F1

F1巴林站事故频发：Verstappen与Albon分获二三 Grosjean遭严重车祸赛车断裂火光冲天

© Getty Images
巴林站上，Verstappen赢得本赛季的第10个领奖台及他的第6个亚军，他的队友Alex则拿下个人职业生涯第2个季军佳绩。
作者 James W Roberts发布于
这是Red Bull车队自2017年以来，首次两位车手同时登上颁奖台的席位。这个周末，巴林大奖赛经历了一场极具戏剧性的波折，因Haas车队的Romain Grosjean遭遇了一场极可怕又严重的撞车意外，导致赛程中断，赛事必须重启的状况。
灯灭起跑之际，杆位车手Lewis Hamilton取得优势地位，一马当先。另前排首发其Mercedes队友Valtteri Bottas则偏离了位置，此举让Max Verstappen 在第1弯道趁势攻占第2名； Alex Albon也超越了Bottas，但被挤进内侧，随后被Racing Point车队的 Sergio Perez后来居上，他绕过Mercedes赛车推进至第3位。
车阵后方，事态变得有点失去控制，行经第3弯道之后，因Racing Point车队的Lance Stroll在右侧跑得太开，Alfa Romeos车队其中一位则在左侧偏离了赛道，此时Haas车队的Romain Grosjean因行进太过冒进，进而与AlphaTauri车队的Daniiil Kvyat发生擦撞意外，此时Haas赛车在高速状况下直接冲出了赛道，并撞进Armco护墙。赛车瞬间摔裂成两半，漏出的燃油瞬间点燃整部赛车。
不幸中的万幸，奇迹般地，Grosjean从残骸中爬了出来，越过护栏，看上去并无大碍。随后，他立即在国际汽联医疗车队的协助下送医诊治。此时红旗出现、赛事暂停。
Max Verstappen of the Netherlands driving the (33) Aston Martin Red Bull Racing RB16 on track during the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on November 29, 2020.
Max Verstappen drove a strong race to second place
© Getty Images/Red Bull Content Pool
非常感谢Ian和Alan，以及国际汽联朋友们的协助。他们绝对是今天的英雄。
Christian Horner OBE
据说Grosjean仅手部和脚部有轻微烧伤，已被送往医院接受进一步的检查。
延迟80分钟后，比赛再次重启，但第2段的比赛也是意外频传。Hamilton再次遥遥领先Max 与 Perez。后方Alex再次挑战Bottas，但芬兰籍车手防守严密，让Albon无法越雷池一步。但在更后方，Stroll与Kvyat之间则发生了碰撞，Stroll的赛车在疾速下被顶了个四脚朝天。
幸好Stroll没受伤，瞬间从车底爬了出来，但安全车已部署出巡。在警戒期间，Bottas因碎片刺穿轮胎，进站换上硬胎出站。此时芬兰籍车手落在Pérez的后方， Alex上升至第4名。
Pierre Gasly of France driving the (10) Scuderia AlphaTauri AT01 Honda on track during the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on November 29, 2020.
Pierre Gasly was back in the points in Bahrain
© Getty Images/Red Bull Content Pool
当安全车在第8圈结束离开赛道时，Hamilton再次起步表现良好，将Verstappen挤向外侧。在他们的后方，Leclerc试图超越Ocon推进至第6名，但法国籍车手防守俱佳。
Hamilton是领先集团首位进站，这位Mercedes车手换上中性胎出站。Albon也在同时间进站，Verstappen在1圈后进站换上了硬胎。
赛程过半时，Hamilton领先Max 4.8秒，而第三名的Pérez则落后了16秒，比Albon领先3.7秒。
与此同时，McLaren车队的 Carlos Sainz表现抢眼，这位西班牙籍车手超越了两辆Renaults赛车，攻进第6名，跑在队友Lando Norris 的后方。
Red Bull车队两位车手居前方集团，再次执行进站策略，Verstappen 和 Albon都在第35圈结束时进站，不过Verstappen的进站较慢。Hamilton则在下1圈进站换胎，幸运地，出站仍居Max的前方位置。
当Pérez进站后，依然领先泰国籍车手，持续保持第3名位置，此时Albon未能找到任何进攻机会。
比赛随后又重新进入较安定的状态，看似直到最后冲线，排位顺序不太可能再更动。车队为了能与后方Pérez之间有更大的差距，选择在最后阶段再次让Verstappen进站，并换上一组中性胎出站，此时，荷兰籍车手以1分32秒014的成绩刷紫，获得额外加分。
在他的后方，看来Albon只能坐等第4名位置，但出人意料的是几圈后，Pérez的引擎出现状况，让Albon获得了登山领奖台的机会。在他拿下个人F1职业生涯第2个季军的同时，这也是Red Bull车队自2017年以来，再次有两位车手同时登上领奖台。
Alex的后方，Norris超越队友Sainz拿下第4名，AlphaTauri车队的 Pierre Gasly则领先Ricciardo、Bottas、 Ocon 及 Leclerc拿下第6名佳绩。
Max Verstappen and Alexander Albon of Red Bull Racing celebrate with their trophies after the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on November 29, 2020.
The boys and their podium prizes
© Getty Images/Red Bull Content Pool
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