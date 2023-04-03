对奥地利Red Bull车队来说，今年的澳大利亚大奖赛，正如当地人可能会说的那样，是时候对不祥说再见了(hooroo)。

十多年来，风景如画的阿尔伯特公园湖畔赛道和热情的当地人为F1一级方程式赛车的所有人提供了热烈的欢迎与激情，但对于奥地利Red Bull来说，这里却绝不是福地。周日的2023赛季第三场比赛，奥地利Red Bull终于在起起伏伏中，时隔12年又捧起了冠军金杯。

维斯塔潘来到澳大利亚时，在他的履历上还未曾拿过杆位，也没有赢得过澳大利亚的分站赛冠军，但在离开时，荷兰车手的胜利是自2011年维特尔以来，奥地利Red Bull在澳大利亚的第一场胜仗——虽然本赛季开赛迄今，奥地利Red Bull车队的强势众人皆知，但是夺冠过程并非任何人想象的那样容易。

当灯灭起跑时，维斯塔潘没能守住杆位，但一圈之后他就逐渐展现气势，很快夺回领先地位。在 58 圈比赛的第 54 圈，他领先第二名超过 8 秒，胜利近在眼前。

Once Verstappen regained the lead, it was game over © Getty Images/Red Bull Content Pool

此时哈斯车队的马古努森撞坏了 2 号弯外侧的护墙，他的左后轮与他的轮辋分离飞脱，碎片散落满地，此时红旗挥舞。

之后比赛看起来将是从发车到终点线的两圈冲刺，维斯塔潘的领先优势逐渐缩小差距，但持续了一个弯道即又恢复。但万万没想到，仅仅一圈之后，比赛再次暂停。法拉利的塞恩斯造成阿斯顿马丁的阿隆索失速旋转，阿尔派车队车手加斯利与奥康，为避开阿隆索的赛车，双双意外严重擦撞退赛收场。

威廉姆斯的萨金特将Scuderia AlphaTauri的德弗里斯撞向赛道更远之处，又一次红旗出现……但这一次比赛迅速重启，没有剩余比赛圈数，这意味着维斯塔潘在一次赛道处越线后，稳稳收获25 个世界冠军积分。

维斯塔潘的队友佩雷兹曾对本站寄予厚望，希望能再次复制沙特阿拉伯的光荣战绩，但可惜的是墨西哥人经历了一个悲惨的星期六，他在多次剎车问题后排在最后一名发车。但在 24 小时后，他从维修区发车冲出，以第5名完赛，在冠军争夺战中保住了第二名位置，并以比赛的最快圈速和这项运动的“当日最佳车手”奖，获得了额外的积分进帐。

Logan Sargeant (Williams) 將 Nyck de Vries ( Scuderia AlphaTauri ) 撞向賽道更遠之處，又一次紅旗出現……但這一次比賽迅速重啟，沒有剩餘比賽圈數，這意味著 Verstappen 在一次賽道處越線後，口袋裡仍穩拿 25 個世界冠軍積分。

梅赛德斯的汉密尔顿和阿隆索在这个周末登上了领奖台，阿尔伯特公园就此打破了 2022 年的纪录，创下了本赛事 26 场比赛史上出席人数最多的记录（444,631 人），在墨尔本之后，比赛日有 131,134 人在完美的秋季阳光下享受着赛事高潮迭起的氛围，并在本赛事的过程中，经历了其刻板 “一日四季”的天气变化。

以下是奥地利Red Bull车队周日在澳大利亚重返荣耀的关键纪实

维斯塔潘终于赢得他在墨尔本的胜利

维斯塔潘在他的 F1 职业生涯内取得了很多第一的头衔，但周日的胜利对他和这项运动来说都是未知的领域。 从来没有一场 F1 比赛出现过三次红旗——在威廉姆斯的阿尔本在第 7 圈的 6 号弯严重撞车后，还两次出现暂停比赛以清理赛道的情况。

维斯塔潘在星期六排位赛时，以 1 分 16.732 秒的杆位圈速创下了赛道历史纪录，当比赛在两个半小时后终于结束时，他最终终于收获了澳大利亚首胜。目前仅剩新加坡——这是他唯一，尚未夺冠品尝胜利的赛道。

梅赛德斯车队二人组拉塞尔和汉密尔顿在第一圈超越了这位两届世界冠军，但拉塞尔在阿尔本撞车后立即进站，也失去了领先位置，维斯塔潘只需超越汉密尔顿就可以回到他的起点位置，他做到了，果断地绕过外侧，驶入阿尔伯特公园的超快速转弯 9-10 减速弯。 从那里开始，除了红旗后的重新发车，他都几乎甩开身后的人一大截。

