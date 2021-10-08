奥地利Red Bull签约运动员Anna Gasser是新一代女子单板滑雪选手中的佼佼者。

勇敢、开放，是Anna Gasser对自己的形容。

Anna Gasser © Red Bull Content Pool

2013 年 11 月，她成为第一个完成 Cab Double Cork 900的女选手。一夜之间，她成为了女子自由式滑雪的耀眼明星。

Anna Gasser © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

“我一直是个活跃的孩子，"Anna在回顾她运动生涯初期时说道。她最初练习的项目并非单板滑雪，而是体操。起初只是业余爱好，后来她成为了一名艺术体操运动员。15岁时，她决定放弃。"太费时了，"她摇摇头说。

Anna Gasser © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

三年来，她一直没能全身心地投入到体操中去，她认为这项运动"缺少了一些东西"。这种感觉让她在接触滑雪时明白了自己所想要的到底是什么，这一切都要归功于她的兄弟。2010年夏天，他给她看了几段单板滑雪视频——Anna立刻被迷住了。

Anna Gasser © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

第二年冬天，她第一次尝试滑雪。几天后，她就决定要成为一名职业选手。当时她的朋友都嘲笑她的雄心壮志，但三年后，她成功了！

Anna Gasser © Mirja Geh / Red Bull Content Pool

Anna把她的快速成长归功于两件事——良好的体形和坚定的决心。"我从第一天起开始就拼命练习，以至于在我上学的最后一年错过了 50% 的课。但所有的训练都得到了回报。”

完成学业后，Anna休学了一年。她去了美国，把整整一年的时间都献给了单板滑雪。当她回到奥地利时，她还名不见经传。然后她完成了"那个动作"，突然之间，全世界都知道了她的名字。

"这真是太梦幻了，"她在回首那个Cab Double Cork 900时表示，“从比赛当日到第二天，我被镁光灯包围了。”2014年2月，在首次尝试单板滑雪四年之后，Anna获得了在索契参加障碍技巧项目的参赛资格。她最终拿到了第10名。

Anna Gasser, 2018, Sister Action © Red Bull Content Pool

此后，她愈战愈勇，几乎统治了这个项目。例如梦幻般的2017赛季她豪取七场胜利，包括美国伯顿滑雪公开赛的金牌；在单板滑雪世锦赛Big Air比赛中以100分的成绩夺冠；在哈菲尔获得X Games金牌；在Big Air世界杯上获得总冠军，并被授予ESPY最佳女子动作运动员奖。

在那个不可思议的赛季之后，她没有停下自己征服世界的速度。她不仅拿下了X Games 的金牌，更将冬奥会历史上首枚单板滑雪大跳台项目的金牌收入囊中。此外，她再一次作为女选手完成了世界第一的技巧——Cab Triple Underflip。

2019年，她再次刷新记录——成为世界上首位完成Cab Double Cork 1260的女选手。之后，她在2020年X Games上获得金牌，并在2021年的单板滑雪世界杯阿斯本站坡面障碍技巧项目女子组比赛中，以81.90分的高分成功夺冠。

Anna Gasser zajela Cab Double Cork 1260! © Sani Alibabic

如今，她的奖牌数量仍在不断增加，并且无意放慢前进的脚步。这个又美又飒的“单板仙女”，还会为我们带来多少惊喜？