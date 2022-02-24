Anna Gasser永不停止的目标：成为一名全面的单板滑雪运动员

在已经实现了这么多职业梦想之后，这位 30 岁的女孩原本可以退后一步，让生活轻松一段时间，但这不是她的本性。她的奥地利队友Clemens Millauer比大多数人都更了解Gasser，他透露说道：“Anna总是会努力提高自己。她永远不会停止设定新的目标。”

在已经实现了这么多职业梦想之后，这位 30 岁的女孩原本可以退后一步，让生活轻松一段时间，但这不是她的本性。她的奥地利队友Clemens Millauer比大多数人都更了解Gasser，他透露说道：“Anna总是会努力提高自己。她永远不会停止设定新的目标。”

在已经实现了这么多职业梦想之后，这位 30 岁的女孩原本可以退后一步，让生活轻松一段时间，但这不是她的本性。她的奥地利队友Clemens Millauer比大多数人都更了解Gasser，他透露说道：“Anna总是会努力提高自己。她永远不会停止设定新的目标。”