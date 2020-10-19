西班牙南部进行的4个赛段越野冒险大赛，我们看到了达喀尔拉力赛的熟悉面孔。以下是本赛事的报导与评论，其中还包括了我们耳熟能详的顶尖车手及一些令人兴奋新秀车手的出色表现。

1.Al-Attiyah 争取时间期待重返速度与节奏

卡塔尔籍的 Nasser Al-Attiyah 和他两个最值得信赖的同伴抵达了西班牙：副驾驶Mathieu Baumel和他们的Toyota Hilux赛车。这个完美的铁三角组合已经在全世界拉力大赛中打败天下无敌手-包括2019年达喀尔大赛-并且是起跑在线最具威胁的队伍。

经过1000多公里的争战之后，Al-Attiyah、Baumel与Hilux再次在西班牙拔得头筹。但是，这不仅仅是一座奖杯，而是让Al-Attiyah很快自广阔的拉力赛中找回熟悉感。

他在终点在线表示：当我们暂停了这么长的一段时间之后，能够参加这项比赛真是太好了。很高兴我们再次与所有从事这项运动的人聚在一起。

2. 越野拉力的精神很快就找回来了

即使参加比赛的每位赛车手都有获胜的梦想，但每次拉力赛活动都会有一种合作的精神。在如此极端严峻的条件下，对运动员及其机械进行测试挑战时，每个人都会需要他人的帮助与支持。

13座达喀尔冠军得主 Stéphane Peterhansel 在最后一天发现了一个机会，可以帮助队友 Carlos Sainz 完成阶段性胜利并结束比赛。他让Sainz超越-而非将他困在尘雾中- Peterhansel帮助他的MINI车队队友，在他的家乡西班牙主场赛事中赢得成功的喜悦。

3. 继续加速学习曲线

当 Mitch Guthrie Jr. 在1月结束他的首场达喀尔赛事时，他不知道自己要等9个月才能再次参加OT3比赛。特制的SxS全地形越野车帮助Guthrie Jr.和Red Bull越野少年队的其他成员，真正感受到他们在2020年达喀尔赛事的参与感。

安达卢西亚拉力赛允许让Guthrie Jr及他的OT3车队其他成员一起参与期待已久的拉力大赛。这支美国队在西班牙度过了值得纪念的一周，赢得第4个SxS赛段的胜利，并在整体排名取得第3名。

对下届达喀尔赛事是一次非常重要的学习经历 Mitch Guthrie Jr. Motor Sport Various

4. 好东西是给那些愿意等待的人

Seth Quintero 和Guthrie Jr.，从美国前往沙特阿拉伯参加了今年的达喀尔拉力大赛。但是，当他的朋友开车时，Quintero只能在旁观战。那是因为Quintero当时只有17岁，还太年轻，无法参加被认为是最危险的比赛。

现在，Quintero已经18岁了，这周他在西班牙首次参加了拉力赛。机械性的故障让他的OT3在开场赛段的最初几公里就停了下来，这并非是他所想要的拉力赛车生涯的开始！不过，Quintero持续全力以赴，3天后，他在第4和最后赛段庆祝登上颁奖台的殊荣。

在帮助Red Bull越野少年队与Guthrie Jr.和Kevin Hansen取得令人印象深刻的成绩之后，Quintero更加坚决准备参加2021年的达喀尔拉力大赛！

現在，Quintero已經18歲了，這週他在西班牙首次參加了拉力賽。機械性的故障讓他的OT3在開場賽段的最初幾公里就停了下來，這並非是他所想要的拉力賽車生涯的開始！不過，Quintero持續全力以赴，3天後，他在第4和最後賽段慶祝登上頒獎台的殊榮。

5. 机械故障真是不幸！

如果你认为加入Red Bull KTM厂队会对澳大利亚车手Daniel Sanders 构成威胁，这样你就错了。那么，如果其他3名成员都已经是达喀尔的冠军车手，而26岁的Sanders甚至从未参加过越野拉力大赛呢？

结果是，Sanders是KTM精英队中唯一在西班牙夺冠的成员，因为新秀比受人尊敬的公司还具竞争力。结果让他对即将到来达喀尔大赛的美好世界充满了信心。

6. 地形险恶

我们曾告知并提醒进行这项拉力赛的危险性。 当我们向现场最知名的两位车手道别时，安达卢西亚拉力赛开跑还不到一天。摔伤造成的手臂受伤使Sam Sunderland 和 Laia Sanz 在西班牙提前退赛。但双方都誓言要在达喀尔大赛争取最高的荣誉。

7. 我们都期待的关键重点

安达卢西亚拉力赛是维修人员微调机器和车手获得宝贵席位的绝佳时机。接下来即是达喀尔拉力赛，这是赛车运动必须提供的极限耐力测试。

2021年达喀尔拉力赛将是沙特阿拉伯举办的第2届沙漠经典赛。12条赛段路线仍然是个谜，但是我们知道拉力赛将于1月3-15日举行。从吉达出发的车队将需要为这个地表上，最不可预测的比赛中所有可能发生的事件做好万全准备。