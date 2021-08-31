周日正赛，比利时大奖赛在两圈之后，因大雨滂沱情况下宣布取消，但周六精彩的杆位佳绩，证明Red Bull Racing Honda 这位明星车手确实起了决定性的作用。

Max Verstappen 一直对比利时大奖赛的主场斯帕-弗朗科尔尚赛道情有独钟； 问题是，位于Ardennes的这处古老赛道似乎并不欢迎他回来，2021 年之前的两次比赛，第3名是他能做到的最好成绩。

不过，周日的 2021 年F1一级方程式赛季第 12 轮的比赛，改变了这位 Red Bull Racing Honda 明星的一切，Verstappen 在比利时取得的突破性胜利并非是他或其他任何人所希望的。滂沱不断的大雨延迟了原定下午 3 点的开赛时间，从那时开始，挤满看台上的观众、车队、车手和全世界的电视观众都在等待、等待、再等待。

3个多小时过去，赛车重新集结回到赛道上，在比赛出现红旗之前，车队在安全车后完成了两圈暖胎。但看情况仍无法重新启动，因为随着下午到晚上雨势没有减弱的迹象，能见度变得越来越糟。这两圈根据这项运动的规定，宣布结果成为最后可能，前10名车手获得世界冠军赛单场一半的积分。

Verstappens brillante Pole machte am Renntag den Unterschied aus. © Lars Baron/Getty Images

Verstappen 凭借他在湿地天气夺得的杆位位置，24 小时前天气还没有那么糟糕，为他在 F1 拿下的第 16 场胜利，并与这项运动的传奇人物之一Stirling Moss爵士齐名。 他赢得的 12.5 分，也让他与Lewis Hamilton在世界锦标赛上的领先优势仅相差 3 分。

Mercedes车手Hamilton获得第3名，这对争夺冠军的二人组由George Russell (Williams)卡在中间，他在周六令人赞叹的排位赛后，首次登上 F1 颁奖台，自 2017 年意大利大奖赛以来，Williams车队首次登上前排位置。

Verstappen 的胜利，为车队与引擎供货商Honda赢得第 50 场比赛的胜利，而 Red Bull Racing Honda 在车队积分榜上，则与Mercedes车队的差距缩小至 7 分。

F1比利时大奖赛斯帕赛道在苦等、挫折及积水不退的午后精彩关键纪实

Verstappen周六的胜利成为决定性的关键

Sieg Nr. 16 - Verstappen zieht mit Sir Stirling Moss gleich. © John Thys/Getty Images

这场胜利是Verstappen在其职业生涯中表现最好赛季的第6场胜利，并且在 2021 年仍有 10 场比赛要进行的情况下，仍保持冠军争夺战的活力。

整个周末，无论天气状况如何，荷兰籍车手都处于巅峰的状态。 周五，Mercedes车队的Valtteri Bottas在开场练习赛天气较佳的状态拿下第2，但Verstappen在第2和第3次练习皆领先群伦，并在周六第3次排位赛湿地的情况下，以优异的表现获得杆位佳绩，这在正赛中发挥了重要的关键力量。这个星期天是多么的不同且令人难以想象。

Verstappen 稍后表示：事后看来，获得杆位确实非常重要。

“当然，没有完整的赛事圈数是一大遗憾，但那里的条件真的非常棘手。能见度非常低。我想如果我们在 3 点钟开始，我们会有更好的机会，然而，在那之后，大雨就不停的下着。”

“这是一场胜利，但这不是你想要胜利的方式。赛道周围的所有车迷都可以在这里呆上一整天，这对他们来说是最大的功劳。他们才是今天更大的赢家。”

佩雷兹稍早的挫折感

Pérez war ein frühes Opfer des Regens. © Mark Thompson/Getty Images

Sergio Pérez在比利时大奖赛的周末，一开始表现得非常亮眼。这位墨西哥籍车手于 6 月在巴库大奖赛赢得分站冠军后，表示他为车队效力的第１年取得了良好的开始，他并被确认仍为 Verstappen 2022 年的队友。

