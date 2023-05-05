1. 阿塞拜疆恰好吻合 74* 这个单词

奥地利Red Bull车队在 2023 年继续保持无可匹敌的态势，佩雷兹在阿塞拜疆领先队友维斯塔潘赢得胜利，车队在其 19 年的历史上，首次赢得一个赛季的前四场比赛；也是车队在本赛季第三次 1-2名令人瞩目的战绩，法拉利车队的勒克莱尔以落后佩雷兹21 秒的成绩位居第三，摩纳哥车手也打破了阿斯顿马丁车队的阿隆索连续第四次登上领奖台的机会。

*2023 是第74个F1赛季

2. 阿塞拜疆大奖赛精彩照片合集

That's four races, three 1-2 results for Red Bull in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Pitting under safety car conditions handed Pérez the lead © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was unlucky with the timing of his pit stop © Getty Images/Red Bull Content Pool De Vries' retirement turned the race on its head © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez took P1 in a Sprint race for the first time on Saturday © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen was frustrated with Russell after they clashed in the Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 佩雷兹两步走上冠军宝座

For the second time in three years, Pérez was king of the castle in Baku © Getty Images/Red Bull Content Pool

这是佩雷兹在阿塞拜疆的第二场胜利——他之前曾在 2021 年在巴库获胜——继续奥地利Red Bull在惊险的街道赛道上取得冠军。 他的胜利是车队连续第三次在该赛道上获胜，也是他职业生涯的第六次胜利。

由于Scuderia AlphaTauri 车手 Nyck De Vries在第10圈退赛，比赛启动了安全车。维斯塔潘从领先位置进站，当时黄旗出现影响了同伴荷兰车手出站，但因为很快就出动了安全车，此时佩雷兹能够从第二位进站，并在进站阶段中超越了维斯塔潘。

当比赛在第 14 圈恢复时，维斯塔潘不得不第二次超越勒克莱尔。尽管如此，佩雷兹在剩下的 41 圈中保持了至少 1.5 秒的领先优势，这是他在第二站沙特阿拉伯大奖赛获胜后，今年的第二场胜利。

佩雷兹在周六的 17 圈冲刺赛中也胜出，接着赢得巴库大奖赛的第二场胜利，维斯塔潘则在稍早比赛时，与梅赛德斯车手拉塞尔发生擦撞造成汽车受损后，仅次于勒克莱尔获得第三名。

4. 角田裕毅的坚持赢得积分进帐

Tsunoda earned his world championship point the hard way © Getty Images/Red Bull Content Pool

AlphaTauri车队的角田裕毅在巴库的坚持得到了回报，这位日本车手在最后一圈拿下第 10 名，当时埃尔派车队的奥康执行唯一一次进站。这可谓是对角田裕毅的奖励——他上次在澳大利亚也获得了第 10 名——周五的冲刺赛他获得了出色的第八名，AlphaTauri车队在本赛季第二阶段的升级，解锁了一些急需在大直线的速度需求。

在车库的另一边，De Vries第一次在F1 参加巴库赛事显得更加令人担忧；这位荷兰籍车手在排位赛中撞上了 3 号弯的障碍，于周六冲刺赛的第一圈与角田裕毅发生了擦撞，然后在周日的大奖赛中又撞上了 5 号弯的护墙，造成前悬架损坏，成为星期天赛事中两位退赛车手之一 ，这也促使安全车将佩雷兹送入他之后保持的领先地位。

5. 你需要知道的数字

12（年）： 奥地利Red Bull在阿塞拜疆连续第二次取得 1-2 名的成绩，这是自 2010 年和 2011 年巴西大奖赛以来的第一次，当时塞巴斯蒂安·维特尔与马克·韦伯连续两年主导了领奖台上前两名的位置，车队已经连续几年在同一赛道上完成了 1- 2名的佳绩。

6.围场的话语

7. 数据

车手积分排行榜

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 93 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 87 -6 3 Fernando Alonso Aston Martin 60 -33 4 Lewis Hamilton Mercedes 48 -45 5 Carlos Sainz Ferrari 34 -59

车队排名积分榜

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 180 - 2 Aston Martin 87 -95 3 Mercedes 76 -104 4 Ferrari 62 -118 5 McLaren 14 -166

8. 赛道之外

67 岁的 Franz Tost 是近二十年F1 车队的负责人，是一位冠军教练和全能型自然力量的拥护者。 在播客“Why I Run”第 2 季第 6 集中聆听 Scuderia AlphaTauri 车队老板的箴言，并进一步了解他的三个绝对必行改善身心健康的好方法。

9. 下一站，我们需要知道什么？

第五站在迈阿密，5月5-7日

赛道名称/位置： 迈阿密花园市迈阿密国际赛车场

长度/圈数： 5.412公里/57圈

主办次数/首次亮相大奖赛： 1次/ 2022年

最成功的车手： 维斯塔潘（一场胜利）

最成功的车队： 奥地利Red Bull车队（一场胜利）

2022 年领奖台： 第一名：维斯塔潘（奥地利Red Bull车队），第二名：勒克莱尔（法拉利车队），第三名：塞恩斯（法拉利车队）

10. 奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

Two-time Dakar Rally winner Austin Jones © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

进一步认识这位美国籍车手 Austin 'AJ' Jones，这位 27 岁的年轻人看起来将在不久的将来成为主导越野赛车的主要竞争者之一，蝉联达喀尔拉力赛的胜利将为他的声誉创造奇迹 ...

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