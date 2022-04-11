对于 Oracle Red Bull Racing 车队的车手佩雷兹来说，墨尔本将永远是一个特别的地方； 这位墨西哥籍车手在F1的首次亮相，就是在 2011年的阿尔伯特公园赛道。而首次在这里拿下第二对这位参加过 216 场大奖赛的车手来说，可谓是一个里程碑的时刻。

这也是佩雷兹自2021年初加入Oracle Red Bull Racing车队后，赢得的第六座奖杯。

墨尔本比赛的回归吸引了众多车迷。 四天赛事创下史上最多的出席人数（419,114 人）。疯狂的人群从大门涌入，见证被秋日阳光亲吻的新赛道布局。全新的阿尔伯特公园赛道带给人们不同以往的激情。

尽管，这场比赛并非高潮迭起、紧张刺激——法拉利的勒克莱尔杆位出发，全程领跑，并刷紫拿下最快速圈纪录。凭借本赛季的第二场胜利，也扩大了他在车手积分榜上的领先优势。而佩雷兹也一扫上一场沙特阿拉伯赛事杆位未能夺冠的阴霾，在本站找回了些许安慰。

Pérez nahm die erste Trophäe aus Australien mit nach Hause. © Getty Images/Red Bull Content Pool

虽然奥地利Red Bull 车库的一边充满了笑容，但墨尔本对卫冕世界冠军的维斯塔潘并不友善。 这位荷兰籍车手看起来是唯一一个可以阻止勒克莱尔在本周赢得胜利的车手，并且在比赛的稍早赛段，一度对摩纳哥车手发起了强有力的挑战。

遗憾的是，这场比赛的结局未如预期，在倒数19圈时，维斯塔潘的赛车在 2 号弯突然降速，缓缓停靠在赛道边。

维斯塔潘的未完赛，将拉塞尔送上了第三的领奖台，这是他在梅赛德斯新车队的第一个颁奖台，英国车手落后勒克莱尔，以总分34 分，在积分榜上排名第二。

以下是本周日在墨尔本赛事的精彩回顾。

在沙特未能登上颁奖台后，佩雷兹在墨尔本周五练习开始的那一刻看起来就卯足了劲，在比赛前，除了一场外，所有练习赛都进入了前三名。

星期天看来会更好。 这位墨西哥籍车手起步出色，以至于他在进入第一弯道时必须照顾到维斯塔潘的位置，以至于被伺机而动的汉密尔顿伏击，跌至第四位。

不过，拥有绝对优势的佩雷兹在第10圈的3号弯内以出色的攻势从汉密尔顿手中夺回了位置。在完成超车后，他的节奏立即加快，缩短了与维斯塔潘的距离。 从那时起，墨西哥人就稳居前三。当维斯塔潘遭遇赛车故障退赛后，佩雷兹顺势从第三名晋升至第二名。

这是佩雷兹自去年赢得阿塞拜疆大奖赛以来的最佳成绩，历时 19 场比赛，但想到奥地利Red Bull 在车队积分榜上失去的积分，这是喜忧参半的成绩。

Pérez machte seine Enttäuschung in Jeddah wieder gut. © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹表示：“这对我来说是一个很好的结果，但不幸的是维斯塔潘没能完赛。”

“如果我们俩都能登上领奖台，那就太好了。”

佩雷兹觉得第二名是周末最好的成绩，而法拉利则向前迈进了一大步，但墨西哥人仍然很高兴能夺回他不幸失去的位置。

他表示：“硬胎时，在（第 27 圈）安全车的出现，我们有点不走运，我们失去了两个位置，后来我们又扳回了局面。”

“我认为法拉利今天超级强大，我们在这场比赛的任何时候都无法与他们相提并论。这是他们领先一步的第一个周末。昨天我觉得我们彼此表现得更近了一点，但今天他们又晋升至另一个等级。”

Oracle Red Bull Racing车队负责人霍纳在赞扬佩雷兹的表现后，承认勒克莱尔的速度——法拉利领先 20.5 秒。

霍纳表示：“作为一个车队，我们今天没有击败勒克莱尔的速度。”

“我们现在重返欧洲（并且）我们需要把它抛诸脑后，解决它并继续前进。 我们预计会在速度上更接近法拉利 ，但他们可谓是难以捉摸啊!”