“在那之后，我认为赛车的速度可以掌握——我们可以马上看到——但有了这些红旗……有点混乱，但我们挺过了一切，我在车里保持了速度与节奏。最终我们赢了，这才是最重要的。”

Sunday's podium of champions was the first in five years © Getty Images/Red Bull Content Pool

虽然赛道其他地方似乎每时每刻都有麻烦，但维斯塔潘在第 46 圈的倒数第2个弯道跑偏时出现了轻微的不适，因他在小心翼翼地重新加入赛道之前跑进了草地上。

他笑着说：“我想我帮了这座城市一个忙……我帮忙除了草，这样他们就不需要再这样做了。”

“我出现了一点小状况，不想让轮胎平坦滑过赛道但跑得有点宽，不过那时我们有很大的间距优势。

“很高兴在这里获胜，这也是我在本站的第一场胜利（在澳大利亚）。这对车队来说也已经等待一段时间了，非常高兴。”

佩雷兹的挽救任务

对佩雷兹来说，在经历了一个糟糕的周六排位赛之后，他在周日的阳光下闪闪发光，这证明了他的速度和毅力，而 11 个世界冠军积分是他的回报。

这位沙特阿拉伯大奖赛的获胜者虽然在周日很开心，但在 24 小时前的排位赛却很沮丧，练习赛的制动平衡问题一直延续到了杆位争夺战中。 在 Q1 的第一个飞驰圈中，墨西哥车手在 3 号弯滑出赛道并陷入砾石中，赛道边泥泞的浑浊准确地反映了他当时的心情。

在车队选择采用额外的悬架和动力装置组件而受到判罚后，佩雷兹必须从后排发车，自维修区开始了比赛。

在后期安全车闹剧之前的大部分时间里，佩雷兹都是票房冠军，他在 9-10 号弯这么复杂的弯道处是他首选的超车地点。

Pérez's charge from the pit lane to fifth was spectacular © Getty Images/Red Bull Content Pool

他在最后5圈跑出最快圈速 (1:20.235)，在第二次赛事重启时通过１号弯的草地避开了前方的大混乱，终场冲线拿下第6名，但因塞恩斯造成阿隆索的意外而被判罚5 秒，最后他的成绩晋级1名，以第5名完赛。

角田裕毅的第10名值得庆贺

当角田裕毅因塞恩斯的判罚获得第 10 名时，AlphaTauri车队在 2023 年车队总冠军积分榜终于有积分进帐。

角田裕毅在星期六取得赛季最佳第 12 名排位，他的积分使 AlphaTauri 在巴林和阿布扎比的艰难比赛后，超越了威廉姆斯，在车队积分榜上排名第9。

Tsunoda got off the mark after a mid-pack battle © Getty Images/Red Bull Content Pool

而这是他的队友德弗里斯首次来到澳大利。面对棘手的阿尔伯特公园赛道，德弗里斯不幸在最后阶段被萨金特连累，但他比在2023 年的开场比赛后受到了更多地关注，排位赛获得了赛季最佳的第 15 名。

痛苦多，积分少

维斯塔潘-汉密尔顿-阿隆索登上领奖台——当它最终发生时——是自 2018 年匈牙利（汉密尔顿-维特尔-莱库宁）以来，我们第一次看到有三位世界冠军同时登上领奖台，但去年的两位领奖台车手在大约 12 个月后，在澳大利亚未有出色的表现。

法拉利车队的勒克莱尔去年 4 月在墨尔本的杆位冠军，当时他在杆位的每一圈都处于领先地位——在比赛中有三个弯道都跑出了赛道，最后被阿斯顿马丁的斯特罗儿推进了 3 号弯的碎石路上，而稍早比赛的领先者拉塞尔无法持续他的优势作为，因为他的引擎在 16 圈后发生起火意外。

休息一下，下一站巴库市街赛道

因中国大奖赛最后一刻未能出现在2023 年的赛程表内，澳大利亚和下一站阿塞拜疆大奖赛（4 月 30 日）之间出现了三个周末的超长间隔。

巴库市街赛道自 2016 年以来才出现在赛程表上，但很快就成为现代的经典赛道，它混合了沿着里海的开阔直道，然后穿过老城狭窄的城市街区，其中包括巴库塔——也是赛事解说员和摄影师最喜欢的背景。

2016 年赛道的第一场比赛被称为欧洲大奖赛。2017年，里卡多代表奥地利Red Bull一起赢得了第一场阿塞拜疆大奖赛。一年前维斯塔潘带领佩雷兹强势崛起，在这里赢得了奥地利Red Bull赛季五场包揽一二比赛中的第三场，而墨西哥车手也是 2021 年的冠军，此前维斯塔潘在领先仅剩八圈时遭遇了戏剧性的高速爆胎。

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