虽然Max Verstappen在领跑情况下最后时刻爆胎，遗憾出局，但Red Bull Racing Honda奥地利红牛赛车车队的新标竿在疯狂的阿塞拜疆大奖赛赢得冠军宝座。

周末在巴库赛道上，对 Red Bull 车队来说，几乎是完美的星期天。Max Verstappen 在阿塞拜疆大奖赛 51 圈比赛中领先 13 圈，随着方格旗即将出现，一切都在掌控之中。他准备扩大自己在世界冠军的领先优势，但命运却有不同的想法。

当他在F1一级方程式职涯首次即将蝉联冠军宝座之时，Verstappen在比赛还剩最后5圈，在高速行驶中后轮胎遭遇严重爆胎事件，赛车失速撞向防护墙，幸运的是荷兰籍车手在时速330公里的疾速中毫发无伤幸运逃脱。当 Verstappen 前往赛道的医疗中心接受检查时，看来他的世界冠军领先头衔似乎正离他而去，但错不在他。不过，接续事情的演变还真的有点奇怪。据赛后报道，Verstappen是因为压到了之前遗留在赛道上的赛车碎片才导致爆胎的、

Verstappen 的队友Sergio Pérez 第6位发车，起步出色且速度惊人，在稍早比赛即追进至第2位，领先 Verstappen 的争冠对手Lewis Hamilton，两人从发车区排成一排进行两圈冲刺，直至 Verstappen 撞车碎片清除才结束互尬的场面。 但是Hamilton在第一个弯道处因冷剎车冲过了头，让Pérez得以轻松赢得职业生涯的第2场胜利殊荣；终场，Hamilton排在第 15 名且没有积分的情况下，让Verstappen保持他的4分领先，仍居冠军领先优势。

Pérez war nach Hamiltons Blackout sicherer Sieger. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez kam in der Boxengasse ohne Auto, aber freudestrahlend an. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Hamilton没有积分进帐，再加上他的队友Valtteri Bottas仅以第 12 名完赛，此举让Red Bull在其车队积分榜的领先优势从 1 分扩大到 26 分，当这场比赛尘埃落定后，依照巴库赛道的标准 , 可谓曲折离奇超乎大家的想象。

还想知道更多吗？4座世界冠军车手Sebastian Vettel从第 11 位发车，这位Aston Martin车队的车手终场赢得亚军荣耀，而 Scuderia AlphaTauri 车队的Pierre Gasly以第3名的成绩登上职涯第3次颁奖台殊荣，这位法国籍车手在最后赛段与Ferrari车队Charles Leclerc激动人心的缠斗过程，此时，谁还会在乎杆位开始的名次。

F1阿塞拜疆大奖赛首都市街赛精彩关键纪实.

Checo 收拾残局

Pérez在周五的练习赛中速度最快，并在巴库大奖赛上表现出色亮眼——他之前曾两次在此赛道拿下第3名成绩——这解释了为什么用他自己的话来说，在周六的排位赛仅拿下第7名，他“很恼火”的原因，其中有4次出现红旗停止。但就在那时，他的运气改变了。

由于McLaren车手Lando Norris在排位赛因红旗违规，让Pérez在排位赛上前进了一个位置，在比赛进行到第 7 圈时，Pérez跑进第3位，然后在第 13 圈进站后速度逐渐拉开，并且超越了Hamilton。 当Verstappen在前方操控全局时，Pérez让Hamilton在后方一圈又一圈地苦苦追赶，而Red Bull车队在 2016 年马来西亚站最后一次以 1-2 名完赛的漫长等待中，看来这响应是确定无疑了，直到 Verstappen 的意外退赛告终。

受到压力和赛车维持度的影响，Pérez仍能保持冷静以对，另外他在去年年底的萨基尔大奖赛上赢得第2场胜利后的加持，本站结束，他在车手积分榜上已推进至第3名。

Sobald die Chance da war, griff Pérez zu. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他赛后笑着表示：“通常巴库站是很疯狂的，但是……。”

“我的起跑不算好，他（Hamilton）就在我旁边，但我想‘我不会错过它的’，我尽可能晚剎车，但这对他起不了作用。这绝对是对我自己和车队信心大增的一次机会。”

Red Bull车队负责人Christian Horner对Pérez'的表现欣喜若狂，开玩笑地说：“Verstappen的撞车到Pérez冲线夺冠后情绪的转折，就像是在坐云霄飞车，让他瞬间‘老了大约 20 岁’。”

