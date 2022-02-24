单板滑雪
Anna Gasser永不停止的目标：成为一名全面的单板滑雪运动员
“我想尝试并做到所有，一切都还没有结束。”这位奥地利滑雪板巨星在发布她的最新视频时说道。
她是单板滑雪大跳台的卫冕女王，但对于 Anna Gasser 来说，称霸比赛已经不足以满足她。观看上面播放器中的新视频，了解她的新动态。
今年冬天在北京成功卫冕时，她确认了自己在女子单板大跳台比赛中的统治地位。她仍然是唯一一位在最大舞台上赢得女子单板大跳台金牌的运动员。
在已经实现了这么多职业梦想之后，这位 30 岁的女孩原本可以退后一步，让生活轻松一段时间，但这不是她的本性。她的奥地利队友Clemens Millauer比大多数人都更了解Gasser，他透露说道：“Anna总是会努力提高自己。她永远不会停止设定新的目标。”
我仅仅是赢得了比赛，并不意味着我会停止单板滑雪
于是就有了这个最新视频。视频中，我们看到 Gasser 尝试了她的第一次街拍，同时还冒险到偏远地区开发自己的新领域。 Gasser 说：“很多人问我，我已经达到了所有这些目标，为什么还要在奥运会之后继续前进？我仅仅是赢得了比赛，并不意味着我会停止单板滑雪。我想让人们知道，作为一位全面的单板滑雪运动员，我在很多方面都做得很好。我想尝试并做到这一切。我觉得我还有很多事情要做。一切还没有结束。”
虽然她承认比赛仍然很有趣，而且她“还没有准备好转换领域”，但现在Gasser将重心放在在不同的环境中尝试单板滑雪。在学习全新技能的同时保持在竞技单板滑雪的顶级水平并非易事，但这对 Gasser 来说并不是什么新鲜事。毕竟，这位可是 18 岁便离家到 9,500 公里外的加利福尼亚州猛犸山独自生活和训练的运动员。
美国单板滑雪传奇人物Travis Rice曾说过：“随着时间的推移，一切都会浮出水面。那些能够谦逊的面对失败，并坚持下去，始终保持初心，从失败中学习的人，才是那些最终能够屹立于顶尖的人。”
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