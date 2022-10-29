首届世界越野拉力锦标赛在西班牙圆满落幕，达喀尔重量级车手在越野赛中取得胜利。

首屆世界越野拉力錦標賽在西班牙圓滿落幕，在各個類別中取得了一系列艱苦卓絕的勝利。 遍布三大洲的四場系列賽，結果全世界最頂級越野車中的佼佼者終於脫穎而出。 現在，車隊的焦點將轉向於明年 1 月由沙烏地阿拉伯主辦的 2023 年達卡拉力賽。

Al-Attiyah对决Loeb，一场世纪之战

Nasser Al-Attiyah 和 Sébastien Loeb之间激烈的战斗，让我们在整个赛季都处于兴奋且高度关注的状态。今年稍早，Al-Attiyah驾驶着他的 Toyota Hilux 和副驾驶Mathieu Baumel 在达喀尔赢得胜利————让他的冠军有了一个完美的开端。 然而，他的法国对手在整个赛季都没有给卡塔尔赛车手喘息的机会。只有在安达卢西亚拉力赛的终点线，Al-Attiyah 才能真正享受他最近的胜利。

Al-Attiyah 在终点线表示：“这里的主要目标是赢得有史以来的第一个世界冠军。这是一个令人惊叹的赛车年。我们和 Seb 之间的关系总是非常紧张。”

这就是Loeb决心缩小与 Al-Attiyah差距的原因，这位九座世界拉力大赛（ WRC ）世界冠军最终在安达卢西亚赢得了 T1 赛车组的冠军。 与副驾驶 Fabian Lurquin 在他们的 Prodrive Hunter BRX 中的获胜结果表明，他们已经准备好在明年 1 月的达喀尔拉力赛上再次取得领先。

Al-Attiyah and Loeb embrace after a hard fought season © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

2022 W2RC T1 Top 3 1 169 2 149 3 121 Rank Driver Points 1 169 2 149 3 121

Sam Sunderland火力全开

正如他在今年稍早2022 年达喀尔和阿布扎比沙漠挑战赛中取得的胜利，这让Sam Sunderland 在 W2RC 的摩托类别中名列前茅。 本月，这位英国车手重返赛场，参加摩洛哥拉力赛和安达卢西亚拉力赛。 尽管成为大家的“眼中钉”，但他背负着一个巨大的目标，这位 GasGas 厂队的车手一路骑得很风光，最终成为W2RC 的第一位摩托冠军车手。

Sunderland 在西班牙赛后表示：“为车队带回冠军头衔真是太棒了。我非常感谢他们辛勤的工作，很高兴我能为他们带回冠军的荣耀。”

Kevin Benavides 在首届 W2RC 赛事期间代表 Red Bull KTM厂队参赛，一路上取得了喜忧参半的成绩。 整个赛季的稳定进步，表明这位阿根廷车手正在逐渐恢复他的最佳状态，并正好赶上达喀尔的另一次进攻行动。

Sam Sunderland takes the title in Spain © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

2022 W2RC Bike Top 3 1 85 2 59 3 58 Rank Biker Points 1 85 2 59 3 58

Chaleco López 仍然稳住他自己的级别

在前一天已经确认他已赢得W2RC 的 T3 比赛之后，在西班牙，这是一个轻松的最后阶段。 尽管已经锁定了冠军头衔，但智利车手仍然踏上了第四赛段也是最后一个赛段，最终赢得第三名。 这一结果意味着 López 和副驾驶 Oriol Mena 在本赛季的所有四场比赛中都将他们的 Can-Am 停上了颁奖台上，这也使他们成为当之无愧的冠军得主。

Chaleco López finishes the job in Andalucia © Kin Marcin/Red Bull Content Pool “一路回到达喀尔，真是漫长的一年。 我们需要尽最大努力让自己保持在领先的位置。” Francisco López

在西班牙赢得 T3 胜利的是Guillaume De Mevius 和副驾驶 François Cazalet 他们驾驶的 OT3。Red Bull越野青年队的工作人员在安达卢西亚拉力赛的每个赛段都赢得了胜利，并在明年初重返达喀尔之前取得了最好的成绩。 结果意味着 Cazalet 以 T3 级别最成功的副驾驶身份结束了 W2RC 赛季。

在 W2RC 的整体排名中，另一位 奥地利Red Bull越野青年队车手最接近 López。Seth Quintero 和副驾驶 Dennis Zenz 将他们的 OT3 在西班牙拿下了第二名，这使他们在最终类组W2RC T3中排名第二。 Quintero因必须处理一些技术问题，只能在西班牙的第四赛段和最后赛段以正常操作状态运作。

在首届 W2RC T3 比赛中获得第三名的是Cristina Gutiérrez。 这位西班牙本地车手在安达卢西亚与副驾驶Pablo Moreno一起在他们的 OT3 类组中获得第四名，可谓完成了一个出色的赛季。

Seth Quintero and Guillaume De Mevius © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez wrapped up a consistent season © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

2022 W2RC T3 Top 3 1 199 2 169 3 167 Rank Driver Points 1 199 2 169 3 167

西班牙开放类组展示了许多创新理念，14 座达喀尔冠军Stéphane Peterhansel 与副驾驶Edouard Boulanger驾驶Yamaha YXZ1000R原型车一起赢得胜利。 紧追 Peterhansel 之后的是 Mitch Guthrie Jr 和 Kellon Walch，他们采用了 MC5 的 T3-M 及其 32 英寸 BFG KDR3 轮胎和定制 KMC 车轮的组合。

地表最顶尖的越野赛车手的下一个使命，是重返沙特阿拉伯参加 2023 年达喀尔拉力赛。从 1 月 1 日到 1 月 15 日，这一传奇赛事，将在 5,000 多公里充满挑战的地形上全速挺进，届时考验车队与车手的耐力与爆发力。 只有最勇敢和最优秀的车手，最终才能站上颁奖台的荣耀。

关注奥地利Red Bull新浪微博 @奥地利Red Bull ，官方微信公众号“奥地利Red Bull”获取一手前沿资讯！