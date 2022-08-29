Oracle Red Bull Racing车队卫冕冠军维斯塔潘知道，他将在比利时大奖赛上受到判罚，但他还是在排位赛上刷出了最快单圈。尽管正赛发车位置，他被降到第 14 位，但他并没有受到影响。他在排位赛后表示：“拥有这样一辆赛车，如果没有登上颁奖台将是一种耻辱。”

维斯塔潘在比利时站连续第二场胜利，加上本赛季在夏季休赛前在法国和匈牙利站，这是他的连续第三场胜利，其速度则令人生畏。 周日是荷兰车手在 2022 年赛季的第九场胜利，这位 24 岁的世界冠军在今年还剩下八场比赛的情况下，领先优势已飙升至 93 分。

对Oracle Red Bull Racing车队来说，更美好的是，维斯塔潘的队友佩雷兹以第二名发车，冲线获得第二名，本赛季第四次为车队带来1-2 名，着也创造了车队单赛季最多的1-2带回纪录，此前的纪录是由维特尔与韦伯在 2009、2010和 2013 年获得三个 1-2名的成绩。

Pérez und Verstappen holten vier Doppelsieg für Red Bull in dieser Saison. © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘的胜利在很大程度上是没有压力的，这与赛前对一场可能疯狂比赛的预期背道而驰，因为一系列的判罚让周六排位赛的结果在很大程度上无关紧要。

八位车手——维斯塔潘、法拉利的 勒克莱尔、Scuderia AlphaTauri 车手角田裕毅、迈凯伦的诺里斯、Alpine的奥康、阿法·罗密欧车队两位博塔斯和周冠宇，以及哈斯的米克·舒马赫在比赛中接受了与引擎相关的判罚，这意味着首发排位看起来与 24 小时前排位赛的最终顺序完全不同，也意味着四名从维修区后方发车的车手（维斯塔潘、勒克莱尔、奥康和诺里斯）都有足够快的速度进入前 10 名。

不过，所有人的目光都集中在那四人中的一位身上。那就是维斯塔潘，经过自由练习和排位赛，RB18 的速度已经众所周知。梅赛德斯车手拉塞尔认为维斯塔潘 可以“相当轻松地”获胜，尽管他的起跑位置很后方，斯帕是在 F1 22 站分站赛中，最适合超车的赛道之一。

事实证明，拉塞尔完全正确，维斯塔潘在 44 圈中的 18 圈后取得领先，并以17.8 秒的巨大优势力压队友佩雷兹，而杆位车手塞恩斯在一场漫长的决斗后，挤下拉塞尔登上颁奖台荣耀。

以下是维斯塔潘、佩雷兹 和Oracle Red Bull Racing车队在斯帕阳光下度过的精彩周末。

维斯塔潘一骑绝尘

他要按照 RB18 建议的速度提升顺序，就必须在第一圈保持冷静。

世界冠军卫冕者的表现比这更好。 从第 14 位发车，他在第一圈后就上升到了第 8 位，在第 6 圈排在第 5 位，两圈后追进颁奖台位置。 在塞恩斯进站后，他在第 12 圈第一次取得领先，佩雷兹则掩护他的队友，让他尽快通过。

维斯塔潘在第 15 圈进站，三圈后回到 P1位置，然后便一骑绝尘，去年的比赛在大雨中只持续了一圈就取消了，而今年，看台上的观众，都沉浸在阳光下兴奋的观赏这场赛事。

上一次，维斯塔潘在布达佩斯的比赛中第 10 位发车最后夺冠，上一次有车手在第 10 位或以下位置发车并获胜的，还要追溯到1959 年的最后一场比赛（美国大奖赛）和 1960 年赛季揭幕战（阿根廷）。

Verstappen spielte von Anfang an seine ganze Dominanz aus. © Getty Images/Red Bull Content Pool

不用说，维斯塔潘对夺冠非常激动，他表示：“为了避免麻烦，第一圈非常忙碌，因为我前方发生了好多事情。”

“但一旦我们在安全车之后安顿下来（威廉姆斯车手拉提菲和阿法·罗密欧车队的博塔斯在第 2 圈事故引起），这辆车真的很稳当。我选择了正确的地方通过，并好好地照顾到我们的轮胎。这正是我们前进的方式。”

勒克莱尔在倒数第二圈进站换胎，原本计划刷最快圈速的他出站后先是被阿隆索超了车，好不容易超回夺回了原本的位置，又接到通知：因在维修区超速被罚了 5 秒。判罚让法拉利车手最终还是落到了阿隆索之后，排在第六位。而勒克莱尔也没能刷紫成功，他的最后一圈比维斯塔潘在第 32 圈的 1 分 49.354 秒的成绩慢，荷兰车手在本赛季第三次拿下最高的26 分。

维斯塔潘表示：“一旦我们处于领先地位，那就是掌控了一切。”

“这个周末令人难以置信。这是一个我以前无法想象的周末，但我认为我们想要更多这样的表现，所以我们会继续努力。”

