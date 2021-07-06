给 Max Verstappen 一辆快车，我们已经在本赛季看到了他可以用它做什么。但是当你给他一辆快车和一群崇拜他的观众时会发生什么？周日的奥地利大奖赛是本赛季我们第一次看到 Verstappen 的荷兰车迷旅行部落，著名的“橙色军团”出战。在这位 奥地利红牛Red Bull Racing Honda 明星在 71 圈内再次举办大师班以扩大他的冠军领先优势后，他们嘶哑着回家，高兴地想知道 2021 年是否真的是他们的人在结束时站在世界之巅的一年。

F1第9站与其说是一场比赛，不如说是一场表演赛；在排位赛的所有三个阶段中以最快的速度获得第三个杆位。正赛发车，五盏红灯齐灭后，Verstappen进入了另一个境界，他在赛道上取得了第四场胜利，并在 2021 年获得了第五场胜利，领先第二名近 18 秒。在比赛早期的安全车之后领先，他每圈都领先并创下最快圈速——这是完全的统治。如今，Verstappen在车手榜上的领先优势已经扩大到 32 分，此前他的争冠对手、卫冕世界冠军Hamilton本站比赛获得第四名。

与 Verstappen 一起登上领奖台，在比赛周末超过 132,000 人的人群面前喷洒庆祝香槟的是Hamilton的队友Valtteri Bottas，芬兰车手位居第二，Lando Norris驾驶着迈凯轮排名第三——这位年轻的英国人继续他的杰出赛季。在排位赛中首次在前排发车后，他在 2021 年第三次登上领奖台。

Es war ohne Zweifel klar, für wen die Fans am Red Bull Ring jubelten... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 的胜利，加上队友 Sergio Pérez 的第六名，奥地利红牛Red Bull Racing Honda将其在车队积分榜上的领先优势扩大到 44 分。

以下是周日 Verstappen 和其他人在红牛环中的精彩表现。

01 Verstappen's full house

一周前在施蒂里亚大奖赛上，Verstappen从杆位上夺得冠军，但当Hamilton在比赛后期进站更换新轮胎以赢取更多世界冠军积分之后，荷兰人只是错过了最快圈速。

一周后，荷兰人相对于其他人来说有很多时间在他的掌控中，他从未在进站的第一阶段放弃领先优势。他甚至有时间在剩下 10 圈的情况下再次进站，换上全新的轮胎，巩固了比赛的最快圈速，在第 62 圈实现了这一成绩，时间比其他任何人都快了 1.5 秒。

排位赛结束后，Hamilton预测他的冠军对手将有一场“轻松的巡航比赛”，他就在现场。这场胜利是Verstappen在 F1 中的第 15 场胜利，并确保了他第 50 次登上领奖台，而在今年的九场比赛中，他八次登上领奖台。

Sobald Verstappen den Start für sich entschieden hatte, fuhr er vorne weg! © Getty Images/Red Bull Content Pool

“老实说，这太不可思议了，这辆车已在正轨上，”Verstappen在红牛环第四场胜利后说道。

“在我们安装的每组轮胎上，驾驶起来都真的很愉快。这太疯狂了，我对今天的表现感到有点惊讶。我没想到会是这样。”

“当你进入周末并且每个人都认为你是最喜欢你的时候，实现我们今天所做的事情绝非易事。所以整个团队和本田都付出了巨大的努力——整个团队，尤其是这两个星期，一直处在极好的状态中。”

回到维修站的圈内欢腾的场景，橙色的耀斑烟雾在赛道上滚滚而来，人群的欢呼声淹没了引擎声，对于这位 23 岁的胜利者来说，这是一段值得珍藏的回忆。

“今天看到这里的所有球迷真是太疯狂了，这么多橙色真是太不可思议了，”他笑着说。 “这也是很大的动力。”

02 处罚让 Checo 下降一个位置

Verstappen 的队友Pérez在周六的第三季度表现出色后，从发车位的第三位开始了他的第 200 场大奖赛。两支红牛队本赛季首次领先于两支梅赛德斯车队，人们寄予厚望，希望这能成为球队上一次以 1-2 完赛（2016 年马来西亚站）以来的长期干旱终于可以被打破的一天。但对于墨西哥人来说，情况并非如此。