阿尔伯特公园赛道可谓是奥地利Red Bull F1 史上的重要组成部分 - 车队于 2005 年在墨尔本首次亮相， 当时大卫·库特哈德和克里斯蒂安·克莱恩驾驶 RB1，维泰尔于 2011 年在澳洲的胜利，是车队在米尔顿凯恩斯总部唯一的冠军奖杯。

前三场比赛中，维斯塔潘的冠军卫冕一直处于极端状态中； 在巴林赛季揭幕战中退赛前，荷兰车手与勒克莱尔进行了一场激烈的缠斗，随后在吉达，他赢得了本年度第一场胜利。 可悲的是，在长途飞行回家之前，澳大利亚站成了一场恶梦。

排在第三位的汉密尔顿 远远落后。维斯塔潘 在第 18 圈打出他的战略牌，进站换了新胎，希望在勒克莱尔自己进站换胎时回到法拉利的位置。 在第 23 圈，维泰尔在 4 号弯出口失速撞坏了他的阿斯顿马丁，导致勒克莱尔在安全车期间获得了机会； 当比赛在四圈后重新开始时，勒克莱尔在最后一个弯道出现转折点，虽然1号和3号弯遭遇维斯塔潘的猛烈攻势，但两次都没能成功。

失望很快在第 39 圈接踵而至，维斯塔潘因机械故障停了下来，眼睁睁看着 18 个宝贵的世界冠军积分从他的指间溜走。 与他在其他地方的成绩相比，澳大利亚一直是荷兰人的痛处——他的 61 个领奖台中只有一个出现在阿尔伯特公园——他在积分榜上跌至第六名后感到沮丧，这样的心情是可以理解的。

Verstappen hatte die Pace, aber kein Glück in Melbourne. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：“我现在不想考虑冠军争夺战——完成比赛更重要。”

“第二名，这看起来很容易 ......我知道我无法与勒克莱尔拼战，所以没有必要尝试向他施加压力。但我们没有完成比赛——这非常令人沮丧。”

霍纳对他的世界冠军车手的情绪表示同情。

霍纳表示：“我们还不知道问题是什么，但我认为它实际上与引擎无关。”

“我们需要把车况找回来，我们需要能够看看到底发生了什么事。我宁愿修理一辆快速的赛车，也不愿尝试快速制造一辆可靠的慢车，但我们需要尽快克服它。”

加斯利为 Scuderia AlphaTauri车队冲进积分圈，踏上他最喜欢比赛之一的漫长旅程，这位法国人从第 11 位发车，终场获得第 9 名。

加斯利周六感到颇为沮丧，因为与澳大利亚的 AlphaTauri 相比，麦克拉伦和 Alpine都向前迈了一步，但两周前在沙特阿拉伯获得第八名后，他获得了两分。连续进入前 10 名，让他在车手积分榜上保持在第12名。

AlphaTauri 的队友角田裕毅，是四位首次在澳大利亚比赛的车手之一，角田最终以第 15 名的成绩返航。这位日本车手在积分榜上排名第 13 位，仅次于加斯利。

当勒克莱尔为他的表现赢得当之无愧的喝彩时，想想他的法拉利队友塞恩斯：西班牙人不幸在排位赛中被红旗影响，仅以第九名发车。 发车糟糕的他在第一圈后位居第14名，并很快就不幸因赛车故障停了下来，退赛收场。

法拉利近年来的第三名竞争对手为麦克拉伦，在 2022 年开场两场比赛有问题后，离开墨尔本时则比塞恩斯开心多了，英国车队获得 6 分。

诺里斯和里卡多都进入了前 10 名，两人在 58 圈后分别占第 5 和第 6 名。 对里卡多来说，这是他在本赛季的第一次积分进帐。而且，本土作战的他感受到了家乡父老的热情。阿尔伯特公园的拥挤人群也因为他的好成绩能够志得意满的回家。

接下来，车队将从澳大利亚前往意大利，参加第三站艾米利亚-罗马涅区罗马涅大奖赛（4 月 24 日），届时比赛将在风景如画的伊莫拉赛道举行。

最近一次的欧洲赛事是在去年 9 月在蒙扎举行，维斯塔潘作为最近在伊莫拉的获胜者前往 tifosi 领地。

佩雷兹在伊莫拉也有美好的回忆，至少在周六是这样。 墨西哥籍车手在去年四月的排位赛中获得了第二名。

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