佩雷兹回勇拿下第二

由于队友一开始就表现得非常优异，佩雷兹也被寄予厚望，希望能在长跑到 5 号弯时追进塞恩斯。

当塞恩斯进站后，佩雷兹追进他的猎物并取得领先，但从那以后，他在很大程度上是队友的后卫。但第二名的成绩是墨西哥车手在斯帕12 场比赛中表现最好的一次，也是他今年第七次登上颁奖台。

更令人感到欣喜的是，取得18分的佩雷兹比拿到8分的勒克莱尔多了10分，凭借这一成绩让他在车手积分榜上晋升至第二，并帮助Oracle Red Bull Racing车队将其车队的冠军优势扩大到赛季最高的 118 分。

Pérez pushte sich zu seinem besten Ergebnis in Spa. © Getty Images/Red Bull Content Pool

佩雷兹表示：“我今天真的给予了很高的期望，因为这是一个很好的机会。”

“第一圈有点混乱，我的发车非常糟糕，掉了几个位置，我设法在第五弯道要回位置。这第一圈真的非常忙碌。”

“维斯塔潘可谓是风驰电掣，他像在另一个星球上似的，遥不可及，但这对车队来说是一个非常强大的结果。我们今天设法获得更多积分，这很重要，所以期待吧。”

如果佩雷兹对他的颁奖台表现感到满意，那么Oracle Red Bull Racing车队领队霍纳对车队惊人的速度转变感到非常激动，因为赛季在休息一个月后车队变得更好。

霍纳表示：“这是我们有史以来最好的团队表现之一。”

“我从没想过维斯塔潘会赢得那场比赛，尤其是如此迅速地到达前排。佩雷兹也在场……最快圈速，1-2 完赛……今天对我们来说再好不过了。

“这个周末，一切都很顺利。维斯塔潘在这个周末堪称楷模，佩雷兹也完全按照他的要求做到了一切。

“令人惊叹的表现，绝对超越了我们在 2010 年取得的最好成绩。”

加斯利为车队争光

AlphaTauri 车队连续五场比赛未得一分，这似乎将继续延续到周日的比赛，但加斯利终于得分了，在方格旗挥舞下，从倒数第二名发车的他，冲线第九名完赛。

这是他的第 100 场大奖赛。发车时，这位法国车手原定从第 8 位发车，然后他的车被送回车库，他的充电桩在灯灭起跑前仓促重启。 第九名的两分是加斯利自 6 月在阿塞拜疆获得第五名以来的第一分，并继续他在斯帕的勇猛状态，他在这条著名的赛道上的所有五场比赛中都能有积分进帐。

Gasly holte nach einem Start aus der Boxengasse endlich wieder Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

另一方面，角田裕毅整个周末经历了云霄飞车般的跌宕起伏。 他对自己在排位赛最后一个减速弯锁定，并拿下 19 名感到失望，但他对终场的 13 名表现感到欣慰。

但是在比赛早上的一次计划外的引擎更换，让他在维修区与加斯利一同发车，而这位日本车手只能在比赛时前进到第 13 位。

里卡多的新闻，汉密尔顿的忧郁

多年来最大的 F1 车手市场故事之一，在比利时周末前的几天里爆发，曾在奥地利Red Bull车队七次获得大奖赛冠军，现任迈凯伦车手里卡多宣布他将在年底离开英国车队。

33 岁的里卡多在 2014 年为奥地利Red Bull车队在斯帕赢得了冠军，但他在迈凯伦车队的两个赛季，大部分时间都花在与年轻英国车手诺里斯的对抗上，尽管里卡多在去年蒙扎为车队赢得了过去 10 年来唯一的大奖赛冠军。

迈凯伦车队在比利时的比赛两位车手表现都很糟糕，诺里斯（第 12 名）和里卡多（第 15 名）完全比不上竞争对手Alpine车队——阿隆索（第五名）和奥康（第七名）共拿到了16 分。

在其他方面，刘易斯·汉密尔顿(梅赛德斯)在第一圈与阿隆索发生冲突后退赛收场，这位梅赛德斯车手今年首次未能完赛。

万众期待的主场

比利时站是连续三场比赛的第一场，很快就会让你忘记漫长赛季中期的休息，过去这个周末的斯帕-弗朗科尔尚赛道和 9 月 11 日在意大利蒙扎赛道都堪称是经典赛道。但也许荷兰大奖赛（9 月 4 日）才是最热闹的。看台上的帽子和 T 恤的颜色（以及它们散发出的耀斑光芒）表明他们支持的只有一位车手，99% 的车迷下周末会大声欢呼……

去年，维斯塔潘肩负着一个国家的重担，自 1985 年以来首次参加荷兰大奖赛，但他对压力耸了耸肩，接受了他的压力，在 72 圈中领先 8 圈，从杆位冲线获胜。随着不断地获胜，对于卫冕世界冠军来说，没有什么比主场更甜蜜了。

佩雷兹一年前也取得了不错的成绩，尽管他在排位赛中陷入第 16 位的困境，但凭借新引擎的优势，佩雷兹终场获得第八名，并在坐落于北海的赛道上赢得这项运动爱好者给予“当日最佳车手”的美誉。

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