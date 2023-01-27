2023 Bandidos Dirt Xtreme越野摩托车赛事巡礼

在 Bandidos Dirt Xtreme外国类组最后一场比赛可谓高潮迭起。 超过 12,000 名喧闹的人群充满着期待。 看一下积分统计就可以看出这是一场势均力敌的比赛。

前两场比赛之后，Prajwal V（33 分）以些微优势在积分榜取得领先。 紧追其后的两名车手 Jinendra Kiran（32 分）和卫冕冠军 Mahesh VM（31 分）。 考虑到 Ikshan Sanket Shanbhag（28 分）和 Sarthak Chavan（26 分）等人的参与，战况可谓旗鼓相当，任何人都可以猜测到，晚上结束时竞争是多么得激烈与热闹。

在其第二届比赛中，Bandidos Dirt Xtreme 展现了巨大的戏剧性。 它为厂队车手和业余车手提供了展示技能的机会，同时也凸显了印度下一代越野摩托车车手的潜力。

Action at Bandidos Dirt Extreme 2023 © Bandidos media

主办单位的挑战

为期两天的赛事于 2023 年 1 月的一个周末在 Thrissur 附近的 Aranattukara 举行。 这是 Murshid Basheer 的心血结晶。 早在 2009 年，他就开始了自己的赛车生涯，两年后，他甚至有幸与摩托赛车和特技骑术界的传奇人物Chris Pfeiffer一起表演。

但在历程中，他意识到缺乏对有抱负车手的支持。 除了他的摩托车零件业务 Bandidos Pit Stop，他还开始考虑在卡拉拉邦(Kerala)自家后院举办私人摩托车越野锦标赛。

Murshid 表示：我们在 2013 年首次以非常小的规模开始这项赛事，大多数车手来自印度南部。 有可能再做两年，但后来我们没有找到任何赞助，因为赛车运动在卡拉拉邦没有太大的发展。 终于在 2020 年，我有机会可以大规模地安排与筹备。

在活动筹备阶段，获得必要的许可是 Murshid 面临的主要难题。 在地面上，最大的挑战之一是建造 900 公尺长的赛道需要 600 卡车的泥浆。共花了一个月的时间来完成设计，类似于任何国际越野摩托车赛道。 它有一个大约 60 英尺的大型平面跳跃台，以及 10 个较小的平面跳跃区，长约 40 英尺。

奥地利Red Bull Ace of Dirt 2021越野赛冠军 Mahesh 表示：与上一届相比，今年的骑行肯定更有趣。 这次赛道的长度增加了，而且速度非常快，这让骑行变得很愉快。

在赛道上穿插的还有一个 FMX 设置的起降坡道，主办单位费了好大力气从普纳（Pune）采购而来。 两位国际著名的 FMX 花式车手芬兰的Sebastian Westberg和奥地利的Thomas Winberg点燃了坡道上的焦点。在壮观的烟火中，他们上演了一场激动人心的反重力表演，让在场观众欣喜若狂。

Mahesh VM in action at Bandidos Dirt Extreme 2023 © Bandidos media

车手云集

九个级别计 200 名车手参加了此次活动。 Prajwal、Mahesh 和 Sarthak 等人出现在外国类组，紧追其后的是印度专家组和喜马拉雅级别，以及另一个女子组。 新手、初学者和展示课程让相对较新的车手有机会沉浸在世界级赛道上骑行的体验。另有两个初级班（12-16 岁和 8-12 岁），让最年轻的车手有机会参与学习。

外国级别的摩托车排量从 250-450cc 不等，初级班的排量从 60-140cc 不等。Deepak ‘Clutchless’ Vishnu是来自Kochi的赛车手和自行车制造商，他注意到大多数骑乘式化油器摩托车与基于电子控制单元 (ECU) 的燃油喷射车型相比更容易调整。

Deepak 表示：带有化油器的摩托车四处飞来飞去，因为机械师在调整它时非常熟悉。 到目前为止，ECU 调整在印度仍不是主流。 因此，虽然车手在进出弯道时能够完美地控制它，但由于没有正确调整，他们还缺乏动力的展现。