Horner 表示：“他是一位狡黠的车手和精明的赛车手，他表现得非常非常好。”

“他在比赛中的速度与节奏令人惊叹。他还要处理液压问题，我们真的很担心赛车无法完成比赛。我们原认为我们在重新开始时会输掉比赛，但一切都奏效了，Sergio做到了。”

“太好了。 他凭实力赢得这场比赛—但对Max来说是不幸的，不过，所幸（Sergio）一路阻止了Lewis的进攻行动。”

Ｍax看到一线生机

当他在医疗中心接受检查时，他的手机开始嗡嗡作响，Verstappen 不情愿地接受了巴库的退赛事实，但他的屏幕上显示着告诉他，他所需要知道的一切事实与现况。

这是一个未预期的好消息，他本应该有更多的庆祝活动，Verstappen在第 11 圈取得领先并在Hamilton进站后保持领先后控制了全局。看来他上次在摩纳哥取得胜利后将在他的职业生涯中首次获得蝉联胜利的机会即将到手，但是虽然这个里程碑必须再等待，不过，他可以安慰自己没有输给他最大的强劲对手。

Verstappen durfte trotz guter Pace nicht feiern. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen谈到他的事故时表示：“直到我突然向右转的那一刻，我才感觉到有些状况发生。”

轮胎就从轮框上爆裂，这样的状况很糟，在这种速度下爆胎，又在这么危险的地方。.

“在那之前，我们进行了一场非常严峻的比赛。我们完全控制住了。发生这样的事情真的令人非常失望，我们错过了很多积分，我们本来可以拉开冠军差距，但发生这种情况结果又如此接近，真是令人非常沮丧。”

“对我来说一切都很好—对车子来说，就不多说了……。”

Gasly乐得说不出话来，角田变得更强劲了

Gasly通常话是滔滔不绝的，看来AlphaTauri 车队本赛季是找对人选了，他拿下 15 积分和排名第７的队友Yuki Tsunoda 得到 6 分，这回车队在车队积分榜上推升至第６位的佳绩。

Gasly 在巴库的３场比赛首次拿下积分时表示：“我甚至不知道该说什么，这是一场如此疯狂的比赛。”

Gasly feierte sein überraschendes Podium enthusiastisch. © Getty Images/Red Bull Content Pool

“最后两圈竞争非常激烈——我们不得不把肘部伸了出来！我必须全力以赴，因为我真的很想要这个颁奖台。这辆赛车整个周末的表现都令人难以置信，我们在那里的每场比赛中都表现得非常出色。排位赛是超级竞争的，我不知道我们是否可以为那个位置或颁奖台而战，但最终我们真的做到了。”

角田裕毅度过了他F1 职业生涯初出茅庐中最好的一个周末，周六的速度第１次进入 Q3，尽管在 Q3 中分流较晚，但仍获得第７名，之后在他从未见过的赛道上跑了 51 圈后，以相同的位置完赛。

Vettel的回神，Stroll的转向

Hamilton在最后一次失误后从前线消失，终结其 54 场比赛的积分进帐，并看到他的老搭档Vettel在过去的 25 场大奖赛中，终于取得了最好的成绩，以及Aston Martin车队重返大奖赛后的第一个颁奖台荣耀。

这对德国籍车手和他的车队来说是一个值得欢庆的好消息，并且缓解了队友 Lance Stroll 退出时的一些痛苦，他的左后轮在第 30 圈起跑点附近发生类似Verstappen的爆胎事件，将这位加拿大籍车手失速转向撞进了防护墙上。

另外，Fernando Alonso拿下其F1 复出的最好成绩，为Alpine车队赢得第６名，而另一位前世界冠军Kimi Raikkonen则以第 10 名完赛，为Alfa Romeo车队赢得本赛季的第１分。

下一站：法国里维耶拉站

在阿塞拜疆进行了一场激动人心的比赛之后呢？法国大奖赛（6 月 20 日）在缺席一年后回归，届时将在保罗·里卡德（Paul Ricard）赛道举行本赛季的第 7 轮比赛。

自从这场赛事在中断 10 年后，于2018 年重返赛程以来，Hamilton一直在法国大奖赛居主导的地位，但正如巴库站所证明的那样，对 2021 年任何信心十足的预测几乎是不可能的，况且 F1 车迷再高兴不过出乎意料的结果。

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