在第 4 圈与Norris争夺第二名，Pérez在 4 号弯被迈凯轮推到赛道边缘后最终陷入碎石，Norris因此被罚了 5 秒的时间。 但是在比赛后期，同样的情况发生在了Pérez身上 - Leclerc分别在 4 号弯和 6 号弯看到法拉利离开赛道的两起事件，Pérez两次被罚 加时5 秒。

Pérez kämpfte in der zweiten Hälfte des Rennens mit den Ferraris. © Getty Images/Red Bull Content Pool

随着圈数逐渐结束，Pérez需要领先Leclerc的队友Carlos Sainz 10 秒以上才能保持第五名；他在最后一圈以0.7秒之差，在比赛结束后落到第六位。

“Norris逃脱了，他没有受到任何伤害，但之后我的比赛基本上被毁了。我猜我从砾石中受到了一些伤害，”Pérez解释道。

“和Leclerc一起，我们在较脏的赛道，交通拥堵，轮胎尽可能晚地刹车，跑出道路并最终接触。这不是我喜欢的比赛方式，这不是我喜欢的赛车方式。”

“我与Leclerc交谈并解释了我身边发生的事情，知道自己毁了另一位车手的比赛让我感到不舒服，但我必须回顾这些事件并继续前进。”

尽管他的下午充满活力，Pérez以 104 分保持在车手积分榜第三位，领先身后的Norris3分。

03 Gasly的运气好转，角田付出了代价

一位很高兴在红牛赛道上再次获得机会的车手是 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly，他在 Styrian GP 的发车位上出色的第六名在第一圈接触后化为乌有，上周末一圈后他不得不因事故损坏退赛。

周日的奥地利续集显然更好。再次以可用的最软复合材料倍耐力轮胎从第六位出发，Gasly在第 13 圈就早早进站换胎，并使用两停策略最终第9名完赛，拿到2分。在Daniel Ricciardo获得第七名后，迈凯轮在积分榜上遥遥领先。

Gasly pushed the limits over three stints to finish ninth © Getty Images/Red Bull Content Pool

在出色的排位赛之后，Gasly的队友角田开始的时候只落后法国人一个位置，但在他的两个进站处越过标记维修区入口的白线的两次罚时让他最终跌至第 12 位。

04 Sainz任务艰巨，Russell在低位得分

在西班牙人排位赛中排名第 11 位后，法拉利与Sainz商议，让他使用硬胎起步，并希望他能利用比赛的长时间开场时间来取得积分。他做得比那更好，在Leclerc迟迟无法超过Riccardo时，Sainz完成了使命，并最终力压Pérez，获得第五名。

其他方面， George Russell在排位赛中获得出色的第九名后，最终看起来为威廉姆斯获得了他的第一个世界冠军积分，在阿斯顿·马丁的Vettel因阻碍Alonso而被降级三个位置后，威廉姆斯在发车位上排名第八。但正是Alonso摧毁了这位英国人的希望，他在还剩三圈时超越Russell获得第 10 名。Russell再次无缘积分。

“那么近，又那么远，”Russell感叹道。 “如果你可以选择任何一个人在你身后，你不会选择Fernando......”。

05 休息一下，然后冲刺

连续三个周末比赛后，接下来的赛程？在 7 月 18 日在银石赛道举行的英国大奖赛之前，整个 F1 巡回路演的休息时间是值得期待的，届时将允许成千上万的车迷涌向 F1 世界锦标赛于 1950 年首次开始的地方。

今年，传统赛道的周末带来了现代感。 英国大奖赛将在周六举行 Sprint 排位赛，17 圈冲刺赛的结果为周日 52 圈大奖赛的发车场奠定了基础。 这是为 2021 年剩余时间设置的新格式的三个实验中的第一个，为已经变成一个迷人赛季的赛季增添了另一层惊喜。

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