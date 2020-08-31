Aston Martin Red Bull 赛车车队的Max Verstappen在斯帕-弗朗科尔尚赛道（Spa Francorchamps）的比利时大奖赛上再次登上颁奖台；而Scuderia AlphaTauri 车队的Pierre Gasly则以彪悍的超车实力，成为了全场人气最高车手。

2020年，F1一级方程式大奖赛第7站在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道举行。Spa赛道被许多车手和赛车迷视作全世界最好的赛道。

与今年之前所有的比赛一样，没有车迷与观众的参与，但是在起起伏伏的7公里赛道上上演的激烈缠斗，仍然让整场比赛高潮迭起、精彩万分。Aston Martin Red Bull 赛车车队的 Max Verstappen 再次获得第3名，登上颁奖台，而Scuderia AlphaTauri车队的 Pierre Gasly 则在F1赛道最惊险赛段之一，展现令人瞠目结舌的超车实力与车技。

Spa Francorchamps座落于比利时东南部的阿登森林深处，拥有壮丽的美景和极富挑战性的海拔变化，最引人注目的是传奇般的Eau Rouge和Raidillon两处弯道–下坡到陡峭的左-右-左弯道系列，在爬升前完全看不到前方的道路，既惊险又难预测。

像这样的弯道吸引了成千上万车迷，前来比利时这处田园诗情般的赛车场朝圣。

Max Verstappen finished third to retain second in the Drivers' Championship © Getty Images/Red Bull Content Pool

灯灭起跑，Verstappen 排位第3，第1圈在面对 Renault 车队Daniel Ricciardo 的挑衅下，表现亮眼，稳稳守住自己的位置。同时，他也设定了自己目标：挑战前方领先集团的两辆 Mercedes赛车。

44圈之后，Verstappen本赛季第6次登上领奖台，落后 Mercedes两位车手 Valtteri Bottas与冠军得主Lewis Hamilton，居第3名。Verstappen的队友 Alex Albon 终场赢得第6名。这样，在下一站意大利大奖赛前，Verstappen 仍然在车手世界总排名居第2。

Alex Albon scored sixth in Spa © Getty Images/Red Bull Content Pool

比赛的最大亮点是在Scuderia AlphaTauri车队的Gasly，他用令人叹为观止的超车实力，驶进令人生畏的Eau Rouge和Raidillon两处弯道，在第2圈开始与Pérez的赛车并驾齐驱、缠斗激烈，一番弯道上云霄飞车般的激战后取得第9名 其艺高胆大的超车技巧，被一致认为是最勇敢的车手表现。

当Pérez在接近最惊险Eau Rouge弯道时，似乎以超过时速290公里的速度将法国车手挤向护墙，但Gasly 丝毫不畏惧，并加速奔驰超越了去年的比利时站冠军，Ferrari 的Charles Leclerc ，其出色且勇敢的表现令人印象深刻。

第11圈，Gasly即从排位第12晋升至第4名，因Alfa Romeo 车队的 Antonio Giovinazzi 与Williams 车队的 George Russell 发生严重撞车意外，进而造成安全车出场领军，在此同时，也有效地将场上排名再次重整。后续因Gasly 较晚进站换胎，导致排名落后，终场在方格旗挥舞下，Alpha Tauri的车手其令人印象深刻的表现，冲线拿下第8名，并赢得“当日最佳车手”。其队友 Daniil Kvyat 未能获得积分进帐，终场饮恨拿下第11名。