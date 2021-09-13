经过我们精挑细选，以下七条精彩绝伦街舞影片一定可以令大家尽情感受街舞的多变！

舞蹈是一种介乎于艺术及体育之间的活动，来自世界各地的摄影师每次都会以新方法将舞蹈呈现在屏幕上，让我们惊喜无限，而这些就是我们精选出来的最佳影片。

1. Dance into the New Year 2021

在拣选最佳影片时，我们首要以良好氛围为主。Red Bull Dancers及Red Bull BC One All Stars带我们造访了他们的家，展示他们最好的舞蹈来庆祝2021年的来临，而这就是Dance into the New Year 2021。

舞进新一年

2. Tricklandia

Kyoka、Dassy和Angyil在这部影片中联袂，将他们独有舞技带到去斯洛伐克的Tricklandia神奇世界。这是一个融合错觉和光学技术的地方，大家通常都喜欢来这里享受天伦之乐，不过三位舞者就将这里变成充满可能性的游乐场，并将舞蹈影片提升到另一层次。

当视觉错觉遇上街舞

3. The Four Seasons: Summer

Arianna Ciocchetti 和 Neguin在火圈中进行一场美丽风格融合舞蹈表演，真真正正展现出街舞跟其他风格融合的潜力。

Summer

4. Dance City Guides: Las Vegas

Dassy带我们踏上拉斯韦加斯的舞蹈之旅，她展示了这座城市的人气景点，同时证明了她的popping比以前更精彩。如果你喜欢这条影片，就一定要欣赏完整 Dance City Guides 节目指南。

Las Vegas

5. Follow Me x Diablo

当Diablo跟StalaMuerte跟一班舞者及无人机操作高手合作时会带来什么惊喜？就是：一个史无前例的舞蹈影片，如果你仍在考虑看不看，那建议你别再犹豫了！立即点击下面影片。

Follow Me x Diablo

6. Kyoka and Neguin in Paris

Kyoka和Neguin在 Juste Debout 2018准备了开幕演出，在“大日子”的前一天，他们选择在外面练习，彩排一下不可预测的情况，及与最难对付的观众一起编舞：公众，绝对没有报名参加演出。

Neguin与Kyoka在巴黎十八区蒙马特

7. Colours of the rhythm

当Angyil和Salah携手演出，加入一些惊人的动画技巧时，我们获得一支完美展现出popping爆裂力的舞蹈影片，并将影片跟大家期望在 Cyberpunk 2077中看到的霓虹灯融为一体。但是不，这个影片最后拿来预告Red Bull Dance Your Style。

Colours of the rhythm

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