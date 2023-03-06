奥地利Red Bull 车队在沙漠中经历了长期的试炼，而这一切只会让结局变得更加甜美。以 1-2 名结束比赛？相信，只有以开罐奥地利Red Bull庆祝才能匹配上这份喜悦。

维斯塔潘在赛季开幕战巴林大奖赛上，以无可争议的表现开启了他在一级方程式世界冠军的卫冕之旅，从杆位出发一路领先，只有在进站阶段暂失领先位置，这是他在萨基尔 (Sakhir) 的首胜佳绩，也是车队自 2013 年维特尔在巴林以来的第一场胜利。

还有比打破冠军荒更美好的？ 队友佩雷兹将他在发车位上的第二名变成了比赛中的第二名，这表明 RB19 赛车的季前测试速度对劲敌来说既真实又具威胁性。

维特尔在巴林为车队夺冠已经有多久了？ 长期以来，奥地利Red Bull从未在萨基尔的夜场灯光下获胜——比赛在 2014 年转为夜间赛事——而打破这种艰难度是相当不易，也是具有历史性的，而且，姗姗来迟。周日的成绩写下了车队第一次在 F1 赛季的首场比赛中以 1-2 名的成绩完赛。

First race, first place: Verstappen got 2023 off to the perfect start © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘以 11.987 秒的优势战胜了佩雷兹。费尔南多·阿隆索登上领奖台，这位经验丰富的西班牙籍车手展示了阿斯顿马丁季前赛的承诺并不是空头支票。法拉利错失领奖台的契机，塞恩斯与梅赛德斯车队的汉密尔顿在比赛后期的较劲中取得领先。而勒克莱尔在还剩 16 圈时因发动机故障退赛。

维斯塔潘的第10次尝试

在季前赛测试显示 RB19 赛车具有速度和可靠性之后，维斯塔潘成为赛季开幕战中无可争议的热门人物，但荷兰籍车手对去年巴林站双DNF(未完赛) 的阴影，持谨慎的态度是可以理解的。

这位两座世界冠军在排位赛中一马当先，在 Q3 之前没有领先过单节成绩后，以 0.138 秒的优势超越队友佩雷兹，并在周日黄昏的灯光下，锁定了开局优势，在两圈内即取得两秒领先。

Once Verstappen nailed the start, it was game over © Getty Images/Red Bull Content Pool

虽然维斯塔潘在第 14 圈进站换掉软胎后暂失领先优势，但此后很快又重新掌控了局面。2020和 2021 年在巴林获得亚军之后，在他第 10 次来到这里时，终于登上巴林领奖台的最高领奖台。

谈到 RB19 表现时，维斯塔潘表示：“我们绝对具有很强的实力。”

“这是一次非常棒的开局，我基本上取得了差距。从那之后，一切都是为了掌控轮胎，因为你永远不知道比赛后期会发生什么。我们只是想确保我们有正确的轮胎也处于良好状态，当然很高兴最终在巴林获胜。”

2022 年车队五次以 1-2 名完成比赛后，维斯塔潘很高兴以同样的方式开启 2023 赛季，并表示尽管他在开场换挡时通过变速箱降档时有一些后轮死锁的状况，但他在整个过程中几乎没有担心过。

他表示：“你总是想要微调一些小东西，但我认为它们都很容易掌握。”

佩雷兹奋起反击，拿下第二名

进入周日比赛的战略故事是勒克莱尔和法拉利车队在排位赛中放弃了杆位争夺，摩纳哥车手为比赛保留了一套全新的软胎，试图在灯光一亮时就分化奥地利Red Bull车队的优势。

从第三位发车，勒克莱尔换上全新轮胎且有出色表现——再加上佩雷兹略显卡顿的发车——让墨西哥人进入第一个弯道时落到第三位，与维斯塔潘在开场几圈起步后和第二名的对决形成了鲜明对比。

Pérez lost out into Turn 1, but fought back past Leclerc for second © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹的开场时间较长，他在第 17 圈首次进站，看到稍早轮胎的劣势对他的影响，出站后他很快追上了勒克莱尔，并在第 26 圈以横扫法拉利的气势进入 1 号弯道并取得超越，随后的比赛，墨西哥人再也没有遇到什么挑战。

