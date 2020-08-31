F1

2020 F1大奖赛比利时战报- Max登上领奖台、 Pierre Gasly获全场最佳车手

© Getty Images/Red Bull Content Pool
作者 James W Roberts发布于
Aston Martin Red Bull 赛车车队的Max Verstappen在斯帕-弗朗科尔尚赛道（Spa Francorchamps）的比利时大奖赛上再次登上颁奖台；而Scuderia AlphaTauri 车队的Pierre Gasly则以彪悍的超车实力，成为了全场人气最高车手。
2020年，F1一级方程式大奖赛第7站在比利时斯帕-弗朗科尔尚赛道举行。Spa赛道被许多车手和赛车迷视作全世界最好的赛道。
与今年之前所有的比赛一样，没有车迷与观众的参与，但是在起起伏伏的7公里赛道上上演的激烈缠斗，仍然让整场比赛高潮迭起、精彩万分。Aston Martin Red Bull 赛车车队的 Max Verstappen 再次获得第3名，登上颁奖台，而Scuderia AlphaTauri车队的 Pierre Gasly 则在F1赛道最惊险赛段之一，展现令人瞠目结舌的超车实力与车技。
Spa Francorchamps座落于比利时东南部的阿登森林深处，拥有壮丽的美景和极富挑战性的海拔变化，最引人注目的是传奇般的Eau Rouge和Raidillon两处弯道–下坡到陡峭的左-右-左弯道系列，在爬升前完全看不到前方的道路，既惊险又难预测。
像这样的弯道吸引了成千上万车迷，前来比利时这处田园诗情般的赛车场朝圣。
Max Verstappen of tAston Martin Red Bull Racing on track during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 30, 2020.
Max Verstappen finished third to retain second in the Drivers' Championship
© Getty Images/Red Bull Content Pool
灯灭起跑，Verstappen 排位第3，第1圈在面对 Renault 车队Daniel Ricciardo 的挑衅下，表现亮眼，稳稳守住自己的位置。同时，他也设定了自己目标：挑战前方领先集团的两辆 Mercedes赛车。
44圈之后，Verstappen本赛季第6次登上领奖台，落后 Mercedes两位车手 Valtteri Bottas与冠军得主Lewis Hamilton，居第3名。Verstappen的队友 Alex Albon 终场赢得第6名。这样，在下一站意大利大奖赛前，Verstappen 仍然在车手世界总排名居第2。
Alexander Albon of Aston Martin Red Bull Racing on track during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on August 30, 2020
Alex Albon scored sixth in Spa
© Getty Images/Red Bull Content Pool
比赛的最大亮点是在Scuderia AlphaTauri车队的Gasly，他用令人叹为观止的超车实力，驶进令人生畏的Eau Rouge和Raidillon两处弯道，在第2圈开始与Pérez的赛车并驾齐驱、缠斗激烈，一番弯道上云霄飞车般的激战后取得第9名 其艺高胆大的超车技巧，被一致认为是最勇敢的车手表现。
当Pérez在接近最惊险Eau Rouge弯道时，似乎以超过时速290公里的速度将法国车手挤向护墙，但Gasly 丝毫不畏惧，并加速奔驰超越了去年的比利时站冠军，Ferrari 的Charles Leclerc ，其出色且勇敢的表现令人印象深刻。
第11圈，Gasly即从排位第12晋升至第4名，因Alfa Romeo 车队的 Antonio Giovinazzi 与Williams 车队的 George Russell 发生严重撞车意外，进而造成安全车出场领军，在此同时，也有效地将场上排名再次重整。后续因Gasly 较晚进站换胎，导致排名落后，终场在方格旗挥舞下，Alpha Tauri的车手其令人印象深刻的表现，冲线拿下第8名，并赢得“当日最佳车手”。其队友 Daniil Kvyat 未能获得积分进帐，终场饮恨拿下第11名。
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