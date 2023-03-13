B-Girl 671 from China poses for a portrait prior to the Red Bull BC One World Final in New York, USA on November 8, 2022.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Breaking

B-Girl 671的崛起

来自中国的B-Girl 671首次参加欧洲赛就接连赢得冠军，她的横空出世立刻引起了众人的关注，她也就此晋升进入世界顶尖breakers的排行榜。
作者 Emmanuel Adelekun
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Red Bull BC One

Red Bull BC One是世界上最大、最富盛名的的一对一B-Boy和B-Girl比赛。

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目录

  1. 1
    一切的开始
  2. 2
    671成为breaking专业运动员的历程
  3. 3
    透过学习文化找到她的舞蹈风格
  4. 4
    作为运动员和b-girl的未来
B-Girl 671只花了一年的时间就牢牢巩固自己是世界级b-girl的名声。2022年是她第一次开始到亚洲以外的地区比赛——而大家也立刻感受到她所带来的影响与震撼。
671的第一场欧洲solo b-girl battle是在斯洛伐克举办的Outbreak Europe上。在这场拥有诸多实力坚强的b-girl参赛者的赛事上，671使出了她power moves为基础的凶猛风格赢得了b-girl solo的比赛，展现了她的超高水平。
一个月后，671在葡萄牙举办的Porto World Battle中打败众多大咖对手，并且拿下solo b-girl冠军头衔。接着，她又在韩国的2022 WDSF World Breaking Championships闯入决赛拿下第二。
B-girl 671 from China poses for a portrait at the Red Bull BC One World Final in New York, USA on November 8th, 2022

671 was a wild card at the Red Bull BC One World Final 2022

© Little Shao / Red Bull Content Pool

随着她来势汹汹地进入国际赛事圈，她争取到了在2022奥地利Red Bull BC One世界总决赛 16强的外卡名额。首次踏上世界著名舞台的她，再次毫不客气地展现她的超高水平的breaking技巧。在总决赛当晚的精彩battle中，她只输给了最后的冠军 B-Girl India。
671是中国年轻、怀有抱负的breaking人才之一，代表着他们可以在舞台对上世界最顶尖的对手。然而，这位只要每次踏入舞池都可以造成非凡影响的17岁女孩究竟是谁？
01

一切的开始

671的故乡来自中国的辉县市，671（刘清漪）在她10岁时第一次在街上看到有人在跳breaking。她立刻被现场的舞蹈氛围所吸引，并且很快地找到了可以开始学跳舞的教室。这里也是她成立首个舞团（Show Off舞团）、以及结识她的第一个breaking老师B-Boy Bo的地方。对此671表示：“我真的很感谢他，因为他教会了我非常多东西。”
她笑着回想与B-Boy Bo第一次会面时的对话：“当我请他教我跳舞时，他看着我想‘这个女孩将会成为一个好的b-girl，我们开始吧。’”
这个女孩会成为一个好的b-girl，我们开始吧。
B-Boy Bo 对于671的看法
Breaking对于671个性的影响很大。当她刚开始时，她曾是一个害羞的女孩，舞蹈则帮助她更愿意展现自己。她回想道：“在开始breaking前，如果我不认识一个人，我会很害羞而且没有办法与人们沟通。”
Breaking对于671个性的影响很大。当她刚开始时，她曾是一个害羞的女孩，舞蹈则帮助她更愿意展现自己。她回想道：“在开始breaking前，如果我不认识一个人，我会很害羞而且没有办法与人们沟通。”
671 of China competes at the Red Bull BC One World Final at the Hammerstein Ballroom in New York, USA on November 12, 2022

Breaking gave 671 confidence on and off the stage

© Carlo Cruz / Red Bull Content Pool

02

671成为breaking专业运动员的历程

在参与她的一个舞团后，671加入了她所属城市的舞团，她说道：“中国是一个拥有很多城市的国家。我们的城市有代表队伍，而在我成为运动员后，我就加入了市中心的团队，这里也让我开始接受较正式的训练。”
在城市代表队中，671认识了她第二个breaking老师，同时也是代表队的教练B-Boy Chao。接下来她赢得了China Games中b-girl的solo battle，并且被选入中国国家代表队，她说道：“只有赢得非常著名的胜利，你才能加入中国队。”
加入中国队后让671的breaking训练提升到另一个等级，透过定期的力道和体能训练，她认为这帮助了整个团队的进步。中国队也提供机会可以出国参加世界各国的比赛，其中就包含她在Outbreak Europe和Porto World所赢的冠军赛事。
B-Ggirl 671 from China competes against B-Girl Alessandrina from Italy at the Red Bull BC One World Final in Hammerstein Ballroom in New York, USA on November 12, 2022

Her outstanding international performances earned her a spot on Team China

© Little Shao / Red Bull Content Pool

03

透过学习文化找到她的舞蹈风格

当671开始breaking时，她爱上了power moves及其所需要的技巧，但在经过3到4年后的训练，她发现：“我没有练习太多步法或top rock，而且我并不知道关于breaking舞蹈真正的文化或本质。”
是671的第二个老师B-Boy Chao教了她关于breaking的本质和发源文化。她说：“他教导我关于hip-hop文化的基础，在学习这样的知识后，我开始找到了属于自己的风格。”
这是 671 突破瓶颈的关键，她在舞蹈中呈现的风格和真实性格成为她希望人们了解她的样貌，正如她解释的那样：“当我参加比赛时，我希望人们了解我的风格以及B-Girl 671是谁。”
B-Girl 671 from China competes against B-girl India from Holland at the Red Bull BC One World Final at Hammerstein Ballroom in New York, USA on November 12th, 2022

671 is known for power moves and a high-energy style of breaking

© Little Shao / Red Bull Content Pool

04

作为运动员和b-girl的未来

随着breaking成为世界认可的正规运动项目，671 成为新一代breaking运动员，致力在 2024 年巴黎奥运会上赢得奖牌。
我想发展自己的力量和风格...希望让更多人认识我：来自中国的B-Girl 671。
B-Girl 671
她在欧洲的两个重大比赛的胜利无疑使 671 成为中国breaking的顶尖后起之秀，但这位年轻的 b-girl 很快就理解她所属的团队以及他们共同的目标，她说：“我们要展现我们的风格并且让人们知道中国的breakers很厉害。”671感谢她经由加入中国队所获得的支持，继续说：“我以代表中国队感到自豪。以前也许有些人不知道我们国家有那么多 b-boy 和 b-girl，但现在人们会知道了。”
不过，才是青少年的她，说到现在对未来的憧憬，她的愿景很简单：“我想发挥自己的力量和风格，享受更多的国际比赛，希望更多的人知道我：来自中国的B-Girl 671。”
B-Girl 671 from China poses for a portrait prior to the Red Bull BC One World Final in New York, USA on November 8th, 2022.

"I hope that more people will know me, B-Girl 671, from China"

© Little Shao/Red Bull Content Pool

奥地利Red Bull BC One世界总决赛

Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

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