天际线能够操控引力，制造黑洞并太空漫步直到拿下胜利。但你知道该如何使用好这些技巧吗？

“天际线”是最新加入到《Apex英雄》的角色。她随着赛季 7“冲上云霄”的更新加入到了阵容当中，售价是12000个传奇代币，如果是要储值来买的话，需花费750个Apex硬币。

天际线曾经是名在奥林匹斯工作的杰出科学家，为了要预防一场严重的灾难，她离开了自己的儿子，前往黑洞，寻找一个能够提供无限能量的元素。不幸的是，她遭到了自己学徒的背叛，被遗留在太空中。由于黑洞内外推移的时间不同，造成逃脱出来后，世界已过了87年，且发现一切都人事已非。现在她利用自己对于引力的专精，参加了Apex竞赛，试图找回与儿子团员的机会。

被动技能

太空漫步：天际线使用她的特制宇宙飞行服提升空中控制力并降低坠落的撞击力。

天际线找到了方法让她的宇宙飞行服与大气层能够有更多的相互作用。使得她可以在空中停留更久，可以更精确的控制移动，准确落地。通常英雄若从高处落下都会受到伤害，且落地后移动速度会暂时变慢。

但天际线就没有这个问题了。透过天际线的被动技能，玩家可以从高处跳下并利用空中控制力完美的降落在掩蔽物后方，且不费毫秒的调整位置，秒准敌人射击。若是要将太空漫步发挥最大化，可以从敌人的盲点，出奇不意的攻击敌人，让他们措手不及。

战术技能

引力货梯：逆转引力的流向，让玩家升起，并在离开时向外加速。

天际线的战术技能是个小弹弓，可以向目的地精准前进，或是随意跳走。这个货梯不会存在太久，所以记得要让队友知道你要放货梯，可以跟着你走。

引力货梯能到很高的高度，而且可以很快就能到顶点，如果不想待在上面也可以随时跳下去。这个技能非常的实用，能够藉此轻松地到达较高的顶楼或高地，在战斗中取得优势。

若以进攻考虑，可以帮助取得好的攻击位置，就防守来讲的话，可以逃过致命一击，赶快回血。另外也可以跳向敌人，在空中越过他们攻击，耗点血量。

要记得货梯会影响投掷装备和新载具“三叉戟”的飞行距离和轨迹。意思即为，它可以让手榴弹飞得更高或是投掷性绝招转向，如直布罗陀的防御性轰炸和天际线自己的黑洞。

绝招

黑洞：部署纽特来制造一个黑洞，将玩家拉向它的位置，并在最后给予最后一道引力冲击。

当你使用天际线的绝招时，你能看到一个黑色圆球，敌人都被它拉了进去。在丢出纽特启动黑洞前会有一个短暂的空挡。就算天际线的绝招没有真的成功放出，但对于将战场切开还是有相当大的用处。当一个区域放上黑洞时，能够提供己方一个安全的地方回血，也可以封住敌人的路，毕竟要穿过实在太过危险。如果是放到玩家身上，那它就像寻血犬的上帝之眼或暗码士的无人机一样可以标出敌人的位置。

黑洞一开始会强力的将英雄们都吸进去，但在到达中心点后，他们就可以缓慢的离开了。有鉴于此，要记得把己方的手榴弹或是其他绝招也都尽快放出来，最大化整体的伤害。

如果知道附近有敌人受伤躲起来了，也可以把黑洞丢出去迫使他们逃离或离开掩护物。这样就可以轻松拿到击杀了。另外很重要的一点是黑洞是有血条的，如果敌队在没有被其他因素影响的情况下，很快就能把它打掉。

队员搭配

当要为天际线组织一个小队时，要记得她有个缺点让她比较难击杀敌人，那就是她无法拉近和敌人距离。

虽然说她的货梯能让她跳的很高，但无法让她有太多向前位移的距离，比较难追杀敌人。那这就是个将探路者和辛烷放入队伍的好机会，他们的技能与天际线的天空漫步向性很合，也让她可以快速追击和惩罚失误的敌人。

还有另外一种路线是选择可以和天际线绝招互相搭配的英雄。如果在把敌人拉近黑洞后有后续的攻击，会有相当可怕的伤害。像是邦加罗尔和直布罗陀的大绝都有着无法将敌人固定在空袭区的缺点，但有了天际线的黑洞，就可以轻松地将伤害最大化。

或是搭配腐蚀的毒气手榴弹，放在被黑洞拉住的敌人上，慢慢毒害他们的身体，轻松拿下几颗头。若将程度缩小的话，同样也可以利用暗码士和蕾帕特的技能来耗掉敌人的盔甲或增加自己的火力。

天际线的技能不会持续很久，所以想要用较高风险的方式游玩并不推荐。与队伍之间有良好的沟通特别重要，这样才能确保他们有使用到你的货梯和黑洞，避免浪费掉好机会。

有了以上这些技巧，你将能够使用着天际线带着队伍在之后的战斗中拿下更多场胜利，也要记得要和队友多练习配合，这样才能将天际线独特的技能优势展现出来。