周日，巴林国际赛车场的 F1 赛季揭幕战中，维斯塔潘、佩雷兹 和Oracle Red Bull Racing车队，在比赛接近尾声时因机械问题心碎，无奈退赛。

在巴林大奖赛揭幕战中， Oracle Red Bull Racing 车队的 维斯塔潘和佩雷兹在比赛后期遭遇双重厄运，这让他们失去了登上颁奖台的机会，而法拉利车队的勒克莱尔率先冲线取得2022 年开门红。

从起跑开始，竞争就异常激烈。维斯塔潘和两辆法拉利起步都不错。在维斯塔潘率先一停后，两人一度上演精彩攻防大战。可惜的是，卫冕冠军在比赛后期一直受困于赛车转向问题，在倒数第四圈时因赛车故障无奈退赛，最终名次为第19。

Verstappen und Leclerc hatten einen spannenden Fight um die Führung. © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹在比赛的大部分时间里都与法拉利的 塞恩斯进行战略性交手，他在最后一圈时还在第三的位置，但他在56圈时也向车队报告了动力问题。最后一圈1号弯之后，佩雷兹打滑失速旋转，同样在最后时刻退赛，终场位列第 18 位。

法拉利车队的勒克莱尔和队友塞恩斯终场拿下 1-2 名佳绩，这是自2019 年维特尔在新加坡大奖赛上获胜以来，意大利车队的首场胜利。汉密尔顿第三名，这也是他个人职业生涯第 183 次登上领奖台。

维斯塔潘遗憾退赛

出乎所有人的意料，维斯塔潘没能登上领奖台。这位卫冕冠军在2021 年赛季的最后八场比赛，全部登上领奖台，并逆袭获得了世界冠军。

第一次在 F1 中使用1号（也是F1自 2014 年维特尔为Red Bull Racing 车队夺冠以来首次使用它），从排位赛看来，维斯塔潘似乎是勒克莱尔唯一的冠军挑战者，他与摩纳哥车手一起头排发车。

维斯塔潘在第 14 圈率先选择进站后，比赛变得热络起来。法拉利车队在一圈后进站。率先一停的维斯塔潘利用under cut缩短了与勒克莱尔的差距。而在勒克莱尔换胎出站后，两人进行了一场激动人心的三圈竞逐。第 17 圈，维斯塔潘利用DRS强硬超车勒克莱尔，但勒克莱尔也强势回击，他在 4 号弯随即夺回领先优势。

此后，维斯塔潘一直向车队报告轮胎磨损及动力问题，维斯塔潘在第 44 圈第三次进站，以发动比赛后期的攻势，两圈后，加斯利引擎失去动力，无奈退赛，安全车进驻——荷兰人的机会来了。

比赛进行到最后七圈冲刺时刻，但不幸的是，维斯塔潘在恢复比赛后立即意识到他有动力转向的问题，导致他不得不在第 54 圈从第二名位置开始减速，最后在维修站内退赛。

Dem Niederländer schien das Podium sicher... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing 车队负责人霍纳表示：“对我们来说，这场比赛的结果是残酷的。本来看起来不错的积分在最后几圈突然归零。这两款车看起来都存在类似的问题，但我们还不知道到底是什么问题。我们必须深入研究它，并且找出究竟是什么原因造成的。”

霍纳表示，维斯塔潘最后一次进站导致转向的问题，其实与荷兰车手最终退赛无关。

他解释道：“当赛车在最后一次进站（从千斤顶上）落下时，我认为它调整了一个履带杆，导致它左右转向略有不同。

“当然，他很失望，当你看到一个稳拿的第二名落空时……我们在那之前的表现相当不错。法拉利今天比我们快一点，但我们试了一下，维斯塔潘也在 1 号弯完成了超车，但法拉利的赛车今天确实比我们快了一些。

Checo — 那么近，又那么远

在 维斯塔潘 退赛后，佩雷兹 的形势依旧看起来不差。当 勒克莱尔 与 维斯塔潘 的缠斗在前方展开时，墨西哥车手使用相反的轮胎策略来牵制塞恩斯。

第一次进站后，佩雷兹 使用了速度较慢但更耐用的倍耐力中性轮胎，佩雷兹 可以使用更快的软胎来争夺胜利，但在他的 RB18 赛车最终打滑之前，他已经在无线电向车队报告了动力的问题。而他的退赛位置距离结束仅剩下几个弯道。

Sergio Pérez verlor den Podiumskampf in der letzten Runde. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner表示：“对Sergio来说，最后一圈真的很残酷。他在 1 号弯阻止了汉密尔顿，然后不幸的是，最终的这个问题——他却无能为力。零分对我们来说很艰难，但我们可以肯定的是，我们拥有一辆有竞争力的赛车。我们在这场比赛的不同赛段都非常有竞争力。我们必须迅速解决这些问题 。这是一个漫长的赛季，有23 场比赛。我们必须把今天的厄运忘了。”

角田在巴林重振雄风赢得积分

12 个月前，AlphaTauri车队新秀角田裕毅在巴林的 F1 首秀中强势亮相并引起了大家的关注——与两座世界冠军阿隆索缠斗激战，终场以激动人心的第九名完赛。

这位日本车手在周六 Q1 被淘汰后，似乎无法复制上赛季的成绩，但角田在正赛中的表现可圈可点。前几圈处于最佳状态，让他立即敲开了前 10 名的大门，并创造出获得更多积分的可能性。

比赛后段，在与阿隆索和他的西班牙人队友奥康的争夺中，角田硬是抢下一个位置，挤在两人中间，终场为 AlphaTauri车队夺得第八名，为他的 2022 赛季取得了一个良好的开局。

Yuki Tsunoda hat mit seinem 8. Platz viel zu lachen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

和维斯塔潘与佩雷兹一样，加斯利 也不走运，法国车手的赛车在第 46 圈通过 2 号弯时熄火，赛车随即起火，让他不得不赶紧从赛车内紧急跳出。

原本，在周五的练习赛中，加斯利的表现最为抢眼，但正赛中，他却遗憾成为今年第一位退赛的车手。

F1规则大改 车队排名颠覆

Haas 与 Alfa Romeo车队分别在 2021 年排名倒数第一和倒数第二名，但本赛季的全新赛车扭转了两队的命运，他们的四名车手中有三名进入前 10 名行列。

对Haas来说，2021 年颗粒无收，而此站，回归的马格努森获得第五名，这无疑值得庆贺。终场拿下 10 分。 这比车队前两年的得分总和还要多。

Alfa Romeo车队收获双重喜悦，新签约的博塔斯排位赛第六，与前队友汉密尔顿并列发车，最后冲线为车队赢得第六名。

新秀队友中国车手周冠宇从维斯塔潘 和 佩雷兹比赛后期的退赛中受益，这是F1史上第一位获得第10名并在F1首秀中得分的中国籍车手。

密集赛程

在经历了三个月的休赛期之后，F1将迎来密集赛程，沙特阿拉伯大奖赛在巴林大奖赛7 天后举行，届时比赛将在位于萨基尔西南 1,500 公里处的吉达滨海路赛道举行。

是不是觉得才去过沙特？的确，去年在沙特阿拉伯举行的比赛是在 12 月的第一周举行的。当时，维斯塔潘 与 汉密尔顿展开了激烈争夺。今年的沙特，才经历过双双退赛的Oracle Red Bull Racing车队会有怎样的表现？我们拭目以待。

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