Bull Racing’s Alex Albon races through the streets of Istanbul, Turkey.
Scuderia AlphaTauri driver Pierre Gasly poses for a portrait in Istanbul, Turkey.
Aston Martin Red Bull Racing’s Alex Albon and Scuderia AlphaTauri driver Pierre Gasly help launch the new premium fashion brand AlphaTauri in Istanbul, Turkey.
Scuderia AlphaTauri's Pierre Gasly drives through the streets of Istanbul, Turkey.
Aston Martin Red Bull Racing’s Alex Albon races his F1 car through a tunnel in Istanbul, Turkey.
A model showcases the new premium fashion brand AlphaTauri in Istanbul, Turkey.
Alexander Albon of Thailand and Red Bull Racing and Pierre Gasly of France and Scuderia AlphaTauri drive on during the Red Bull Istanbulls show run on November 11, 2020.
Alex Albon races past Sultan Ahmed Mosque
© Nuri Yilmazer / Red Bull Content Pool
01/11
11月15日，AlphaTauri及其Scuderia AlphaTauri赛车车队首次在土耳其亮相。 此前，土耳其大奖赛（2006-2011年）共举行了6场赛事。现今，这支车队由原本的Scuderia Toro Rosso，依随着Red Bull的高级时尚品牌名称而更名。
随着最受欢迎大奖赛的回归，AlphaTauri时尚品牌才刚宣布进驻伊斯坦堡，该系列精品，现可在部分Vakkorama商店购买。
进入土耳其市场后，AlphaTauri的精品现已在全球近90个国家/地区销售。 AlphaTauri总经理Ahmet Mercan表示：即使在整个全球时尚行业都充满挑战的时期，我们也全力推动我们的全球业务，并在土耳其推出AlphaTauri的时尚品牌。
Scuderia AlphaTauri车队希望在强劲的2020赛季中再接再厉，9月在蒙札赛道，Gasly赢得分站冠军的荣誉更是特别耀眼与出色。这是法国籍车手个人职业生涯的首座F1分站冠军，也是他的车队使用AlphaTauri名称的第1个分站冠军，更是这支高级时装品牌首次涉足赛车运动的难忘时刻。
Alexander Albon and Pierre Gasly performs during Project Istanbulls in Istanbul, Turkey on November 10, 2020.
Asia one direction, Europe the other.
© Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool
在经历伊斯坦堡的街头驰骋之后，Gasly表示：任何时候，只要有机会在标志性的地标上驾驶F1赛车，都是非常特别的事。在博斯普鲁斯海峡大桥上驰骋，真是太不可思议了，想想眨眼间你就能跨越两大洲的边界，真是太神奇了！ 当我们庆祝F1在土耳其的回归时，很高兴知道AlphaTauri团队和时尚品牌也同时在此进驻。我个人非常喜欢AlphaTauri服装，很荣幸地，可以将其缤纷的色彩带到世界各地。
对Aston Martin Red Bull车队来说，本周的土耳其赛事，也标志着该车队的第300场周年纪念日，可谓是关键的周年纪念。Albon希望能够突破最近的表现更进一步，当他在托斯卡纳大奖赛赢得第3名时，也让他成为首位站上F1颁奖台的泰国车手。
Alexander Albon of Thailand and Red Bull Racing makes a pitstop during the Red Bull Istanbulls show run on November 11, 2020 in Istanbul, Turkey.
Another day in the office
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Albon表示：博斯普鲁斯海峡大桥的景色真是令人叹为观止，从F1赛车的座舱往外看到的一切，真是太美了。我认为在出发的过程中，创造出一些噪音会是最佳的方法。”AlphaTauri”品牌还很年轻，但抱负很大，而这一个大秀肯定展现了它伟大的爆发力。
欢迎在11月19日再次回来关注有关Albon和Gasly在伊斯坦堡更多的冒险内容与活动。
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