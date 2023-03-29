航空奇才创意涂鸦——成就奥地利Red Bull平流层计划的概念思维

Art Thompson沉浸在最新科技中。 他创立的公司，包括位于加利福尼亚州兰开斯特的 Sage Cheshire Aerospace，是航空业等领域的设计和制造创新中心。 而他也亲自组建并带领奥地利Red Bull平流层计划团队，让 Felix Baumgartner成为第一位在自由落体中打破音速的人类。 在他职业生涯的早期，Thompson还为 B-2 隐形战机的概念化做出了贡献。

但每当 Thompson 有了新想法时，他勾勒出概念的首选方法并非 CAD 软件。 而是用纸笔涂鸦。

这位著名工程师表示：“涂鸦可以刺激你的思维。即使我们处于信息爆炸的时代，我也会在床边放一张纸和一支笔，当我在凌晨 3 点开始思绪万千时，我会起床把它们写下来，这样我就可以让它展现全貌。”

“一个晚上它可能是一个休闲椅的概念，它也是一个符合人体工程学的环境。接下来它可能就是一个高空火箭飞机的想法。”

他解释道：“通常这是一个快速的概念，几乎完全不连贯，因为我还在半睡半醒之间，但它提醒我想要设计的功能。”

涂鸦激发你的思维 Art Thompson

对Thompson来说，涂鸦的好处是多方面的。它可以打开你的思路，让你进行创造性思维，是你坐在计算机前可能做不到的。 CAD 软件非常严谨，它会限制你。当你在涂鸦上自由思考时，你不会小心翼翼地把它搞砸。 你可以在它旁边再画一个，或者再拿一张新纸。

当谈到他最喜欢的涂鸦纸时，Thompson说他在餐巾纸上完成了一些他最好的涂鸦。 事实上，他几乎将任何手绘概念都称为“餐巾纸草图”。

Thompson 笑着表示：“我一直称它为餐巾纸素描，因为通常这是你在午餐时或任何地方与同事交谈时脑海中的一个想法，而且临时找张纸不易，但周围一定有餐巾纸。”

作为引人入胜真实故事的宝库，他接着描述了 B-2 隐形战机最初是如何由当时在航空公司诺斯罗普 (Northrop) 的同事 Irv Waaland 用餐巾纸草图概念化的，这个想法，该团队逐渐发展成为一个成功的宣传，包括Thompson创建的桌面模型。

他还描述了奥地利Red Bull平流层计划轨迹和座舱最初是如何经由酒吧餐巾纸上的涂鸦概念化的。 他仍然在饮料桌布上绘制了座舱的早期草图——并将其装裱在家中。

Art Thompson's doodle on a doily became the Red Bull Stratos capsule © Art Thompson Felix Baumgartner at the controls in the finished capsule © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool The Red Bull Stratos capsule being prepared for launch © balazsgardi.com/Red Bull Content Pool Jumping from the capsule at a record-breaking altitude of 38,969.4m © Red Bull Stratos/Red Bull Content Pool Baumgartner and Thompson celebrate a successful mission © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

关于如何将涂鸦设计得更好，Thompson 有一些建议：

他建议道：“首先，多做一些。另外，让你的画更大而不是更小。 人们犯的一个错误——这也在插图中——那就是他们有一张大纸，但他们总在角落里画一些非常小的东西。 不要害怕大胆地表达你的想法。”

而且他并没有试图从一开始就让它变得完美。他表示：“通常，涂鸦是一种非常快速、大致概述你的想法。你正在尝试快速可视化一般形状或概念是什么，然后您可以转到另一张纸， 或者甚至在您已有的涂鸦之上绘制，并慢慢将其转变成更多制定的想法。从那里你可以拿你的餐巾草图并在计算机上以 3D 形式呈现它。”

不要害怕大胆表达你的想法 Art Thompson

在他职业生涯的这个阶段，Thompson的涂鸦对他的航空概念、城市纪念碑和改进儿童玩具等方方面面都做出了贡献。 最近，他一直在帮助公司集思广益，构思太空飞机的想法和绘制海底地图的解决方案。 这位忙碌的加利福尼亚人也是一位狂热的艺术家，擅长写生素描、绘画和雕塑——他的艺术作品也以涂鸦开始。

Thompson表示：“餐巾纸素描——涂鸦——是你脑海中自发闪现的点子‘我知道如何解决这个问题’。同时，它是你的记事本，你可以反思，或与设计团队分享，想想你想创造什么。就好像是灵光乍现一样。”

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