Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2023 F1奥地利大奖赛战报- 维斯塔潘蝉联五连冠

奥地利Red Bull车队在奥地利斯皮尔伯格赛道上，获得了本赛季连续第十次胜利，创下车队的历史纪录，而维斯塔潘则在他最成功的赛道上连续奏凯，赢得本赛季第五次胜利。
作者 Matthew Clayton
6 min read发布于

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FIA Formula One World Championship

FIA Formula One World Championship is back in 2021 and promising to deliver with big action.

15 Tour Stops

Austrian Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Austrian Grand Prix.

Austria

麦克斯 维斯塔潘

从卡丁车到F1赛道，维斯塔潘证明年龄只是数字。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

Japan's newest F1 hero, Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda has risen like a rocket through the ranks of formula racing.

JapanJapan

Nyck de Vries

After rising through the single-seater ranks, Nyck de Vries is on a mission to race his way into Formula One’s history books with Scuderia AlphaTauri.

NetherlandsNetherlands

1.奥地利恰好吻合 74* 这个数字

奥地利Red Bull 车队在奥地利连续赢得本季第十胜的佳绩，创下队史纪录， 维斯塔潘从杆位发车取得五连胜，将积分领先优势扩大至 81 分。 法拉利车队的勒克莱尔从前排发车，终场获得第二名，而维斯塔潘的队友佩雷兹则自第 15 位发车，一跃获得第三名，这是他自第五轮迈阿密大奖赛以来，本赛季第五次登上领奖台。
* 2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张奥地利大奖赛精彩照片合集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

There was little doubt who the fans turned up to see ...

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

Verstappen nailed the start as the chasing pack surged on Sunday

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Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

Pérez's podium was reward for a weekend of perseverance

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Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

Verstappen always had Leclerc under control after a feisty first lap

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Things got tight between the teammates on Lap 1 of Saturday's Sprint

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Verstappen left nothing on the table to take pole by just 0.048 seconds

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 维斯塔潘 发动机启动，佩雷兹 奋战到底

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

It was mostly plain sailing for Max after his Friday pole position

© Getty Images/Red Bull Content Pool

本赛季的第二个冲刺赛周末、周五排位赛、周六遇大雨、周日的正赛……正如维斯塔潘自己所说，奥地利是一场“忙碌的赛事，很多事情都可能出错……所幸的是一切都非常顺利。”
这位两届卫冕冠军车手表现得很谦虚，因为他在奥地利Red Bull赛道上的实力无人能敌——周日是他在“主场”第五次赢得大奖赛，这是行程表上所有赛道获胜次数最多的地点，而这一战绩也使得他的五连胜佳绩似乎是板上钉钉。他在第一圈两次击退了强势劲敌勒克莱尔。
这位荷兰籍车手在倒数第二圈时有时间进站换上新的软胎，试图在最后一圈中创下最快圈速，他以 1 分 07.012 秒的单圈成绩获得额外的世界冠军积分。周末的主导力就此画下句点，他在三天内除了一场计时赛之外全都取得领先。
维斯塔潘的连续圈速纪录被终结了——在第 24 圈进站后，他短暂落后于法拉利双人组勒克莱尔和塞恩斯，结束他连续 248 圈的领先优势。但他在 71 圈后的最终取得优势（5.155 秒，加上一次额外的进站）充份显示他仍掌控了整个周末。
这位 25 岁的车手还赢得了周六的冲刺赛。唯一紧张时刻是，他在湿地中由于车轮过度打滑造成起步缓慢，并在第 1 号弯落后于佩雷兹，两人并肩奔驰（维斯塔潘的右轮短暂接触草地），之后维斯塔潘在第 3 号弯重新取得领先地位。 维斯塔潘谈到佩雷兹时表示：“他说他看不到我，我相信他的话——没有必要对此小题大做。”
如果考虑到维斯塔潘的状态和他在赛道上的家世，维斯塔潘登上领奖台的最高位置是预料中的事，那么在经历了周末的艰难准备后，佩雷兹与他一起登上奥地利领奖台的可能性似乎不大。
墨西哥车手几乎没有睡觉并且还发烧，他完全错过了周四的赛道活动，之后在排位赛Q2又因违反赛道限制被取消三圈，在排位赛中排名第 15。
周六是佩雷兹扭转局面的开始，在冲刺排位赛中获得第二名，并以相同的位置完赛，而周日，第八排发车的冲锋陷阵，则与塞恩斯争夺第三名猛烈的攻势成为场上的亮点，佩雷兹最终在还剩 10 圈时锁定了位置 。

4. 判罚阻碍了 AlphaTauri 的成绩

Nyck de Vries of Scuderia AlphaTauri at the Austrian Grand Prix on July 2, 2023.

