B-Girl 671的崛起

B-Girl 671只花了一年的时间就牢牢巩固自己是世界级b-girl的名声。2022年是她第一次开始到亚洲以外的地区比赛——而大家也立刻感受到她所带来的影响与震撼。

671的第一场欧洲solo b-girl battle是在斯洛伐克举办的Outbreak Europe上。在这场拥有诸多实力坚强的b-girl参赛者的赛事上，671使出了她power moves为基础的凶猛风格赢得了b-girl solo的比赛，展现了她的超高水平。

一个月后，671在葡萄牙举办的Porto World Battle中打败众多大咖对手，并且拿下solo b-girl冠军头衔。接着，她又在韩国的2022 WDSF World Breaking Championships闯入决赛拿下第二。

671 was a wild card at the Red Bull BC One World Final 2022 © Little Shao / Red Bull Content Pool

随着她来势汹汹地进入国际赛事圈，她争取到了在2022奥地利Red Bull BC One世界总决赛 16强的外卡名额。首次踏上世界著名舞台的她，再次毫不客气地展现她的超高水平的breaking技巧。在总决赛当晚的精彩battle中，她只输给了最后的冠军 B-Girl India。

671是中国年轻、怀有抱负的breaking人才之一，代表着他们可以在舞台对上世界最顶尖的对手。然而，这位只要每次踏入舞池都可以造成非凡影响的17岁女孩究竟是谁？

01 一切的开始

671的故乡来自中国的辉县市，671（刘清漪）在她10岁时第一次在街上看到有人在跳breaking。她立刻被现场的舞蹈氛围所吸引，并且很快地找到了可以开始学跳舞的教室。这里也是她成立首个舞团（Show Off舞团）、以及结识她的第一个breaking老师B-Boy Bo的地方。对此671表示：“我真的很感谢他，因为他教会了我非常多东西。”

她笑着回想与B-Boy Bo第一次会面时的对话：“当我请他教我跳舞时，他看着我想‘这个女孩将会成为一个好的b-girl，我们开始吧。’”

这个女孩会成为一个好的b-girl，我们开始吧。 B-Boy Bo 对于671的看法

Breaking对于671个性的影响很大。当她刚开始时，她曾是一个害羞的女孩，舞蹈则帮助她更愿意展现自己。她回想道：“在开始breaking前，如果我不认识一个人，我会很害羞而且没有办法与人们沟通。”

Breaking对于671个性的影响很大。当她刚开始时，她曾是一个害羞的女孩，舞蹈则帮助她更愿意展现自己。她回想道：“在开始breaking前，如果我不认识一个人，我会很害羞而且没有办法与人们沟通。”

Breaking gave 671 confidence on and off the stage © Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

02 671成为breaking专业运动员的历程

在参与她的一个舞团后，671加入了她所属城市的舞团，她说道：“中国是一个拥有很多城市的国家。我们的城市有代表队伍，而在我成为运动员后，我就加入了市中心的团队，这里也让我开始接受较正式的训练。”

在城市代表队中，671认识了她第二个breaking老师，同时也是代表队的教练B-Boy Chao。接下来她赢得了China Games中b-girl的solo battle，并且被选入中国国家代表队，她说道：“只有赢得非常著名的胜利，你才能加入中国队。”

加入中国队后让671的breaking训练提升到另一个等级，透过定期的力道和体能训练，她认为这帮助了整个团队的进步。中国队也提供机会可以出国参加世界各国的比赛，其中就包含她在Outbreak Europe和Porto World所赢的冠军赛事。

Her outstanding international performances earned her a spot on Team China © Little Shao / Red Bull Content Pool

03 透过学习文化找到她的舞蹈风格

当671开始breaking时，她爱上了power moves及其所需要的技巧，但在经过3到4年后的训练，她发现：“我没有练习太多步法或top rock，而且我并不知道关于breaking舞蹈真正的文化或本质。”

是671的第二个老师B-Boy Chao教了她关于breaking的本质和发源文化。她说：“他教导我关于hip-hop文化的基础，在学习这样的知识后，我开始找到了属于自己的风格。”

这是 671 突破瓶颈的关键，她在舞蹈中呈现的风格和真实性格成为她希望人们了解她的样貌，正如她解释的那样：“当我参加比赛时，我希望人们了解我的风格以及B-Girl 671是谁。”

671 is known for power moves and a high-energy style of breaking © Little Shao / Red Bull Content Pool

04 作为运动员和b-girl的未来

随着breaking成为世界认可的正规运动项目，671 成为新一代breaking运动员，致力在 2024 年巴黎奥运会上赢得奖牌。

我想发展自己的力量和风格...希望让更多人认识我：来自中国的B-Girl 671。 B-Girl 671

她在欧洲的两个重大比赛的胜利无疑使 671 成为中国breaking的顶尖后起之秀，但这位年轻的 b-girl 很快就理解她所属的团队以及他们共同的目标，她说：“我们要展现我们的风格并且让人们知道中国的breakers很厉害。”671感谢她经由加入中国队所获得的支持，继续说：“我以代表中国队感到自豪。以前也许有些人不知道我们国家有那么多 b-boy 和 b-girl，但现在人们会知道了。”

不过，才是青少年的她，说到现在对未来的憧憬，她的愿景很简单：“我想发挥自己的力量和风格，享受更多的国际比赛，希望更多的人知道我：来自中国的B-Girl 671。”

"I hope that more people will know me, B-Girl 671, from China" © Little Shao/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull BC One世界总决赛 Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

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