这对佩雷兹来说是个好兆头——赛季首场比赛的冠军已经连续六年没有拿下了——但墨西哥人更乐意消除去年巴林令人失望的糟糕记忆，这是过去49 场比赛奥地利Red Bull车队唯一没有看到方格旗的一次。

他表示：“这是一个很好的开始——当我们回顾去年我们是如何在这里开始的时候，这是车队一次很好的回归。”

“今天……开局真的让我有点小失望，但这一切都是为了将损失降到最低。获得第二名是我今天能做的最好的……这是一个漫长的赛季，我认为我在每一节比赛中都会越来越好。 ”

奥地利Red Bull车队领队克里斯蒂安·霍纳同样对 12 个月前的反弹感到兴奋。

霍纳表示：“佩雷兹一开始表现平平，他必须对勒克莱尔发动攻势，他很好的履行了策略，他取得领先，并将优势保持到了最后。

“这只是一个（比赛）的样本，所有的赛道都不一样，但这对我们来说是一个很好的开始。不像去年我们坐在这里拿零分......我们来到这里决心今年解决这个问题，我们以最好的方式做到了。”

角田错失机会，De Vries 首次亮相

Scuderia AlphaTauri 车队以些微优势错失了在巴林获得积分的机会，角田裕毅继续奋战，但在最后赛段与威廉姆斯车队的阿尔本争夺最后的车手积分时，车速仍慢了些，未能挤进前十名。

这位日本车手从对手车后方辗过一个废弃头盔遮阳板的碎片，并在整个过程中与传递问题做挣扎，但在最后赛段勇敢地与阿尔本战斗，从第14位发车到第 11 位完赛。

Tsunoda ran out of laps to hunt down Albon for 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

在此同时，队友荷兰车手Nyck De Vries在他的第一个全职赛季开局不利，排位赛表现垫底，但这位 28 岁的车手在 57 圈的比赛中坚持不懈，在他的第二场大奖赛中以第 14 名的成绩完赛，上个赛季他曾在意大利为威廉姆斯车队出场支援。

老将阿隆索为阿斯顿马丁达成目标

阿斯顿马丁在季前测试中出人意料，新签约的阿隆索表现出惊人的长期速度，这表明 2022 年排名第七的车队本赛季将更接近前列。 周日晚上，这位 41 岁的车手受惠于勒克莱尔的退赛，并在汉密尔顿与塞恩斯的争夺中渔翁得利，最终获得了第三名，这是他职业生涯第 99 次登上领奖台。

他的队友斯特罗儿在一场自行车事故错过了季前测试，并且手腕和脚趾受了伤，但他仍拿下第六名佳绩，因此目前阿斯顿马丁在车队积分榜上排名第二。

阿尔派车队加斯利的精彩表现同样值得称道，前AlphaTauri 车手从发车位的最后一名冲到了方格旗的第九名，而在 2023 年的新秀中，美国籍车手Logan Sargeant表现最好，为威廉姆斯车队拿下第 12 名。

吉达的速度与激情

从去年阿布扎比开始追溯，中东三场比赛的第二站已经落幕，F1 从巴林向西南方进军，第三届沙特阿拉伯大奖赛将于3 月 19 日举行，超快的吉达滨海路赛道，其惊险的呼啸奔驰值得期待。

谁能忘记维斯塔潘和梅赛德斯车队的汉密尔顿在倒数第二场比赛中为 2021 年总冠军所进行的激烈争战，又或者一年前法拉利车队勒克莱尔和维斯塔潘在赛季初的争夺？维斯塔潘在21年排名第二，22年带回了冠军，所以期待他在沙特赛道的灯光下大放异彩。

在此同时，佩雷兹一年前在沙特阿拉伯也有美好回忆。正是在那里，这位墨西哥人在他的第 215 场F1比赛中获得了他职业生涯第一个（也是迄今为止唯一的）F1 杆位。不过，最终的比赛的结果不太好：佩雷兹获得第四名。因此他将有动力在赛历上第二长（6.174 公里）的赛道上发起反击。

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