1.比利时——74

奥地利Red Bull Racing 车队成为F1一级方程式赛车史上第一支赢得赛季开场 12 场大奖赛冠军的车队，维斯塔潘轻松地在比利时大奖赛上取得了八连胜，这也是他在斯帕赛道上的三连胜。队友佩雷兹获得第二名，为车队首次在七场比赛中取得 1-2 名的佳绩，而杆位得主勒克莱尔 (法拉利车队）则以第三名的成绩第三次登上领奖台。

*2023年是F1世界锦标赛的第74个赛季

2. 六张比利时大奖赛精彩照片合集

The Red Bull duo took their fifth 1-2 result this season © Getty Images/Red Bull Content Pool That's 10 wins from 12 races for Verstappen so far in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez made an early breakaway after passing Leclerc © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen passed Piastri and then bolted to win Saturday's Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez's Sprint ended early after damage from contact with Hamilton © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo's Sprint was spent fighting faster cars before dropping to 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

3.维斯塔潘的10场完美比赛

Once Verstappen got in front, there was no stopping him © Getty Images/Red Bull Content Pool

维斯塔潘的八连胜——这是塞巴斯蒂安·维特尔保持连续获胜次数最多的纪录，当时这位德国伟人为奥地利Red Bull赢得了 2013 赛季的最后九场比赛——但并不像 7 天前的匈牙利大奖赛那样简单，至少在上半场比赛还是颇为艰辛。

这位荷兰车手在排位赛中取得最快成绩后，但由于更换变速箱被降级了五个发车位从第六位出发，不过在斯帕的第1个转弯处遇到了棘手的问题，紧绷的发夹弯很容易引发第一圈事故。由于皮亚斯特利(迈凯轮车队）被前方的赛恩斯(法拉利车队）擦撞，此时维斯塔潘伺机而动升至第四位，但在前五圈中，他被困在勒克莱尔和汉密尔顿 (梅赛德斯车队）之后。不过，佩雷兹则领跑全场。

当他在第 9 圈超越梅赛德斯和法拉利时，佩雷兹保持了 2.9 秒的优势，但维斯塔潘在第 14 圈首次进站后速度加快了，在第 17 圈取得了他明显的领先优势，并在高速的 Eau Rouge 弯道上，一个可怕的侧滑动作下幸存了下来。不久之后，一场倾盆大雨使得使用光头胎的赛车在赛道上变得危机重重。

从那时起，胜利成形，他冲过终点线领先队友 22.305 秒，在自己的出生国取得三连胜，这是他在本季的第 10 场锦标赛胜利，在赛季进入中期休兵前，目前他在积分榜以 125 分差距取得领先优势。

周六，维斯塔潘也赢得了 11 圈的冲刺赛，迈凯轮车队的皮亚斯特利和阿尔派车队的加斯利同时登上领奖台的殊荣。

对于佩雷兹说，落后队友 20 多秒并不值得庆祝，但第二名和 18 个世界冠军积分，是他自七场比赛前在迈阿密获得同一名次以来的最佳成绩。

墨西哥车手从第二位发车，今年第二次登上领奖台，这是他 12 个月前在斯帕的起跑和完赛位置的重演，他与积分榜第三名车手（阿斯顿马丁车队的阿隆索）的差距扩大到了 40 分，奥地利Red Bull车队希望在赛季结束时取得车队史上第一次 1-2名的成绩。

4. 角田裕毅积分进帐

Tsunoda took a much-needed point for AlphaTauri with 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

Scuderia AlphaTauri自亚塞拜然大奖赛第四轮（共八场比赛）以来首次获得积分，日本车手角田凭借充满斗志的驾驶决心获得了积分，并拿下本赛季第三个第十名的成绩。

角田在排位赛中取得了令人印象深刻的第 11 名，并在比赛的稍早阶段表现出他标志性虚张声势的企图心，在第 3 圈中取得第七名，并以微幅优势追赶阿斯顿马丁车队的斯特罗尔，在倒数44圈时，取得第九名位置。

队友里卡多在匈牙利站令人印象深刻地重返F1之后，斯帕的比赛变得平淡无奇。这位澳大利亚人在排位赛中的最佳单圈成绩因违反赛道限制被取消资格，这次失误让他在发车区仅排名第 19 位，但正赛中未能充份发挥。 里卡多继续奋战，最后的两次超越，终场在方格旗挥舞下取得第 16 位的成绩。

5. 我们需要了解的数字

9: 维斯塔潘从第六位发车获胜，意味着这位卫冕世界冠军已经在 9 个不同的发车位置赢得45 场大奖赛，与费尔南多·阿隆索的战绩齐名，在最多不同的发车位置上确保了这项运动史上的胜利。

6. 围场的话语

7.重要的统计数据

车手积分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 314 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 189 -125 3 Fernando Alonso Aston Martin 149 -165 4 Lewis Hamilton Mercedes 148 -166 5 Charles Leclerc Ferrari 99 -215

车队积分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 503 - 2 Mercedes 247 -256 3 Aston Martin 196 -307 4 Ferrari 191 -312 5 McLaren 103 -400

8. 赛道之外

三名F1车手。一台模拟器。哦，还有一个眼罩，这让事情变得非常具有挑战性……

看看当我们让维斯塔潘驾驶赛车模拟游戏的方向盘后，但蒙着眼睛在银石赛道跑一圈，信任佩雷兹和“蜜獾”告诉他该走哪条路时，会发生什么。有趣的不仅仅是快速，有趣的不仅仅是准确。快来看看下方的视频见分晓。

7 分钟 3 Drivers 1 Sim Three drivers and a simulator.

9. 下一站的地点，我们需要知道什么？

第13 站（荷兰），8 月25 日至27日

赛道名称/地点： 赞德沃特赛道/赞德沃特

长度/圈数： 4.259公里/ 72圈

大奖赛次数/首次亮相： 32 次 /1952 年

最成功的车手： Jim Clark（4次获胜）

最成功的车队： 法拉利车队(8 胜)

2022 年领奖台： 第一名：维斯塔潘(奥地利Red Bull车队）、第二名：拉塞尔(梅赛德斯车队）、第三名：勒克莱尔 (法拉利车队）ps: 4.259km, 72 laps

10. 奥地利Red Bull赛车运动的广阔世界

On the podium at the Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

干劲十足、坚持不懈、雄心勃勃—— Jorge Martín不仅具备这一切，而且还不止这些。这位西班牙车手在 2018 年赢得 Moto3 冠军并在两个 Moto2 赛季中取得两次胜利后，于2021 年进军 MotoGP 时受到广泛的关注，并在第二场 MotoGP 比赛中，他毫无悬念在卡达取得杆位佳绩，在奥地利Red Bull赛道的顶级赛事的第六次首发就赢得胜利的荣耀。

与我们一起在德国与 Pramac Ducati 车手一起参加周末比赛，他回顾了自己的顶级联赛之旅，并谈到为什么家庭意味着一切……哦，他在赢得两项冲刺赛，以及在萨克森宁赛道举行的大奖赛后，将一对奖杯带回家的喜悦之情。