A clash with Kevin Magnussen dashed any top-10 hopes for Nyck de Vries

© Getty Images/Red Bull Content Pool

这是奥地利周末的话题——排位赛和正赛中因违反赛道限制而受到的处罚似乎无穷无尽—— Scuderia AlphaTauri 车队双人组 Nyck De Vries 和 角田裕毅 也未能幸免，他们在与赛事管理员发生冲突后，终场分别获得第 15和第 18 名。
De Vries在星期五度过了一个棘手的时期，他在排位赛中排名垫底，而在星期六的冲刺赛中，他从第 14 位发车拿下第 17 位。周日的大奖赛正赛中，车队在赛前安装了新的电池和电子控制单元后，他从维修站起步，但在第 39 圈与马格努森的Haas赛车发生碰撞受到 5 秒的判罚，进而阻止了他的前进攻势。
从第 16 位发车，角田裕毅周日的比赛开始，在第一圈的第 3 弯与阿尔派车队的奥康发生擦撞，前翼受损，日本车手随后冲入第 4 弯的碎石路，并在进站更换车头后跌至最后一名。由于违反赛道限制受到多次判罚，他在看到方格旗仅排在马格努森之前。

5. 我们需要了解的数字

248: 维斯塔潘连续领先圈数以 248 圈结束，这是自 1988 年Ayrton Senna为麦克拉伦赢得首座世界冠军以来最长的车手纪录。 Senna在该赛季连续领先 264 圈，而Alberto Ascari则在 1952-53年连续领先 305 圈。

6. 围场的话语

“对我来说最重要的是第一圈，保持领先。之后我们就可以开始自己的比赛了。这里的轮胎寿命管控不是很好，但我们的表现很完美。美好的一天 - 我非常享受这场比赛！”
麦克斯 维斯塔潘

7. 重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

229

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

148

-81

3

Fernando Alonso

Aston Martin

129

-100

4

Lewis Hamilton

Mercedes

108

-121

5

Carlos Sainz

Ferrari

86

-143

车队积分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

377

-

2

Mercedes

178

-199

3

Aston Martin

172

-205

4

Ferrari

158

-219

5

Alpine

48

-329

8. 赛道之外

奥地利Red Bull车队和 Scuderia AlphaTauri 车队之间（非）正式的系列赛在奥地利创下了新的里程碑，维斯塔潘 和 角田裕毅 驾驶着两辆巨型卡车并肩作战。
谁赢得了 Erzberg 的对决，这是越野摩托车艰困耐力赛事 奥地利Red Bull Erzbergrodeo 的传奇场地？里卡多在迈阿密的水上比赛中获得第二名，仅次于角田裕毅……欲知在沙尘混战究竟发生了什么事，并观看下方的视频。

6 分钟

（不）严肃的竞赛系列

观看 F1 车手麦克斯·维斯塔潘 (Max Verstappen) 和角田裕毅(Yuki Tsunoda) 驾驶巨型卡车在奥地利的一座铁矿上展开对决。

Yuki Tsunoda

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第10 站（英国），7 月 7 日至 9日
赛道名称/地点：英格兰北安普敦郡/银石赛道
长度/圈数：5.891公里/ 52圈
大奖赛次数/首次亮相：56 次 /1950 年
最成功的车手：汉密尔顿（8次获胜）
最成功的车队： 法拉利 (15 胜)
2022 年领奖台: 第一名：塞恩斯（法拉利车队）、第二名：佩雷兹（奥地利Red Bull车队）、第三名：汉密尔顿（梅赛德斯车队）

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Kalle Rovanperä toasts the World Rally Championship at Rally New Zealand in Auckland.

Kalle Rovanperä toasts the World Rally Championship in Auckland

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

如何成为一名专业拉力赛车手？ Kalle Rovanperä 知道，这位 20 岁的芬兰籍车手是世界拉力锦标赛(WRC)的卫冕冠军，他的卫冕之路也进展得很顺利。
是什么造就了一名出色的拉力赛车手？如何才能达到这一目标？是否存在太年轻而无法开始的情况？让我们在此进一步了解最年轻的 WRC 世界冠军的内幕消息。
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