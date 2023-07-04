本周末我们将回到奥地利施蒂里亚山脉史诗般的奥地利Red Bull 环道，您知道我们将会带来派对愉悦的气氛。那么，何不加入我们一起参加活动呢！这里是为您制作正宗奥地利风味所需的一切。
奥地利开胃菜
奥地利以其令人惊叹且美味的食物而闻名。国菜是苹果馅饼。全世界最好的厨师们争论如何制作这种最美味的佳肴，但普遍的共识是制作自己拿手的薄脆酥皮，而不是使用现成的制品，但很多奥地利人不使用自己的东西，不过这并非欺骗。它与新鲜奶油或冰淇淋非常搭配，此时，您会想要一杯美味浓烈的咖啡来搭配。
另一种流行且世界闻名的奥地利菜肴是维也纳炸肉排。它与国家的联系非常紧密，以至于受到法律保护！维也纳炸肉排是将小牛肉捣碎，裹上面包屑然后油炸。不太健康，但很好吃！
如果您想制作真正的施蒂里亚菜肴，请尝试 Verhackert。 Verhackert 是一种由切碎的五花熏肉与盐、蒜末和南瓜籽油混合制成的涂抹酱，涂在厚厚的新鲜面包片上。
奥地利风味酒
奥地利拥有大量啤酒厂和葡萄园，因此啤酒和葡萄酒的选择几乎任君挑选。他们在生产美味杜松子酒方面也有着悠久的历史。如果您想在方格旗后喷洒气泡酒，斯伦贝谢的气泡酒非常适合任何庆祝活动。
如果您正在寻找淡酒之类的东西，那么奥地利Red Bull无酒精鸡尾酒应该是您的最佳选择。由于Max在奥地利Red Bull赛道上获得四次胜利和七次登上领奖台，我们认为“Breeze”将是最好的选择。为了制作 The Breeze，您需要：10 毫升蓝色柑橘糖浆、半个橙汁、冰块、一罐奥地利Red Bull能量饮料和装饰用的橙片。
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The Breeze
Recipe on how to make Red Bull mocktail The Breeze
电子音乐
您观赏的派对即将开始，但萤幕上的解说停止后您会需要一些音乐，因此我们为您整理了 Bull’s Beats 播放列表，为您的周末增添一些奥地利大奖赛的氛围。
派对服饰
我们假设您已经准备好皮裤和连衣裙，但为什么不将其与奥地利Red Bull 车队官方队服一起搭配呢！
从连帽衫、T 恤到帽子和咖啡杯，这里有您可能需要的一切。如果您想看起来非常新潮，那就给自己买一件“百胜”T 恤吧。
举办精彩的奥地利大奖赛观赏派对所需的一切，就是这样。请好好享受吧!
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