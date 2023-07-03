1.奥地利恰好吻合 74* 这个数字

奥地利Red Bull 车队在奥地利连续赢得本季第十胜的佳绩，创下队史纪录， 维斯塔潘从杆位发车取得五连胜，将积分领先优势扩大至 81 分。 法拉利车队的勒克莱尔从前排发车，终场获得第二名，而维斯塔潘的队友佩雷兹则自第 15 位发车，一跃获得第三名，这是他自第五轮迈阿密大奖赛以来，本赛季第五次登上领奖台。

* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张奥地利大奖赛精彩照片合集

There was little doubt who the fans turned up to see ... © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen nailed the start as the chasing pack surged on Sunday © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez's podium was reward for a weekend of perseverance © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen always had Leclerc under control after a feisty first lap © Getty Images/Red Bull Content Pool Things got tight between the teammates on Lap 1 of Saturday's Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen left nothing on the table to take pole by just 0.048 seconds © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 维斯塔潘 发动机启动，佩雷兹 奋战到底

It was mostly plain sailing for Max after his Friday pole position © Getty Images/Red Bull Content Pool

本赛季的第二个冲刺赛周末、周五排位赛、周六遇大雨、周日的正赛……正如维斯塔潘自己所说，奥地利是一场“忙碌的赛事，很多事情都可能出错……所幸的是一切都非常顺利。”

这位两届卫冕冠军车手表现得很谦虚，因为他在奥地利Red Bull赛道上的实力无人能敌——周日是他在“主场”第五次赢得大奖赛，这是行程表上所有赛道获胜次数最多的地点，而这一战绩也使得他的五连胜佳绩似乎是板上钉钉。他在第一圈两次击退了强势劲敌勒克莱尔。

这位荷兰籍车手在倒数第二圈时有时间进站换上新的软胎，试图在最后一圈中创下最快圈速，他以 1 分 07.012 秒的单圈成绩获得额外的世界冠军积分。周末的主导力就此画下句点，他在三天内除了一场计时赛之外全都取得领先。

维斯塔潘的连续圈速纪录被终结了——在第 24 圈进站后，他短暂落后于法拉利双人组勒克莱尔和塞恩斯，结束他连续 248 圈的领先优势。但他在 71 圈后的最终取得优势（5.155 秒，加上一次额外的进站）充份显示他仍掌控了整个周末。

这位 25 岁的车手还赢得了周六的冲刺赛。唯一紧张时刻是，他在湿地中由于车轮过度打滑造成起步缓慢，并在第 1 号弯落后于佩雷兹，两人并肩奔驰（维斯塔潘的右轮短暂接触草地），之后维斯塔潘在第 3 号弯重新取得领先地位。 维斯塔潘谈到佩雷兹时表示：“他说他看不到我，我相信他的话——没有必要对此小题大做。”

如果考虑到维斯塔潘的状态和他在赛道上的家世，维斯塔潘登上领奖台的最高位置是预料中的事，那么在经历了周末的艰难准备后，佩雷兹与他一起登上奥地利领奖台的可能性似乎不大。

墨西哥车手几乎没有睡觉并且还发烧，他完全错过了周四的赛道活动，之后在排位赛Q2又因违反赛道限制被取消三圈，在排位赛中排名第 15。

周六是佩雷兹扭转局面的开始，在冲刺排位赛中获得第二名，并以相同的位置完赛，而周日，第八排发车的冲锋陷阵，则与塞恩斯争夺第三名猛烈的攻势成为场上的亮点，佩雷兹最终在还剩 10 圈时锁定了位置 。

4. 判罚阻碍了 AlphaTauri 的成绩

A clash with Kevin Magnussen dashed any top-10 hopes for Nyck de Vries © Getty Images/Red Bull Content Pool

这是奥地利周末的话题——排位赛和正赛中因违反赛道限制而受到的处罚似乎无穷无尽—— Scuderia AlphaTauri 车队双人组 Nyck De Vries 和 角田裕毅 也未能幸免，他们在与赛事管理员发生冲突后，终场分别获得第 15和第 18 名。

De Vries在星期五度过了一个棘手的时期，他在排位赛中排名垫底，而在星期六的冲刺赛中，他从第 14 位发车拿下第 17 位。周日的大奖赛正赛中，车队在赛前安装了新的电池和电子控制单元后，他从维修站起步，但在第 39 圈与马格努森的Haas赛车发生碰撞受到 5 秒的判罚，进而阻止了他的前进攻势。

从第 16 位发车，角田裕毅周日的比赛开始，在第一圈的第 3 弯与阿尔派车队的奥康发生擦撞，前翼受损，日本车手随后冲入第 4 弯的碎石路，并在进站更换车头后跌至最后一名。由于违反赛道限制受到多次判罚，他在看到方格旗仅排在马格努森之前。

5. 我们需要了解的数字

248: 维斯塔潘连续领先圈数以 248 圈结束，这是自 1988 年Ayrton Senna为麦克拉伦赢得首座世界冠军以来最长的车手纪录。 Senna在该赛季连续领先 264 圈，而Alberto Ascari则在 1952-53年连续领先 305 圈。

6. 围场的话语

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 229 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 148 -81 3 Fernando Alonso Aston Martin 129 -100 4 Lewis Hamilton Mercedes 108 -121 5 Carlos Sainz Ferrari 86 -143

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 377 - 2 Mercedes 178 -199 3 Aston Martin 172 -205 4 Ferrari 158 -219 5 Alpine 48 -329

8. 赛道之外

奥地利Red Bull车队和 Scuderia AlphaTauri 车队之间（非）正式的系列赛在奥地利创下了新的里程碑，维斯塔潘 和 角田裕毅 驾驶着两辆巨型卡车并肩作战。

谁赢得了 Erzberg 的对决，这是越野摩托车艰困耐力赛事 奥地利Red Bull Erzbergrodeo 的传奇场地？里卡多在迈阿密的水上比赛中获得第二名，仅次于角田裕毅……欲知在沙尘混战究竟发生了什么事，并观看下方的视频。

6 分钟 （不）严肃的竞赛系列 观看 F1 车手麦克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 和角田裕毅(Yuki Tsunoda) 驾驶巨型卡车在奥地利的一座铁矿上展开对决。

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第10 站（英国），7 月 7 日至 9日

赛道名称/地点： 英格兰北安普敦郡/银石赛道

长度/圈数： 5.891公里/ 52圈

大奖赛次数/首次亮相： 56 次 /1950 年

最成功的车手： 汉密尔顿（8次获胜）

最成功的车队： 法拉利 (15 胜)

2022 年领奖台: 第一名：塞恩斯（法拉利车队）、第二名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队）、第三名：汉密尔顿（梅赛德斯车队）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Kalle Rovanperä toasts the World Rally Championship in Auckland © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

如何成为一名专业拉力赛车手？ Kalle Rovanperä 知道，这位 20 岁的芬兰籍车手是世界拉力锦标赛(WRC)的卫冕冠军，他的卫冕之路也进展得很顺利。

是什么造就了一名出色的拉力赛车手？如何才能达到这一目标？是否存在太年轻而无法开始的情况？让我们在此进一步了解最年轻的 WRC 世界冠军的内幕消息。

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