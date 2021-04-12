有听过登山车，但不知道比赛要在哪里看，也不知道什么时候有大比赛可以追，上述担忧在本文都可找到答案！

登山车赛季即将到来，距离即将开幕的UCI World Cup，剩不到一个月的时间，代表今年五月份开始，可以看到登山车的大赛事接连而来。

无论你是老手、好手或是新手，以下文章的相关信息，你千万不能错过！

越野登山车赛 Cross Country Olympic (XCO)

越野登山车赛是个绕圈比赛，赛道里结合大量爬坡及技术下坡考验，是个充份考验技术及控车能力的赛事。

越野登山赛是奥运会正式比赛项目，因此在英文简称为XCO。车手要在比赛中展现高超的体能及智慧，运用战术适当发动攻击，让自已取于上风领先位置，才有办法在最后率先抵达终点。

Zentimeterentscheidungen gehören beim Cross Country einfach dazu © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

今年重大首战: UCI World Cup 第一轮德国站 – 5月7 - 9日

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关注车手: 精英女子组进入战国时代，人人有机会封后，但个个没有把握。积分排名前20位的实力接近。「泡面姐」Jolanda Neff 拥有广大的车友们支持。Yana Belomoina 与 Emily Batty 两位好手也有大量的追随者。这几年中窜起的 Pauline Ferrand-Prévot，似乎有开始有能力开始主导比赛走向。

七届World Cup积分王Nino Schurter，自然是菁英男子组最受注目的选手。Henrique Avancini 开始把他的洋溢才华，转化为赛场优秀成绩。来自荷兰的全能好手Mathieu van der Poel，近年来成功在赛场中威胁到Schurter的霸权地位。

短版越野登山车 Cross Country Short Track (XCC)

在2018年首度于UCI World Cup亮相，是目前最年轻的越野登山车比赛项目，而且XCC赛事大多会选在XCO之前举办，可做为隔日XCO出发排位顺序依据。

由于赛道距离较XCO短，所以比赛战况变得非常紧促，选手们出发后便火力全开，取得最佳位置，才有机会拿下胜利。

XCC-Racing ist kurz, schnell und kompromisslos. © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

今年揭幕战: UCI World Cup 第一轮德国站。5月7 - 9日

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关注车手: 尽管Schurter在XCO领域傲视群伦，但他对XCC赛事不热衷，这使得于XCC。 这使得van der Poel 与 Avancini 两位年轻好手占了上风。另外Simon Andreassen 和 Milan Vadar 也在XCC拥有绝佳表现。

已退休的 Annika Langvad，一直是精英女子组XCC最主要领先者，在2020年赛季，来自英国的 Evie Richards 取得两座XCC冠军，有可能会是XCC未来的王者。

了解更多XCC与XCO的来龙去脉：

什么是XCC和XCO山地自行车？

下坡车赛 Downhill (DHI)

下坡车比赛具有登山车里的最高速度，以及最大风险两大特点。玩法非常简单，从A点（通常在山顶处）骑乘到B点（山脚），在最短的时间内完成的人，就是冠军得主。

Wenn's für Loïc Bruni gut genug ist... © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

想要在短时间内完成赛道考验，除了胆识、控车技巧之外，由于大多是在山林内举办(甚至是高山里)，所以天气的变化，也增加比赛更多不确定性。

与 Gee Atherton 一同感受UCI World Cup的下坡车赛道威力：

和Gee Atherton一同感受Lousã的下坡路线

下坡车运动在近十年间，吸引越来越多好手加入，也让下坡车赛的族群日渐壮大，精英组的车手们实力非常接近，积分前20名的好手，都很有机会拿下任何一轮的单站冠军。

上季精彩战况：

Downhill Saison-Recap

今年揭幕战: UCI World Cup 奥地利站 – 六月12 - 13日

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关注车手: Loïc Bruni 是近来实力最佳的下坡车赛选手，同样来自法国的 Amaury Pierron 与 Loris Vergier，希望可以取而代之。另外Greg Minnaar, Reece Wilson 与 Matt Walker，是菁英男子组值得关注的好手。

精英女子组由 Myriam Nicole 和 Marine Cabirou 两强互咬，年轻好手Vali Höll 也极具竞争力。

Crankworx Innsbruck

Crankworx 把登山车将所有优点集于一处，在为期数天的激烈竞争，经历数种登山车比赛，例如高速的下坡车赛、刺激的双人花式速度争先赛，以及土坡赛等多样竞赛形式。

车手们会致力于参加几乎所有种类的竞赛，以争取获得Crankworx的积分王及积分后的奖金和积分。

是什么让Crankworx 如此与众不同？

今年揭幕战: Crankworx Innsbruck, 奥地利 – 7月 17-20日

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关注车手: 全能型选手在此较为吃香，并且可以发挥技巧，让积分累积到前面的名次。男子组以 Adrian Loren 和 Tomas Lemoine 两人最为亮眼，女子组的Mahilde Bernard，值得车友们期待。

耐力赛 Enduro

Enduro有点类似像汽车拉力赛，车手在一天或两天内，要面临到许多不同赛道考验，并且必须在严格的时间限制内，抵到到下一站的出发点，非常考验技巧与体能。这使得Enduro创造出独特的比赛亮点及乐趣。

Enduro 的一大优势，就是假日车手也有机会可以挑战，在台湾也会有车友自办比赛，国外更有许多大大小小Enduro赛事。

Mit Enduro testest du deine MTB-Skills auf Herz und Nieren. © Enduro World Series

今年揭幕战: Enduro 世巡赛首轮及第二轮 – 6月 23-27日

转播: Highlights on Enduro World Series TV

关注车手: 谈到Enduro世巡赛，Sam Hill无疑是名声最响亮的车手，话虽如此，但Richie Rude, Martin Maes 与 Greg Callaghan等人才华洋溢，深获车友们喜爱。

Cecile Ravanel 是主导女子组赛事的重要角色，近年来，来自法国的Isabeau Courdurier 已步步逼近Ravanel，并且赢得比赛，同时以色列的Noga Korem 持续把名次不断推前，让女子组的竞争更具看头。