但之后呢？Pérez只能被迫遗憾地承认事情变得越来越糟了。 周六排位赛仅拿下令人失望的第 7 名，周日他在 6 号弯还发生撞车事故，他的赛车滑出湿漉漉的赛道造成右前悬架损坏。

大雨延迟了３个小时，也让他的机械师疯狂地完成了维修的工作，车队负责人Christian Horner表示，通常需要３到４个小时的修复，并希望比赛能够尽快重新开始。 尽管如此，Pérez还是没有机会做出弥补动作，他必须从维修区后排的第 20 位和最后一名起跑，并在比赛红旗后一直保持在这个位置。

Pérez 表示：我犯了一个错误，状况真的极其艰难。

“我撞上赛道边的路沿石，犯了一个错误并失了全局，这是非常昂贵的代价。我们准备好了；我们非常渴望比赛，但不幸的是，事与愿违。”

继 8 月初匈牙利大奖赛，在第1圈被淘汰后，Pérez将会很高兴日历快要翻到 9 月份了，以便下周末在赞德沃特举行的荷兰大奖赛重新出发……

Gasly的收获伴随着痛苦

Gasly feierte sein bestes Resultat bei seinem vierten Rennen in Spa. © Mark Thompson/Getty Images

Pierre Gasly 为Scuderia AlphaTauri 车队赢得第６名，也是在本赛季获得的第４个前６名佳绩。 尽管如此，在车手积分榜的第８名却让给了McLaren车队的Daniel Ricciardo，一线希望还是笼罩在一片灰色的阴霾之中，Ricciardo本站取得本季最佳成绩第４名，车手排名超前Gasly至第８名。

车库的另一边，新秀车手 Yuki Tsunoda缺乏 F1 机械方面在湿地天气的经验，周六的排位赛他仅获得第 17 名。尽管如此，他最终还是受惠Perez发生事故后获得了第 15 名，Aston Martin车队的 Lance Stroll被罚退５位发车，这也使他在没有赛道超车的比赛中排名上升。

赢家与输家

Russell可谓是周日停赛的最大受益者，但他的第１个 F1 颁奖台幸亏有好运加身，这对Williams车队自辉煌时期以来，几乎是没有见过的光景与氛围。

Russell笑着表示：我们通常不会因为出色的排位赛而获得奖励，但今天我们绝对是做到了。

“很遗憾我们无法进行这场比赛，但对我和车队而言，这是一个了不起的结果。今晚我们会有一个小小的庆祝活动，这是肯定的。我没想到今年会是这样。”

雨天的其他赢家还有？Ricciardo获得本季最佳排位赛第４名，另有３位车手，在排位赛十名之内的，还有Ferrari二人组Charles Leclerc 及Carlos Sainz，以及Russell的队友 Nicholas Latifi.。

Bottas因在前站匈牙利比赛中造成事故被罚退５位发车，而McLaren车队的Lando Norris在排位赛必须更换新的变速箱，这两名车手推至前 10 名之外。当无法举行比赛时，证明排位是至关重要的。Leclerc (第８), Latifi (第９) 及 Sainz (第10)都在没有超越行动下取得了积分排名。

Norris在这个充满希望的周末，不幸以第 14 位收场； 这位年轻的英国人在排位赛前两个阶段表现亮眼，但在第3次排位赛时，在可怕的 Eau Rouge 弯道失速，幸运的是，还好毫发无伤。

赞德沃特赛道值得期待

等了 35 年才等到一级方程式赛车重返荷兰赞德沃特时，这12 个月对Verstappen成群结队的车迷来说，确实是有点小小的不便，（9 月 5 日）届时他们将涌向这处海滨赛道，等待下周末荷兰大奖赛的回归盛况。

自 1985 年以来，70,000 名的车迷无法穿上橙色衣服在家乡为他们的车手加油、吶喊，这回他们的英雄将在家乡的旗帜下开跑第一个大奖赛赛事。

请留意经过大量修改的最后部分后，其中有一处以另一位荷兰四轮英雄、两届印第安纳波利斯 500 大赛冠军Arie Luyendyk名字命名，这是一处独特倾斜的决战弯道。

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