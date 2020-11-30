这是Red Bull车队自2017年以来，首次两位车手同时登上颁奖台的席位。这个周末，巴林大奖赛经历了一场极具戏剧性的波折，因Haas车队的Romain Grosjean遭遇了一场极可怕又严重的撞车意外，导致赛程中断，赛事必须重启的状况。

灯灭起跑之际，杆位车手Lewis Hamilton取得优势地位，一马当先。另前排首发其Mercedes队友Valtteri Bottas则偏离了位置，此举让Max Verstappen 在第1弯道趁势攻占第2名； Alex Albon也超越了Bottas，但被挤进内侧，随后被Racing Point车队的 Sergio Perez后来居上，他绕过Mercedes赛车推进至第3位。

车阵后方，事态变得有点失去控制，行经第3弯道之后，因Racing Point车队的Lance Stroll在右侧跑得太开，Alfa Romeos车队其中一位则在左侧偏离了赛道，此时Haas车队的Romain Grosjean因行进太过冒进，进而与AlphaTauri车队的Daniiil Kvyat发生擦撞意外，此时Haas赛车在高速状况下直接冲出了赛道，并撞进Armco护墙。赛车瞬间摔裂成两半，漏出的燃油瞬间点燃整部赛车。

不幸中的万幸，奇迹般地，Grosjean从残骸中爬了出来，越过护栏，看上去并无大碍。随后，他立即在国际汽联医疗车队的协助下送医诊治。此时红旗出现、赛事暂停。

Max Verstappen drove a strong race to second place © Getty Images/Red Bull Content Pool

非常感谢Ian和Alan，以及国际汽联朋友们的协助。他们绝对是今天的英雄。 Christian Horner OBE 据说Grosjean仅手部和脚部有轻微烧伤，已被送往医院接受进一步的检查。 延迟80分钟后，比赛再次重启，但第2段的比赛也是意外频传。Hamilton再次遥遥领先Max 与 Perez。后方Alex再次挑战Bottas，但芬兰籍车手防守严密，让Albon无法越雷池一步。但在更后方，Stroll与Kvyat之间则发生了碰撞，Stroll的赛车在疾速下被顶了个四脚朝天。 幸好Stroll没受伤，瞬间从车底爬了出来，但安全车已部署出巡。在警戒期间，Bottas因碎片刺穿轮胎，进站换上硬胎出站。此时芬兰籍车手落在Pérez的后方， Alex上升至第4名。

Pierre Gasly was back in the points in Bahrain © Getty Images/Red Bull Content Pool

当安全车在第8圈结束离开赛道时，Hamilton再次起步表现良好，将Verstappen挤向外侧。在他们的后方，Leclerc试图超越Ocon推进至第6名，但法国籍车手防守俱佳。

Hamilton是领先集团首位进站，这位Mercedes车手换上中性胎出站。Albon也在同时间进站，Verstappen在1圈后进站换上了硬胎。

赛程过半时，Hamilton领先Max 4.8秒，而第三名的Pérez则落后了16秒，比Albon领先3.7秒。

与此同时，McLaren车队的 Carlos Sainz表现抢眼，这位西班牙籍车手超越了两辆Renaults赛车，攻进第6名，跑在队友Lando Norris 的后方。

Red Bull车队两位车手居前方集团，再次执行进站策略，Verstappen 和 Albon都在第35圈结束时进站，不过Verstappen的进站较慢。Hamilton则在下1圈进站换胎，幸运地，出站仍居Max的前方位置。

当Pérez进站后，依然领先泰国籍车手，持续保持第3名位置，此时Albon未能找到任何进攻机会。

比赛随后又重新进入较安定的状态，看似直到最后冲线，排位顺序不太可能再更动。车队为了能与后方Pérez之间有更大的差距，选择在最后阶段再次让Verstappen进站，并换上一组中性胎出站，此时，荷兰籍车手以1分32秒014的成绩刷紫，获得额外加分。

在他的后方，看来Albon只能坐等第4名位置，但出人意料的是几圈后，Pérez的引擎出现状况，让Albon获得了登山领奖台的机会。在他拿下个人F1职业生涯第2个季军的同时，这也是Red Bull车队自2017年以来，再次有两位车手同时登上领奖台。

Alex的后方，Norris超越队友Sainz拿下第4名，AlphaTauri车队的 Pierre Gasly则领先Ricciardo、Bottas、 Ocon 及 Leclerc拿下第6名佳绩。

The boys and their podium prizes © Getty Images/Red Bull Content Pool