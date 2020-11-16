为庆祝土耳其的赛事及高级时尚品牌AlphaTauri首次进驻伊斯坦堡，两位车手在欧、亚边界，同时进行了烧胎画甜甜圈和进站换胎的大秀活动。

F1 Scuderia AlphaTauri车队的车手Pierre Gasly和Aston Martin Red Bull 车队的Alex Albon，浩浩荡荡来到土耳其横贯两大陆的城市伊斯坦堡，并在镇上及7月15日烈士桥上进行了飞车秀表演。在众所期盼中，这个周日，F1一级方程式终于重返土耳其。而顶级时尚品牌AlphaTauri.d AlphaTauri也首次进驻亮相。

横跨欧、亚的博斯普鲁斯海峡，伊斯坦堡是位于两大洲为数不多的城市之一，并在东、西方几个世纪之间扮演了重要的角色。Albon和Gasly驾驶着两辆F1赛车，驶入长达1,560米的跨海斜拉大桥，并成为史上首次同时在两大洲的一个城市，展现进站换胎和烧胎画甜甜圈的F1车手。

Alex Albon races past Sultan Ahmed Mosque © Nuri Yilmazer / Red Bull Content Pool 01 / 11

11月15日，AlphaTauri及其Scuderia AlphaTauri赛车车队首次在土耳其亮相。 此前，土耳其大奖赛（2006-2011年）共举行了6场赛事。现今，这支车队由原本的Scuderia Toro Rosso，依随着Red Bull的高级时尚品牌名称而更名。

随着最受欢迎大奖赛的回归，AlphaTauri时尚品牌才刚宣布进驻伊斯坦堡，该系列精品，现可在部分Vakkorama商店购买。

进入土耳其市场后，AlphaTauri的精品现已在全球近90个国家/地区销售。 AlphaTauri总经理Ahmet Mercan表示：即使在整个全球时尚行业都充满挑战的时期，我们也全力推动我们的全球业务，并在土耳其推出AlphaTauri的时尚品牌。

Scuderia AlphaTauri车队希望在强劲的2020赛季中再接再厉，9月在蒙札赛道，Gasly赢得分站冠军的荣誉更是特别耀眼与出色。这是法国籍车手个人职业生涯的首座F1分站冠军，也是他的车队使用AlphaTauri名称的第1个分站冠军，更是这支高级时装品牌首次涉足赛车运动的难忘时刻。

Asia one direction, Europe the other. © Nuri Yilmazer/Red Bull Content Pool

在经历伊斯坦堡的街头驰骋之后，Gasly表示：任何时候，只要有机会在标志性的地标上驾驶F1赛车，都是非常特别的事。在博斯普鲁斯海峡大桥上驰骋，真是太不可思议了，想想眨眼间你就能跨越两大洲的边界，真是太神奇了！ 当我们庆祝F1在土耳其的回归时，很高兴知道AlphaTauri团队和时尚品牌也同时在此进驻。我个人非常喜欢AlphaTauri服装，很荣幸地，可以将其缤纷的色彩带到世界各地。

对Aston Martin Red Bull车队来说，本周的土耳其赛事，也标志着该车队的第300场周年纪念日，可谓是关键的周年纪念。Albon希望能够突破最近的表现更进一步，当他在托斯卡纳大奖赛赢得第3名时，也让他成为首位站上F1颁奖台的泰国车手。

Another day in the office © Getty Images/Red Bull Content Pool

Albon表示：博斯普鲁斯海峡大桥的景色真是令人叹为观止，从F1赛车的座舱往外看到的一切，真是太美了。我认为在出发的过程中，创造出一些噪音会是最佳的方法。”AlphaTauri”品牌还很年轻，但抱负很大，而这一个大秀肯定展现了它伟大的爆发力。

欢迎在11月19日再次回来关注有关Albon和Gasly在伊斯坦堡更多的冒险内容与活动。