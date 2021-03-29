Red Bull Racing Honda车队的Max Verstappen在最后几圈与Lewis Hamilton之间扣人心弦的厮杀战后冲线失利，而队友Sergio Pérez在F1开幕战中表现可圈可点，令人刮目相看。

巴林开幕战，Max Verstappen全程与Mercedes车队在紧张刺激、难分难解的缠斗之后，终场获得第2名，而Lewis Hamilton在F1的前哨战依然气势凌人，赢得最后胜利。

Verstappen排位赛赢得杆位，在56圈比赛中领先28圈，但在超越Hamilto剩最后4圈时，在第4弯道终于被后方的英国籍车手赶上，最后在方格旗的挥舞下，冲线以0.7秒屈居第二。

Hamilton的队友Valtteri Bottas虽然登上了颁奖台，但Hamilton与Verstappen在沙漠中的缠斗，成为2021年F1统领地位及掌控全局的重头大戏，终场落后37秒冲线。

Verstappen的新队友Sergio Pérez将绝望变成了喜悦，他的赛车在热身圈暂时熄火，他自排位最后冲到了第5名完赛；而 Scuderia AlphaTauri 车队的新秀 Yuki Tsunoda 在其F1的首役，历经几次超车的优异表现后，终场拿下绩分进帐第9名佳绩。

以下是巴林大奖赛沙漠星空下的精彩关键时刻：

Der RB16B von Red Bull Racing ist zu Saisonbeginn "on-point"! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen进入战斗位置

Verstappen在周六排位赛拿下杆位-比Hamilton超过十分之三秒-这证明了Red Bull在同一个Sakhir赛道上，季前测试令人鼓舞的节奏与速度是真实的，并且荷兰籍车手在稍早赛段确实快速、优秀，但Mercedes打出其战略牌，让Hamilton 在第13圈比预期早进站换胎，这应是取胜关键。

最后16圈，Verstappen以闪电般的速度1.9秒进站换胎，并逐渐追赶上前方9秒领先的Hamilton，这两位车手在进入第53圈，缠斗进入白热化，只可惜Verstappen在最后圈无法找到适当的超车点，只能以第2名完赛。

Verstappen holte sich sein 43. Podium. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen确实颇感失望，因为他失去开幕战获胜的机会，但他对Red Bull在过去7个赛季一直在F1主导地位的节奏中，仍感到鼓舞欣慰。

他表示：“当然感到可惜，但你也必须看到积极的一面。我们确实能够与他们搏斗，并且我认为新赛季像这样开始真是太好了。”

“他们超越我，但我们也有坚持的策略，我认为这很好，但问题是，一旦他们拥有了领先地位，真的很难再抢回位置。今天我再次看到它确实超级强大。我走赛道外侧，我把位置放出去，想再试一次抢回，但我的轮胎状态已使不上力了。”

For Real: Max Verstappen

Sergio Pérez 上演急救王角色

Sergio Pérez biss sich durch das gesamte Feld. © Getty Images/Red Bull Content Pool

去年12月在巴林，Sergio Pérez在第1圈失速打滑落到最后位，但这位墨西哥籍车手，最后却为Racing Point车队赢得大奖赛的冠军宝座，这就是为什么他在周日正赛热身圈的最后关头，因赛车熄火，仍能保持积极态度的主因。

季前测试，他与新车队仅进行了一天半的练习，即迅速进入维修区开始他的第1场比赛，唯一的办法就是全力以赴了- Pérez将其著名的轮胎保护技术与一些出色的超车技巧派上用场，终场获得第5名，并在F1的粉丝中获选“每日最佳车手”的美誉。

“谈到我们的起跑……我正在为轮胎加温，但所有装置就停机了。Pérez赛后承认，当时我真的快要跳出赛车了。今天最重要的是里程数，然后一圈一圈慢慢度过。现在我对这辆赛车越来越了解了。”

“这个赛季还很漫长，我只需要继续努力，稳定中求进步。最终，会看到不错的结果，当这种情况发生时，我们将变得非常强大。”

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Yuki Tsunoda 没有浪费任何时间

鉴于去年Yuki Tsunoda从F2的迅速崛起，当这位充满活力的日本车手早在排位赛就在F1上崭露头角时，任何人都不会感到过于惊讶。当时他在第1次的排位赛就跑在Verstappen的后方，拿下第2名。

这位20岁的年轻人对周六未能进入前10名感到失望，并承认他在第1场大奖赛的第1圈过于谨慎，在比赛的第1圈跌至第15位。从那时起，Tsunoda展现了实质的节奏与速度，并以延迟剎车清松超越了两座世冠车手Fernando Alonso，终场为Scuderia AlphaTauri车队赢得第9名佳绩。

Yuki Tsunoda konnte dem Hype am Tag des Rennens gerecht werden. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：“我真的非常高兴能够获得积分，但是我在第1圈太小心了，所以我不得不从那里赶些位置回来。这并非100％的实力，但是我对第1次拿下积分感到非常高兴。我非常享受本周的比赛-超越很多车是一件非常正面的事情，对我来说也是很好的学习。”

巴林站对他的队友 Pierre Gasly来说就不那么顺利了，Pierre Gasly在第4圈的第4转弯处，与McLaren车队的Daniel Ricciardo发生擦撞事件，造成他的前翼受损，也让他从排位第5位逐渐失去机会。一次非计划的维修区进站让他退居最后位，他并在最后4圈退赛收场。

Ferrari 和 McLaren 的更新策略

Ferrari（238胜）和McLaren（182胜）是F1史上最成功的两支车队，传奇的车队在周日巴林大奖赛也有积极的表现，Lando Norris (McLaren)这位英国籍车手终场落后Bottas 9秒拿下第4名。Ferrari车队的Charles Leclerc在Pérez之后排名第6，而Ricciardo转战McLaren的首役，打败Leclerc的新队友Carlos Sainz排名第7。

场上其他花絮，对两位多座世冠的车手而言，开幕战对他们来说颇感艰辛。Fernando Alonso因后轮剎车遭遇碎片后退赛，而Aston Martin的Sebastian Vettel在排位赛中违反黄旗从后方起跑，随后又与Alonso的队友Esteban Ocon擦撞受到判罚，这位4座世界冠军车手，终场第15名。

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意大利伊莫拉(Imola )赛道待命

F1回来了，就像它从未离去一样-几乎没有，因为周日是过去4场在巴林举行的第3场比赛-但是离风景壮丽的赛道也不遥远了，将于4月18日返回伊莫拉（Imola）举行第2次的比赛。

因去年第1圈被日本车手在意大利风景如画的赛道上超越，Verstappen又在11月因爆胎严重拖累获得大积分的机会，势必积极做出更多努力，而Tsunoda也会获得一些难得的参数信息。