Deepak 'Clutchless' Vishnu © Jishnu Vaimeethil

泥土意味着大多数车手选择粗胎以确保更大的牵引力，并最大程度地减少滑动。 此外，大多数人都使用前后行程较长的悬架，以吸收多次跳跃过程中的颠簸，并尽可能保持与地面的接触。

Deepak 补充道：比赛非常精彩，我喜欢摩托越野赛的一点是，观众始终与车手能有直接的互动，直到最后一刻。

最引人注目的是年轻一辈展现出的潜力。

Mahesh 表示：我对孩子们的参与和才华感到震惊。 印度有一个光明的未来，我希望随着我们逐渐成为经济强国的同时，情况会变得更好，尤其是在举办此类活动时面临官僚主义的情况。

Murshid 补充道：想成为职业车手的人，必须从五、六岁开始。 发生的情况是，大多数人在他们十几岁的时候就开始骑车了。 它正在逐渐改变，我很高兴看到父母将他们的孩子带到赛道上并自费参与。 他们的比赛是最值得观看的——人们无法想象看着孩子们在赛道上飞来飞去的样子。

Murshid Basheer at Bandidos Dirt Extreme 2023 © Bandidos media

平日训练

对于上个赛季在 MRF MoGrip FMSCI 全国超级越野锦标赛中获得第三名的 Prajwal 来说，在过去几周投入工作后，这是新一年的完美开端。 在Bengaluru，工作日专门用于骑自行车、跑步以及力量和重量训练。 周末，他会去 Tribal Adventure Cafe 赛道练习。

Prajwal 表示：重点是保持良好的技术，改善身体姿势并长时间骑乘。 在接下来的时间里，我想在我的日常生活中加入的是心理训练。

另一方面，在 Mahesh 的平日训练中，心理平衡与身体训练一样重要。

Mahesh 表示：骑车时，你需要集中注意力。 所以我花了很多时间冥想，这让我保持冷静和理智，让我的头脑自由地处理一次又一次弹出的许多问题。身体锻炼让我保持敏捷和体型，所以无论我身在何处，我都不会错过我的基本训练。

随着事情的发展，这要归功于 Prajwal 和 Mahesh 在 Moto3 期间的一场有趣的对抗。

Prajwal V in action at Bandidos Dirt Extreme 2023 © Bandidos media

大结局

在最后一场比赛中增加了一圈，Prajwal 有义务保持速度。 在 Moto1 中，他已经取得了很好的领先优势，只是在最后失去了动力，不过最终还是足以阻止 Sarthak。 但是在 Moto2 比赛最后一圈的摔车，意味着他在那轮比赛中跌至第四位，而 Mahesh 赢得最后的胜利。

Prajwal 表示：我在（Moto3）的起跑在线承受了一些压力。 但我有信心取得一个好的开始。 主要重点是避免在比赛中发生碰撞。

Mahesh 也希望有一个好的开始，但最终只能排在第三位。但他奋力反击，在 Moto3 以及总积分榜上获得第二名。

Mahesh 表示：有时候你赢了，有些时候你输了，我相信你需要为这两种情况做好准备。 最重要的是你必须享受这段旅程。

当 Prajwal 在 Moto3 比赛中被另一名车手撞到时，他最担心的事成真了。 但这次他没有摔车，而是坚持到胜利。

Prajwal 表示：这是一次很棒的经历，我和车迷一样非常享受。主办单位花了很多钱将这场赛事办成，这对这项运动来说很好，因为我们在印度没有足够的比赛机会。

对于Murshid,来说，梦想是有一天能看到一名印度车手在国际赛道上获胜。

Murshid 表示：我们有潜力和能力。他们需要的是支持，这意味着他们可以在更多这样的赛事中获得信心，并将骑行提升到一个新的水平。

FMX showcase at Bandidos Dirt Extreme 2023 © Bandidos media

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